Rok 2026 zmení osud monarchie: Veštica predpovedá Kamilin kolaps a prípravu Williama na novú úlohu

Vyzerá to tak, že tento rok bude pre kráľovskú rodinu zlomový. Aspoň to tvrdí veštica, ktorá sa vo svojich víziách zamerala na osudy monarchov a udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť nielen ich súkromné životy, ale aj budúcnosť samotnej dynastie. Nasledujúce obdobie nebude len o pompéznych podujatiach a oficiálnych povinnostiach, ale aj o nečakaných rozhodnutiach, napätí a zmenách, o ktorých verejnosť zatiaľ netuší.
Predpovede veštice Sally vzbudzujú pozornosť aj pochybnosti, no jedno je isté – to, čo má prísť, má vyvolať silné emócie a rozruch nielen medzi členmi kráľovskej rodiny, ale aj medzi ich priaznivcami po celom svete. Ako píše Daily Mail, podľa veštice Sally dôjde k určitým zmenám, ktoré sa týkajú predovšetkým kráľa Karola a kráľovnej Kamily.
Čo sa stane v kráľovskej rodine?
Bohužiaľ, nejde o nič príjemné. Kráľovná Kamila sa vraj bude potýkať s podlomeným zdravím a ako upozornila veštica, mala by si dávať pozor na hrudník a chrípku. Dokonca už začiatok roka by mal panovníčku preveriť. „V januári by dokonca mohla skončiť v nemocnici. Uzdraví sa, ale tie roky fajčenia sa ozvú,“ prezradila veštica Sally, aké nepríjemné okolnosti zasiahnu kráľovnú.
Verejnosť si však všíma viac kráľa Karola, ktorý bojuje so zákernou rakovinou. Už je to niekoľko mesiacov, čo sa lieči a fanúšikovia s napätím čakajú, kedy sa uzdraví. Veštica má pre nich dobrú správu a potvrdila, že kráľovi je čoraz lepšie. Na druhej strane, čo sa týka Williama a Kate, tí sú v očakávaní. „William a Kate, dalo by sa povedať, trpezlivo čakajú v zákulisí. Už sú takmer na scéne,“ poznamenala Sally a naznačila tak možný nástup princa a princeznej z Walesu na trón.
To, o čom mnohí diskutujú už nejaký čas, sú naštrbené vzťahy medzi kráľovskou rodinou a princom Harrym. A hoci nedávno sa k tomu vyjadril jasnovidec, podľa ktorého sa udobria, no bude to trvať celé roky, veštica Sally má skeptickejší pohľad. Podľa nej sa bratia zrejme nikdy nezmieria, to však neznamená, že Harry pretrhne všetky kontakty s rodinou.
