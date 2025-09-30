STVR prekvapivo neodvysielala rozhovor s Viktorom Vincze v šou Trochu inak. Takto na to reagovala Adela

Foto: STVR / Profimedia

Dana Kleinová
K situácii sa vyjadrili Adela Vinczeová a Daniel Rabina, ktorí stoja za reláciou Trochu inak s Adelou.

Po odchode z Let’s Dance a zrušení Milujem Slovensko sa pracovné príležitosti populárnej moderátorky zmenšili. Mnohí za to pritom vinili jej manžela, no Adela rýchlo uviedla veci na pravú mieru a vysvetlila, že stotožnená so všetkými krokmi, ktoré spoločne podstúpili a sú zmierení so situáciou. Navyše má Adela svoju vlastnú reláciu, kam si pozýva hostí a môže s nimi diskutovať. Avšak aj tam už zasiahla vyššia moc.

Adela Vinczeová a Daniel Rabina, ktorí stoja za reláciou Trochu inak s Adelou, sa podelili o informácie, ktoré by verejnosti takmer unikli. Jedna z epizód totiž nebola odvysielaná, o čom podľa ich slov rozhodla STVR. Účinkoval v nej Viktor Vincze, manžel moderátorky, ako dvojica objasnila v príspevku na sociálnej sieti.

S rozhodnutím STVR sa nestotožňujú

„Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Divadle L+S, sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie, ktorý nastal ešte pred samotným natáčaním rozhovoru. Takže jeho obsah nemohol byť problémom,“ vyjadrili sa Adela Vinczeová a Daniel Rabina, producent relácie, na úvod.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

„Je to prvý raz za 13 rokov relácie, čo nám hosťa neodvysielajú, a to bez jasnejšieho vysvetlenia. STVR sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že “vníma hosťa v širšom kontexte” – to pre nás nie je zrozumiteľné odôvodnenie. Ak je širší kontext to, že sa Viktor pred nejakým časom postavil za zachovanie princípov novinárskej práce, tak je pre nás skôr zarážajúce, že je tento širší kontext pre STVR vyrušujúci. Okrem toho – témou rozhovoru boli len odľahčené osobné témy,“ pokračovali tvorcovia šou.

Zdôraznili pritom, že nejde len o to, že bol zo šou vyškrtnutý Viktor. Vysvetlili: „Principiálne je problém v tom, že sa vracia doba, kedy niekto rozhoduje, kto môže alebo nemôže byt vo vysielaní. V súčasnosti si naďalej plníme všetky záväzky voči STVR aj našim divákom. Celá táto situácia je pre nás mimoriadne znepokojujúca a v súčasnosti zvažujeme, ako sa k veci ďalej postavíme.“

