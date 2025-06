Ruskí odborníci tvrdia, že v Kaspickom mori objavili nový ostrov: Zatiaľ naň nevkročili, toto o ňom zistili

Ruskí vedci potvrdili existenciu nového ostrova v Kaspickom mori. Niektorí tieto tvrdenia považujú za kontroverzné. Ako je možné, že sa ostrov zrazu objavil?

Ako informuje web Live Science s odvolaním sa na TASS, ruská expedícia potvrdila objav nového ostrova, ktorý je asi 30 kilometrov vzdialený od ostrova Maly Zhemchuzhny. Nový zatiaľ ostáva bez pomenovania. Ostrov je len mierne vyvýšený nad hladinu vody a jeho povrch bol v čase expedície vlhký a väčšinou rovný, avšak pokrytý pieskovými hrebienkami.

Objavil sa následkom poklesu hladiny Kaspického mora. Kaspické more, ktoré leží na rozhraní Európy a Ázie, je najväčšou vnútrozemskou vodnou plochou na svete. „Výskyt nových ostrovov v Kaspickom mori súvisí s cyklickými procesmi dlhodobého kolísania hladiny vnútrozemských vôd,“ píše sa vo vyhlásení odborníkov.

Hladina Kaspického mora klesla v 30. a 70. rokoch 20. storočia. Potom sa jej hladina opäť zvýšila a okolo roku 2010 začala zase klesať.

