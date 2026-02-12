Za učiteľku sexu ju považujú doteraz. Zuzana Belohorcová čelí minulosti, vraj je na webe pre dospelých

Zuzana Belohorcová patrí medzi ženy, ktoré si slovenskí diváci pamätajú naprieč generáciami. Koncom 90. rokov sa stala výraznou tvárou televíznych obrazoviek a počas nasledujúcich rokov si vybudovala pozíciu jednej z najvýraznejších a najdiskutovanejších osobností domácej mediálnej scény.
Neexistuje snáď nikto, kto by si nespájal Zuzanu Belohorcovú s erotickými reláciami. Hoci už odvtedy ubehla dlhá doba a dnes žije na Tenerife, kde sa venuje marketingu v realitnej kancelárii, stále majú mnohí v živej pamäti, ako sa zapísala do povedomia divákov. Moderovala erotickú reláciu Láskanie, čo sa s ňou vlečie doteraz, ako priznala v rozhovore pre nostalgickú reláciu Rádia Melody s názvom Návraty.
Deti sa jej na to občas spýtajú
V otvorenom rozhovore sa vracia k obdobiu svojej najväčšej slávy, hovorí o začiatkoch, o kariére a spomína na zákulisie televízie. Dvojnásobná mamička nikdy nebrala žiadne drogy, lieky ani nepila alkohol. Z toho vyplynula otázka, či sa nezvykla posmeliť pohárikom na odvahu, keď moderovala Láskanie alebo Peříčko.
„Ani nie, skôr si dám niekedy pohár vína, keď letím. O mne je známe, že sa veľmi bojím lietania. Veľmi ťažko to znášam a čím som staršia je to horšie a horšie. Odkedy mám deti, tak sa bojím viac a viac,“ vyšla s pravdou von sympatická blondínka, ktorá prekonala svoj strach a dokonca absolvovala let stíhačkou.
Spočiatku bola serióznou televíznou hlásateľkou a moderátorkou počasia, z ktorej sa neskôr stala moderátorka erotických relácií. „Vtedy bola úplne iná doba. Dnes by erotické programy nemali žiadny význam, pretože dnes si všetko mládež vygúgluje alebo sa opýta umelej inteligencie. V tej dobe to malo svoj potenciál, tú silu, pretože vtedy nebolo toľko informácií. Ešte nefungoval Youtube,“ poznamenala Zuzana.
Ako ďalej doplnila, je rada, že si mohla tú dobu zažiť ako aj moderovanie Láskania. „Hoci si to nesiem dodnes a mám stále tú nálepku učiteľka sexu. Vďaka Bohu, že sa ma na to deti nepýtajú. Som rada za to,“ vydýchla si Zuzana, no zároveň priznala jednu vec. „Samozrejme, že občas prídu s nejakou otázkou, že mami, spolužiaci hovorili, že si na OnlyFans. No nikdy som tam nebola a ani nebudem. Asi to bolo spôsobené tým, že ma ich spolužiaci niekde našli, nejaké tie titulky z Playboya a iné staré veci,“ prezradila.
