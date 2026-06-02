Slovákov čakajú výrazné zmeny na cestách: Vodiči zaplatia viac za rýchle jazdy, obmedzenia sa dotknú aj chodcov

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Povoľuje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke.
„Vypúšťa sa zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra, ktoré za zmenami stojí.
Sprísnia sa pokuty za vysoké prekročenie rýchlosti
Novela prináša aj sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu. „A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), resp. o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave. Po novom sa tiež znižuje maximálna rýchlosť jazdy pre vozidlá, ktorým dopravné značenie umožňuje vjazd do pešej zóny, a to na najviac desať kilometrov za hodinu.
Upravujú sa aj pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Chodec podľa novely nebude môcť vstúpiť na priechod náhle a používať telefón a iné obdobné zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. Po novom tiež bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu. Zároveň sa stanovuje zákaz alkoholu aj pre spolujazdcov v prípade motocyklov alebo viacmiestnych bicykloch vrátane turistických atrakcií ako beerbike. Pre recidivistov sa tiež zavádza povinnosť rehabilitačného programu u dopravného psychológa.
Zmeny čakajú aj autoškoly a objektívnu zodpovednosť
Policajný zbor tiež bude môcť riešiť prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla širší okruh porušení pravidiel cestnej premávky. Novela prináša i rozdelenie skúšky z odbornej spôsobilosti u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia. Po novom najskôr žiadateľ absolvuje teoretickú časť, urobí z nej skúšky a až po jej úspešnom absolvovaní bude pokračovať v praktickej časti vodičského kurzu. Zavádza sa tiež podmienka na zápis uchádzača do vodičského kurzu na skupinu B – získanie aspoň nižšieho stredného vzdelania.
Zavádzajú sa i prísnejšie podmienky pre taxislužby a reguluje sa parkovanie v mestách a obciach. Rozširuje sa tiež všeobecný zákaz státia (parkovania) na cestách mimo obce. Po novom sa má vzťahovať aj na cesty označené značkou Hlavná cesta. Novela mala pôvodne meniť aj predchádzanie pre nákladné vozidlá na diaľnici. Táto zmena však z definitívne schválenej úpravy vypadla.
Rovnako sa nerozširuje pôsobnosť obcí pri tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľov vozidiel, čo sa pôvodne malo. „Na základe súčasného právneho stavu ostane naďalej obciam možnosť využívať objektívnu zodpovednosť len pri parkovaní,“ píše sa v úprave. Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka.
