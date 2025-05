Veľká novinka v živote Heleny Vondráčkovej, ktorá mnohých dostane. Oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú dojatí

Smutný okamih vystriedala radosť. Tak by sa dalo opísať obdobie, ktorým si prešla známa speváčka so svojím manželom. Hoci nikdy nemala deti, doma ju predsa len okrem partnera ešte niekto čakal. Zakaždým ju privítal vo veľkom štýle a ona sa tešila, že má rodinného člena, ktorý sa ňu teší. Stala sa však nepríjemná vec, no ako sa hovorí, keď niečo skončí, začne sa niečo nové. To isté platí aj o speváčke, ktorá sa so svojimi fanúšikmi podelila o čerstvú radosť.

Má hviezdnu kariéru, ktorú by jej mohol závidieť nejeden umelec. Na hudobnej scéne funguje už neuveriteľných 60 rokov a hoci ide o dlhšie obdobie, stále je na výslní a darí sa jej. Vo svojich 77 rokoch sa Helena Vondráčková stále obracia, chystá koncerty, rôzne projekty, mala výstavu v Prahe a natočila videoklip k svojmu nesmrteľnému hitu Dlouhá noc. Fanúšikovia ju milujú a zakaždým sú vo vytržení, keď prezradí novinku, ktorú chystá.

Nová radosť v rodine

Najnovšie prezradila, čo sa zmenilo v jej osobnom živote. Priznala, že nemala to šťastie, aby vychovala svoje vlastné deti, aj keď ich miluje, no jedno dieťa predsa len mala. Zakaždým, keď sa vrátila domov z práce, privítala ju fenka Jessie, ktorú si veľmi obľúbila. Bohužiaľ, dnes je už minulosťou pre zdravotný problém, ktorým trpela. Skončilo to najhoršie, ako len mohlo. Na druhej strane, bola to zjavne pre speváčku a jej manžela Martina príležitosť začať odznova s novým členom rodiny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Helena Vondráčková ® (@helenavondrackovacz)

„Nedávno nám odišla naša milovaná fenka Jessie. Dnes sa s vami chcem podeliť o správu o novom členovi našej rodiny, ktorý dostal rovnaké meno,“ pochválila sa Helena Vondráčková svojim fanúšikom na sociálnej sieti a pripojila sériu rozkošných fotografií s roztomilým psíkom. Nový člen rodiny tak rozptýlil ich pozornosť a najbližšie obdobie ich poriadne zamestná, keďže ide o šteniatko, ktorému treba venovať viac času.

Očividne má speváčka rada psov, keďže v staršom príspevku na Instagrame uviedla, že sa stala krstnou mamou jednej psej aplikácie, ktorá uľahčuje zjednodušiť proces adopcie psov, podporiť útulky a pomôcť tisícom psom nájsť domov a rodinu.

Čo sa stalo fenke?