Veľký zásah v Žiline: Je podozrenie na únik neznámej látky, v teréne sú všetky zložky

V Žiline aktuálne prebieha policajný zásah, ktorý vyvolal pozornosť obyvateľov aj vodičov. Hliadky zasahujú na viacerých miestach mesta pre podozrenie na únik neznámej látky.
O zásahu informovala Polícia SR Žilinský kraj. V krátkom statuse uviedli: „Zasahujeme na rôznych miestach v meste Žilina, pre podozrenie na únik neznámej látky. Viac informácií poskytneme neskôr. Rešpektujte pokyny policajtov na miestach.“
Obyvatelia majú zostať opatrní
Polícia odporúča vyhnúť sa miestam zásahu a riadiť sa pokynmi hliadok. Kým nie je jasné, aký typ látky sa v meste mohol objaviť, je dôležité zvýšiť pozornosť. Keďže zásah stále prebieha, ďalšie podrobnosti budú zverejnené až po vyhodnotení situácie.
Správu budeme aktualizovať.
