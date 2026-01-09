Koniec v STVR ju nezastavil: Adela presunula Trochu inak na internet, prvým hosťom je „zakázaný“ Vincze

Ešte na konci septembra sme vás informovali, že po odchode z Let’s Dance a zrušení Milujem Slovensko a rovnako aj relácie Trochu inak s Adelou, sa život známej moderátorky výrazne zmenil.
Trochu inak s Adelou bola roky stabilnou reláciou na verejnoprávnej televízii. Po ôsmich rokoch sa ale éra vysielania na STVR skončila, Adela následne fanúšikom oznámila, že vysielanie sa presúva na internet. Adela Vinczeová a producent Daniel Rabina sa vtedy vo svojom príspevku na sociálnej sieti poďakovali všetkým kolegom a divákom, ktorí stáli pri formáte, ktorý si podľa nich vybudoval reputáciu otvorenosti, humoru a rešpektu k rôznym názorom.
Diel s Vinczem nakoniec fanúšikovia uvidia
Ešte pred týmto finálnym rozhodnutím ale padlo iné, ktoré pochádzalo práve zo strany STVR. Jedna z epizód nebola odvysielaná, účinkoval v nej Viktor Vincze, manžel moderátorky, objasnili Vinczeová a Rabina v príspevku na sociálnej sieti. To sa však teraz zmení. S rozhodnutím sa vtedy dvojica vôbec nestotožnila.
Už od 15. januára bude relácia fungovať na YouTube alebo na HeroHero, rovnako ostáva aj forma podcastu a live vystúpení v Divadle L+S. Do žltého kresla si už 10. januára sadne práve Viktor a o epizódu, ktorá bude určite populárna, tak fanúšikovia neprídu. Adela o tom informovala aj na sociálnej sieti. Časť si budete môcť pozrieť práve 15. januára.
