Koniec v STVR ju nezastavil: Adela presunula Trochu inak na internet, prvým hosťom je „zakázaný“ Vincze

Foto: Instagram (viktorvincze)

Lucia Mužlová
Viktor nakoniec bude hosťom svojej manželky Adely.

Ešte na konci septembra sme vás informovali, že po odchode z Let’s Dance a zrušení Milujem Slovensko a rovnako aj relácie Trochu inak s Adelou, sa život známej moderátorky výrazne zmenil.

Trochu inak s Adelou bola roky stabilnou reláciou na verejnoprávnej televízii. Po ôsmich rokoch sa ale éra vysielania na STVR skončila, Adela následne fanúšikom oznámila, že vysielanie sa presúva na internet. Adela Vinczeová a producent Daniel Rabina sa vtedy vo svojom príspevku na sociálnej sieti poďakovali všetkým kolegom a divákom, ktorí stáli pri formáte, ktorý si podľa nich vybudoval reputáciu otvorenosti, humoru a rešpektu k rôznym názorom.

Reprofoto: Instagram/Trochu Inak s Adelou

Diel s Vinczem nakoniec fanúšikovia uvidia

Ešte pred týmto finálnym rozhodnutím ale padlo iné, ktoré pochádzalo práve zo strany STVR. Jedna z epizód nebola odvysielaná, účinkoval v nej Viktor Vincze, manžel moderátorky, objasnili Vinczeová a Rabina v príspevku na sociálnej sieti. To sa však teraz zmení. S rozhodnutím sa vtedy dvojica vôbec nestotožnila.

Už od 15. januára bude relácia fungovať na YouTube alebo na HeroHero, rovnako ostáva aj forma podcastu a live vystúpení v Divadle L+S. Do žltého kresla si už 10. januára sadne práve Viktor a o epizódu, ktorá bude určite populárna, tak fanúšikovia neprídu. Adela o tom informovala aj na sociálnej sieti. Časť si budete môcť pozrieť práve 15. januára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac