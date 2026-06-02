Slovákov čakajú výrazné zmeny na cestách: Vodiči zaplatia viac za rýchle jazdy, obmedzenia sa dotknú aj chodcov

Ilustračná foto: Facebook - Polícia SR - Prešovský kraj

Nina Malovcová
TASR
Zákon po podpísaní prezidentom prinesie tvrdšie pokuty, zákaz niektorých kolobežiek aj nové pravidlá.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Povoľuje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke.         

„Vypúšťa sa zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra, ktoré za zmenami stojí.

Sprísnia sa pokuty za vysoké prekročenie rýchlosti

Novela prináša aj sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu. „A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), resp. o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave. Po novom sa tiež znižuje maximálna rýchlosť jazdy pre vozidlá, ktorým dopravné značenie umožňuje vjazd do pešej zóny, a to na najviac desať kilometrov za hodinu.

Ilustračná foto: Pexels / Fábio Pozzebom/ABr, CC BY 3.0 BR, via Wikimedia Commons

Upravujú sa aj pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Chodec podľa novely nebude môcť vstúpiť na priechod náhle a používať telefón a iné obdobné zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. Po novom tiež bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu. Zároveň sa stanovuje zákaz alkoholu aj pre spolujazdcov v prípade motocyklov alebo viacmiestnych bicykloch vrátane turistických atrakcií ako beerbike. Pre recidivistov sa tiež zavádza povinnosť rehabilitačného programu u dopravného psychológa.

Zmeny čakajú aj autoškoly a objektívnu zodpovednosť

Policajný zbor tiež bude môcť riešiť prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla širší okruh porušení pravidiel cestnej premávky. Novela prináša i rozdelenie skúšky z odbornej spôsobilosti u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia. Po novom najskôr žiadateľ absolvuje teoretickú časť, urobí z nej skúšky a až po jej úspešnom absolvovaní bude pokračovať v praktickej časti vodičského kurzu. Zavádza sa tiež podmienka na zápis uchádzača do vodičského kurzu na skupinu B – získanie aspoň nižšieho stredného vzdelania.

Zavádzajú sa i prísnejšie podmienky pre taxislužby a reguluje sa parkovanie v mestách a obciach. Rozširuje sa tiež všeobecný zákaz státia (parkovania) na cestách mimo obce. Po novom sa má vzťahovať aj na cesty označené značkou Hlavná cesta. Novela mala pôvodne meniť aj predchádzanie pre nákladné vozidlá na diaľnici. Táto zmena však z definitívne schválenej úpravy vypadla.

Rovnako sa nerozširuje pôsobnosť obcí pri tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľov vozidiel, čo sa pôvodne malo. „Na základe súčasného právneho stavu ostane naďalej obciam možnosť využívať objektívnu zodpovednosť len pri parkovaní,“ píše sa v úprave. Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac