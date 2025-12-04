Veľký zásah v Žiline: Je podozrenie na únik neznámej látky, v teréne sú všetky zložky

V Žiline aktuálne prebieha policajný zásah.

V Žiline aktuálne prebieha policajný zásah, ktorý vyvolal pozornosť obyvateľov aj vodičov. Hliadky zasahujú na viacerých miestach mesta pre podozrenie na únik neznámej látky.

O zásahu informovala Polícia SR Žilinský kraj. V krátkom statuse uviedli: „Zasahujeme na rôznych miestach v meste Žilina, pre podozrenie na únik neznámej látky. Viac informácií poskytneme neskôr. Rešpektujte pokyny policajtov na miestach.“

Obyvatelia majú zostať opatrní

Polícia odporúča vyhnúť sa miestam zásahu a riadiť sa pokynmi hliadok. Kým nie je jasné, aký typ látky sa v meste mohol objaviť, je dôležité zvýšiť pozornosť. Keďže zásah stále prebieha, ďalšie podrobnosti budú zverejnené až po vyhodnotení situácie.

Správu budeme aktualizovať.

