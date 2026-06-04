Veľké zmeny na priechodoch aj v autoškolách: Expert na dopravu vysvetlil novinky cestného zákona

Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili novelu zákona o cestnej premávke a Slovákov tak na cestách čakajú viaceré väčšie či menšie zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Povoľuje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke.
Novela prináša napríklad sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu. „A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), resp. o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave. Po novom sa tiež znižuje maximálna rýchlosť jazdy pre vozidlá, ktorým dopravné značenie umožňuje vjazd do pešej zóny, a to na najviac desať kilometrov za hodinu.
Zmeny na priechodoch
Veľká zmena nastáva aj na priechodoch pre chodcov. „Chodec bude mať prednosť na priechode po novom už vtedy, keď sa chystá na tento priechod vstúpiť, stále však nebude môcť vstúpiť na priechod náhle,“ píše ministerstvo. Ešte predtým, než vkročí na cestu, však bude povinný sledovať situáciu v cestnej premávke a brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel.
Taktiež sa zavedie aj zákaz používania mobilov a obdobných zariadení pri prechádzaní cez priechod spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu na ceste. Vodiči sa zas budú musieť približovať k priechodu primeranou rýchlosťou. Po novom tiež bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu. Elektrické kolobežky nebudú môcť jazdiť po chodníku.
Mení sa aj spôsob, akým budú ľudia robiť „vodičák“ v autoškolách. Ľudia budú najprv musieť absolvovať samostatnú teoretickú časť, zložiť skúšku a až potom budú môcť ísť na prvú jazdu. Praktická a teoretická výučba doteraz prebiehala simultánne. Pribudne aj potrebné minimálne vzdelania, čo by mala byť ukončená základná škola. Kompletný prehľad zmien nájdete v našom staršom článku.
Názor analytika
O zmenách sme sa porozprávali s dopravným analytikom Jozefom Drahovským. Pýtali sme sa ho, čo si o zmenách myslí, ako to bude fungovať na priechodoch a napríklad či budú ľudia dostávať pokuty za pozeranie sa do mobilu na priechode.
Čo si myslíte o najnovšej zmene v pravidlách cestnej premávky?
Ide o novelu, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, nakoľko počet úmrtí na cestách neklesá, tak ako sme sa zaviazali vo Vízii Zero „Vision Zero“.
Chodec bude mať prednosť na priechode po novom už vtedy, keď sa chystá na tento priechod vstúpiť, stále však nebude môcť vstúpiť na priechod náhle. Čo toto presne znamená a ako bude možné podľa vás dokázať, či chodec vstúpil na cestu náhle?
Veľmi nešťastne to vykladáte. Chodec nebude mať prednosť. Naopak, vodič bude mať povinnosť umožniť chodcovi bezpečne prejsť cez priechod pre chodcov už vtedy, keď je na okraji chodníka. Čiže chodec musí splniť svoje povinnosti a aj vodič bude musieť splniť svoje povinnosti. Ak ich nesplní, hrozí mu pokuta. Na dokazovanie odporúčam používať záznam z palubnej kamery.
Zákon zároveň hovorí o povinnosti vodičov približovať sa k priechodu primeranou rýchlosťou. Čo je podľa vás primeraná rýchlosť? Definuje ju zákon?
Primeraná rýchlosť je taká, že vodič predpokladá, že pred priechodom pre chodcov zastaví bez núdzového brzdenia. Ak tam chodci nebudú, potom môže pridať.
Majú ľudia očakávať, že ak budú prechádzať cez priechod s mobilom v ruke, dostanú pokutu?
Myslím, že nie. Ale hlasné počúvanie hudby cez slúchadlá na ušiach stálo viacerých chodcov život, keď nepočuli sirénu vozidla s právom prednostnej jazdy alebo zvoniacu električku. Cieľom je minimalizovať takéto nehody.
Zmeny nastali aj v autoškolách. Je podľa vás rozdelenie kurzu na teoretickú a praktickú časť dobrým krokom, alebo je to len zbytočná komplikácia? Nepredraží a nepredĺži sa doba kurzov?
Je to právna nutnosť. Vznikli nehody, kde sa žiak vyvinil, že danú situáciu ešte nepreberali. Preto najprv treba prejsť celú teóriu.
Elektrické kolobežky po novom nebudú môcť jazdiť po chodníku. Čo si myslíte o tomto opatrení? Nebude ich teraz veľa na cestách?
Elektrické kolobežky ani doteraz nemohli jazdiť po chodníku. Teraz sa jednoznačne definuje malé elektrické vozidlo, do ktorého spadá kolobežka len do rýchlosti 25 km/hod. a môže ísť všade tam, kde bicykel, pokiaľ dopravné značenie neurčuje inak.
Zákaz predchádzania pre kamióny na diaľnici ostane zachovaný aj po novele zákona, v Európe pritom ide o unikát. Mali by podľa vás politici upraviť aj tento bod?
Myslím, že ide o nedorozumenie. Na Slovensku je zákaz paušálny, ale v zahraničí je realizovaný dopravným značením. Podľa mňa rozumnejšie by bol zákaz dopravným značením len tam, kde to treba.
Neprešlo ani navrhované rozšírenie právomocí samospráv, predovšetkým o možnosť merať rýchlosť stacionárnymi radarmi. Je to podľa vás škoda, alebo by to mestá a obce preháňali?
Táto oblasť nie je stále uzatvorená, v budúcnosti sa bude určite meniť. Zo zahraničia prichádzajú rozporuplné informácie. Pravdepodobne preto sa zodpovední naľakali. Je zrejmé, že legislatívu pre takúto právomoc treba veľmi zodpovedne vyladiť.
Úmrtnosť na cestách na historickom minime
Na záver tu máme pohľad do štatistík. Minulý rok zomrelo na slovenských cestách celkovo 227 ľudí. Ide o najnižší počet od roku 1966, teda od začiatku vedenia tejto štatistiky. Najviac nehôd sa stalo v minulom roku v piatok. Najrizikovejšie obdobie dňa bolo medzi 12.00 h a 16.00 h.
Celkový počet nehôd však medziročne vzrástol o 183. Spolu ich bolo 11 634. Počet úmrtí klesol o 35. Kleslo aj množstvo ľahko zranených účastníkov, bolo ich 4 884, medziročný pokles tak bol vo výške 62. O rovnaký počet na úroveň 1 214 klesol aj počet vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Naopak, množstvo ťažko zranených účastníkov nehôd stúplo o 29 na 843.
Nahlásiť chybu v článku