Veľký návrat Adely Vinczeovej: Po zrušení relácie v STVR mieri k susedom, kde dostala vlastnú šou

Adela Vinczeová má za sebou rušný rok. Ešte na konci septembra sme vás informovali, že po odchode z Let’s Dance a zrušení Milujem Slovensko a rovnako aj relácie Trochu inak s Adelou, sa život známej moderátorky výrazne zmenil. Ako sa však ukázalo, o pracovné príležitosti moderátorka aj tak nemá núdzu. A nielen preto, že sa Milujem Slovensko presunulo na obrazovky TV JOJ.
Český portál MÉDIÁŘ zverejnil informáciu, ktorá poteší fanúšikov Adely. Najmä tých, ktorým chýbala jej šou Trochu inak na obrazovkách. Po konci na STVR ju totiž presunula do online priestoru, ako sme vás informovali v článku, a tak ako ona si našla náhradu za televíziu, televízia si našla náhradu za ňu. Teraz však dostala ďalšiu príležitosť vrátiť sa na obrazovky.
Nová česká šou
TV Prima odhalila viacero noviniek, ktoré chystá pre divákov. Medzi nimi je aj nová talk šou s názvom U Adely. Moderátorka v minulosti už s českými televíziami spolupracovala. Pred rokmi napríklad moderovala licencovanú šou Recept na bohatství televízií Barrandov a Joj, na Prime sa objavila v šou QI, na Nove v Chartshow, SuperStar alebo Talentmanii a pred desiatimi rokmi tiež uvádzala Českého lva.
Vinczeovej nová šou patrí medzi tie, ktoré Prima zaraďuje ako predpremiéry – umožňuje ich sledovanie na platenej platforme skôr, než sa objavia vo voľnom televíznom vysielaní. Je tak jasné, že dáva tejto relácii nádej a verí, že si nájde diváka. Koniec koncov, Vinczeová je na obrazovkách už stálicou a za tie roky sa teší obrovskej popularite.
