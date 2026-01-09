Vek ho nezastaví: Kráľ Karol má 77 rokov a prísny cvičebný režim, ktorým zaskočí aj o polovicu mladších

V novembri oslávil kráľ Karol svoje 77. narodeniny sériou podujatí v južnom Walese a nedal sa odradiť ani chaotickým dažďom a búrkou. Nechýbala ani jeho manželka kráľovná Kamila, s ktorou začal deň na hrade Cyfarthfa v Merthyr Tydfil, jednej z najvýznamnejších budov v krajine, ktorá minulý rok oslávila svoje 200. výročie.
Kráľ Karol, ktorý bojuje s rakovinou, no podľa jednej veštice sa cíti stále lepšie, aj vo veku 77 rokov dokazuje, že disciplína a starostlivosť o telo pre neho nie sú len prázdnymi slovami. Britský panovník prekvapil verejnosť, keď otvorene prehovoril na svojich oslavách o nezvyčajne prísnom cvičebnom režime, ktorého sa drží, ako informoval magazín Hello!
Ako sa udržiava fit?
Kým mnohí by v jeho veku uprednostnili pokojnejší životný štýl, Karol zjavne verí, že práve pravidelný pohyb je kľúčom k fyzickej aj mentálnej kondícii. Jeho denný rituál by dokázal zaskočiť aj podstatne mladších. Kráľ prezradil, ako sa mu darí udržiavať sa vo forme v rozhovore s jednou z mediálnych osobností s Liamom Reardonom, hviezdou reality šou, ktorá sa preslávila po víťazstve v sérii úspešného zoznamovacieho programu Love Island na ITV v roku 2021.
„Budúci týždeň otváram posilňovňu, takže ak by ste si niekedy chceli trochu zacvičiť, dajte mi vedieť, dáme si do tela spolu,“ uviedol Liam počas toho, ako viedol diskusiu s otcom princa Williama a princa Harryho. Kráľ Karol sa vzápätí zasmial a povedal: „Snažím sa cvičiť… Dvakrát denne.“
Na to, čo sa hviezda reality šou dozvedela od britského panovníka, si ešte neskôr zaspomínala. Dodala, že kráľ Karol tiež poznamenal, že by rád prišiel do jeho posilňovne, a taktiež nechýbala pochvala, ako vyzerá panovník fit. Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, mať v jeho veku a s takým nabitým programom dva tréningy denne je dosť náročné. Na druhej strane, pre verejne činnú osobu je obzvlášť dôležité, aby bola fyzicky a psychicky dostatočne zdatná na to, aby zvládla svoje povinnosti.
Nahlásiť chybu v článku