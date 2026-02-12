Za učiteľku sexu ju považujú doteraz. Zuzana Belohorcová čelí minulosti, vraj je na webe pre dospelých

Foto: Instagram.com/zuzanabelohorcova, TASR - Zuzana Eižmáriková

Jana Petrejová
Zaskočila úprimným priznaním.

Zuzana Belohorcová patrí medzi ženy, ktoré si slovenskí diváci pamätajú naprieč generáciami. Koncom 90. rokov sa stala výraznou tvárou televíznych obrazoviek a počas nasledujúcich rokov si vybudovala pozíciu jednej z najvýraznejších a najdiskutovanejších osobností domácej mediálnej scény.

Neexistuje snáď nikto, kto by si nespájal Zuzanu Belohorcovú s erotickými reláciami. Hoci už odvtedy ubehla dlhá doba a dnes žije na Tenerife, kde sa venuje marketingu v realitnej kancelárii, stále majú mnohí v živej pamäti, ako sa zapísala do povedomia divákov. Moderovala erotickú reláciu Láskanie, čo sa s ňou vlečie doteraz, ako priznala v rozhovore pre nostalgickú reláciu Rádia Melody s názvom Návraty.

Deti sa jej na to občas spýtajú

V otvorenom rozhovore sa vracia k obdobiu svojej najväčšej slávy, hovorí o začiatkoch, o kariére a spomína na zákulisie televízie. Dvojnásobná mamička nikdy nebrala žiadne drogy, lieky ani nepila alkohol. Z toho vyplynula otázka, či sa nezvykla posmeliť pohárikom na odvahu, keď moderovala Láskanie alebo Peříčko.

„Ani nie, skôr si dám niekedy pohár vína, keď letím. O mne je známe, že sa veľmi bojím lietania. Veľmi ťažko to znášam a čím som staršia je to horšie a horšie. Odkedy mám deti, tak sa bojím viac a viac,“ vyšla s pravdou von sympatická blondínka, ktorá prekonala svoj strach a dokonca absolvovala let stíhačkou.

Spočiatku bola serióznou televíznou hlásateľkou a moderátorkou počasia, z ktorej sa neskôr stala moderátorka erotických relácií. „Vtedy bola úplne iná doba. Dnes by erotické programy nemali žiadny význam, pretože dnes si všetko mládež vygúgluje alebo sa opýta umelej inteligencie. V tej dobe to malo svoj potenciál, tú silu, pretože vtedy nebolo toľko informácií. Ešte nefungoval Youtube,“ poznamenala Zuzana.

Ako ďalej doplnila, je rada, že si mohla tú dobu zažiť ako aj moderovanie Láskania. „Hoci si to nesiem dodnes a mám stále tú nálepku učiteľka sexu. Vďaka Bohu, že sa ma na to deti nepýtajú. Som rada za to,“ vydýchla si Zuzana, no zároveň priznala jednu vec. „Samozrejme, že občas prídu s nejakou otázkou, že mami, spolužiaci hovorili, že si na OnlyFans. No nikdy som tam nebola a ani nebudem. Asi to bolo spôsobené tým, že ma ich spolužiaci niekde našli, nejaké tie titulky z Playboya a iné staré veci,“ prezradila.

Ako narába s kritikou?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Jeffrey Epstein
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac