Veľká prevádzka na známej adrese končí. Priestory po sieti kníhkupectva preberie jeden z potravinových reťazcov

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa zvyknú pohybovať v centre Bratislavy okolo ulíc Obchodná a Poštová, dozaista vám bude známa predajňa kníhkupectva Panta Rhei. Tá sídli v priestoroch ubytovacieho zariadenia AC Hotel Bratislava, no ako sa zdá, dlhoročná kapitola sa chýli ku koncu.

Podľa najnovších informácií, na ktoré upozornil portál Index, sa magistrát hlavného mesta v súvislosti s týmito priestormi zaoberal novým zámerom. Jeho účel by mal zostať na úrovni občianskej vybavenosti, pričom novým užívateľom bude široko sortimentová predajňa potravín. V praxi by tak malo ísť o jeden z potravinových reťazcov.

Predajňa na Poštovej ulici sa bude skladať z dvoch podlaží, ktorých výmera v súčte presiahne tisíc metrov štvorcových. Vzhľadom na to, že ide o užšie centrum mesta, parkovanie má byť zabezpečené v hotelovej garáži približne štrnástimi parkovacími miestami. S uvedeným zámerom mesto napokon súhlasilo.

Biedronka, Lidl, alebo niekto iný?

Populárna sieť kníhkupectiev tak na známej adrese skončí a momentálne nie je jasné, aká značka sa v jej terajších priestoroch usídli. Vylúčiť sa v súčasnosti dá azda iba Kaufland, ktorý na Slovensku presadzuje iný koncept predajní, z ktorého nemecká spoločnosť nezvykne vybočovať. Ako uvádza Index, novým nájomcom zrejme nebude ani Billa, ktorá už neďaleko jednu predajňu prevádzkuje.

Podobné priestory v centrách miest cielia na špecifickú klientelu, lukratívnu lokalitu, vysoký pohyb ľudí v uliciach a rýchlejšie nákupy. Za miernu nevýhodu sa považuje nedostatok parkovacích státí. Takéto predajne nie sú atypické napríklad pre Tesco, Lidl či Terno. Vyhovovať by im mohla tiež podlahová výmera priestoru.

Pochopiteľne, so vstupom spoločnosti Jerónimo Martins na slovenský trh, sa častejšie objavujú pri podobných projektoch špekulácie spájajúce sa s Biedronkou. Tiež nejde o prekvapenie, nakoľko „lienka“ sa u našich severných susedov pozerá po rôznych lokalitách – od tých najprémiovejších až po tie najmenšie. Na to, ako to bude v tomto prípade, si ešte budeme musieť počkať.