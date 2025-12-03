Rusko zablokovalo populárnu hru: Vraj šíri LGBT+ propagandu a je v nej nevhodný obsah pre deti

Rusko v stredu zablokovalo prístup k americkej detskej videohre Roblox. Komunikačný regulátor Roskomnadzor uviedol, že hra šíri „LGBT propagandu“ a je „plná nevhodného obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvniť duchovný a morálny vývoj detí“.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Roblox je mimoriadne populárny a denne si ho zahrá 151,5 milióna ľudí na celom svete. Hráči si v Robloxe môžu vytvárať a programovať vlastné hry a následne sa s nimi podeliť s ostatnými hráčmi.
Kritici upozorňujú, že hru zneužívajú aj predátori na zneužívanie detí. Z tohto dôvodu už prístup k nej zablokovali Irak či Turecko. Podobný dôvod uviedol aj ruský Roskomnadzor, podľa ktorého „sú deti v hre vystavené sexuálnemu obťažovaniu, podvodom sú od nich získavané intímne fotografie a následne sú nútené páchať zvrátené činy a násilie“.
Kalifornská spoločnosť Roblox na svojej webovej stránke uvádza, že sa zaväzuje chrániť bezpečnosť používateľov aj prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie, tímov moderátorov a spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní a odborníkmi na bezpečnosť detí.
Reuters pripomína, že Rusko opakovane pohrozilo zahraničným internetovým stránkam zákazom a Roskomnadzor zablokoval viacero z nich za šírenie zakázaného obsahu.
Aplikácia na učenie jazykov Duolingo napríklad musela minulý rok vymazať odkazy na „netradičné sexuálne vzťahy“ po tom, ako ju na to vyzval ruský regulátor.
Nahlásiť chybu v článku