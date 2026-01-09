Vek ho nezastaví: Kráľ Karol má 77 rokov a prísny cvičebný režim, ktorým zaskočí aj o polovicu mladších

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Má disciplínu hodnú kráľa.

V novembri oslávil kráľ Karol svoje 77. narodeniny sériou podujatí v južnom Walese a nedal sa odradiť ani chaotickým dažďom a búrkou. Nechýbala ani jeho manželka kráľovná Kamila, s ktorou začal deň na hrade Cyfarthfa v Merthyr Tydfil, jednej z najvýznamnejších budov v krajine, ktorá minulý rok oslávila svoje 200. výročie.

Kráľ Karol, ktorý bojuje s rakovinou, no podľa jednej veštice sa cíti stále lepšie, aj vo veku 77 rokov dokazuje, že disciplína a starostlivosť o telo pre neho nie sú len prázdnymi slovami. Britský panovník prekvapil verejnosť, keď otvorene prehovoril na svojich oslavách o nezvyčajne prísnom cvičebnom režime, ktorého sa drží, ako informoval magazín Hello!

Ako sa udržiava fit?

Kým mnohí by v jeho veku uprednostnili pokojnejší životný štýl, Karol zjavne verí, že práve pravidelný pohyb je kľúčom k fyzickej aj mentálnej kondícii. Jeho denný rituál by dokázal zaskočiť aj podstatne mladších. Kráľ prezradil, ako sa mu darí udržiavať sa vo forme v rozhovore s jednou z mediálnych osobností s Liamom Reardonom, hviezdou reality šou, ktorá sa preslávila po víťazstve v sérii úspešného zoznamovacieho programu Love Island na ITV v roku 2021.

„Budúci týždeň otváram posilňovňu, takže ak by ste si niekedy chceli trochu zacvičiť, dajte mi vedieť, dáme si do tela spolu,“ uviedol Liam počas toho, ako viedol diskusiu s otcom princa Williama a princa Harryho. Kráľ Karol sa vzápätí zasmial a povedal: „Snažím sa cvičiť… Dvakrát denne.“ 

Foto: Profimedia

Na to, čo sa hviezda reality šou dozvedela od britského panovníka, si ešte neskôr zaspomínala. Dodala, že kráľ Karol tiež poznamenal, že by rád prišiel do jeho posilňovne, a taktiež nechýbala pochvala, ako vyzerá panovník fit. Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, mať v jeho veku a s takým nabitým programom dva tréningy denne je dosť náročné. Na druhej strane, pre verejne činnú osobu je obzvlášť dôležité, aby bola fyzicky a psychicky dostatočne zdatná na to, aby zvládla svoje povinnosti.

Oslavy kráľovských narodenín na hrade

