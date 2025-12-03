Rusko zablokovalo populárnu hru: Vraj šíri LGBT+ propagandu a je v nej nevhodný obsah pre deti

Tomáš Mako
TASR
Ďalšia cenzúra zo strany ruských úradov.

Rusko v stredu zablokovalo prístup k americkej detskej videohre Roblox. Komunikačný regulátor Roskomnadzor uviedol, že hra šíri „LGBT propagandu“ a je „plná nevhodného obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvniť duchovný a morálny vývoj detí“.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Roblox je mimoriadne populárny a denne si ho zahrá 151,5 milióna ľudí na celom svete. Hráči si v Robloxe môžu vytvárať a programovať vlastné hry a následne sa s nimi podeliť s ostatnými hráčmi.

Kritici upozorňujú, že hru zneužívajú aj predátori na zneužívanie detí. Z tohto dôvodu už prístup k nej zablokovali Irak či Turecko. Podobný dôvod uviedol aj ruský Roskomnadzor, podľa ktorého „sú deti v hre vystavené sexuálnemu obťažovaniu, podvodom sú od nich získavané intímne fotografie a následne sú nútené páchať zvrátené činy a násilie“.

Kalifornská spoločnosť Roblox na svojej webovej stránke uvádza, že sa zaväzuje chrániť bezpečnosť používateľov aj prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie, tímov moderátorov a spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní a odborníkmi na bezpečnosť detí.

Reuters pripomína, že Rusko opakovane pohrozilo zahraničným internetovým stránkam zákazom a Roskomnadzor zablokoval viacero z nich za šírenie zakázaného obsahu.

Aplikácia na učenie jazykov Duolingo napríklad musela minulý rok vymazať odkazy na „netradičné sexuálne vzťahy“ po tom, ako ju na to vyzval ruský regulátor.

