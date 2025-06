Ponúkaný plat začína na 1 900 eur, v budúcnosti môže rásť ešte viac. Biedronka spúšťa svoj obľúbený program aj na Slovensku

Management Trainee Programme, alebo v preklade manažérsky tréningový program, realizuje spoločnosť Jerónimo Martins už 28 rokov. Hľadá v ňom ľudí, ktorí by sa mohli stať súčasťou manažérskej siete reťazcov Biedronka a Hebe. Po tohtoročnom vstupe na slovenský trh teraz prvý raz do programu zapojí aj Slovákov.

„Management Trainee Program predstavuje jedinečnú príležitosť uchádzať sa o kľúčové pozície a prispieť k rozvoju medzinárodnej skupiny Jerónimo Martins,“ uviedla v zverejnenej tlačovej správe HR riaditeľka spoločnosti Biedronka Slovensko Zuzana Baloghová.

Táto šanca sa týka predovšetkým študentov končiacich ročníkov, respektíve čerstvých absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v štruktúrach portugalskej spoločnosti. Ako vyplýva z ponuky, ktorú firma zverejnila na portáli Profesia.sk, úspešní uchádzači by v prvom rade mali ovládať anglický jazyk na úrovni C1 a byť schopní nastúpiť do zamestnania od novembra tohto roka. Samozrejme, nutnosťou je tiež ochota za novou prácou cestovať.

Dvojročná cesta za novou pozíciou

Ako Jerónimo Martins ďalej špecifikuje, manažérsky program trvá dva roky, pričom zhruba 6 mesiacov je realizovaný v Poľsku aj so zabezpečeným ubytovaním. Účastníci počas tohto obdobia spoznajú, ako Biedronka a Hebe fungujú. V úvodnom roku si tiež vyskúšajú prácu na dvoch pozíciách, ktoré im následne pomôžu určiť ich ďalší kariérny smer.

Predstavitelia veľkej európskej skupiny uvádzajú, že program je navrhnutý ako intenzívna profesijná skúsenosť, ktorá podporuje rýchly rast a rozvoj.

„Druhý rok programu začínaš spoznávať to, ako to u nás vyzerá v praxi. Prvé štyri mesiace zažiješ chod spoločnosti priamo v teréne a v realite, zistíš, ako fungujú naše predajne a distribučné centrá. Záverečných 8 mesiacov už stráviš na oddelení, ktoré spolu vyberieme ako to tvoje,“ upresnila spoločnosť v ponuke.

Ponúkaný plat je v tomto období na úrovni 1 900 eur a úspešní kandidáti následne získajú atraktívne pracovné pozície v spoločnostiach Biedronka a Hebe. V praxi to teda znamená ešte vyšší príjem.