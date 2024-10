Speváčka Helena Vondráčková priznala, že v živote ľutuje jedinú vec. Poslala odkaz svojmu mladšiemu ja, v tomto nemala šťastie

77-ročná speváčka má za sebou hviezdnu kariéru a v našej krajine neexistuje hádam nikto, kto by nepoznal jej meno. Speváčka má za sebou úspech za úspechom, no napriek tomu nie je jej život úplný. Jednu vec totiž ľutuje a dnes ju už nedokáže zmeniť.

Najnovšie speváčku vyspovedal portál Topky.sk, ktorému okrem iného prezradila aj to, čo by odkázala svojmu mladšiemu ja. Helena Vondráčková je totiž vo veku, kedy sa už môže spätne ohliadnuť za svojím životom a zhodnotiť, čo by dnes spravila inak a naopak, na čo je najviac hrdá.

Odkaz svojmu mladšiemu ja

Speváčka je známou hviezdou nielen v susednom Česku, ale aj u nás na Slovensku. Ľudia ju poznajú od mladého veku a jej skladby si spievajú doteraz. V súčasnosti má speváčka už 77 rokov a hoci sa teraz snaží spomaliť tempo a žiť pokojnejší život, presne vie, čo by odkázala svojmu mladšiemu ja, ak by mala tú možnosť.

Svojmu 18-ročnému „ja“ by povedala: „Ži život plnými dúškami a užívaj si každú sekundu života.“ Vzápätí však dodala, že sa jej to vlastne podarilo. Hoci však žila svoj život naplno, jedna túžba stále ostala nenaplnená.

Jediná vec, ktorú ľutuje