Vedci sú užasnutí a nechápu: U žralokov si všimli toto bizarné správanie, nedokážu ho však vysvetliť

Žraloky vnímame ako nebezpečných predátorov, pred ktorými je potrebné sa mať na pozore. Aj tie však majú svoje slabé miesta. Vedeli ste, že ak sa obrátia hore bruchom, ostanú bezmocné?

Toto žraloka znehybní

Ako informuje web Science Alert, pri niektorých zvieratách je prirodzený obranný mechanizmus tváriť sa mŕtvo v prípade ohrozenia. Hovorí sa tomu tonická imobilita. Vedeli ste ale, že tá sa môže objaviť aj u žralokov?

Štúdia publikovaná prostredníctvom Reviews in Fish Biology and Fisheries informuje, že u žralokov k tonickej imobilite dochádza, keď sú obrátené bruchom nahor. Prestanú sa hýbať a ich svaly sa celkom uvoľnia. Ich stav pripomína tranz. Odborníci to dokonca občas využívajú na to, aby mohli so zvieraťom bezpečne manipulovať.

Napriek tomu, že je dobre zdokumentovaná v celej živočíšnej ríši, príčiny tonickej nehybnosti zostávajú nejasné, a to najmä v hlbinách oceánu. Vo všeobecnosti sa považuje za obranu proti predátorom. U žralokov však neexistuje dôkaz, ktorý by to potvrdzoval. Existujú ale alternatívne hypotézy.

Existuje viacero hypotéz

Vedci testovali na viacerých druhoch žralokov a chimér, či sa u nich tonická imobilita objaví, ak ich jemne obrátia hore bruchom. Z 13 testovaných druhov sa tento jav objavil u 7.

Tieto zistenia následne odborníci analyzovali pomocou evolučných nástrojov s cieľom zmapovať správanie v priebehu stoviek miliónov rokov histórie žralokov. Jedna z hypotéz hovorí, že tonická imobilita zohráva úlohu pri párení. Samce údajne občas otočia samičku, aby sa s ňou mohli spáriť ľahšie. Imobilita sa ale vyskytuje u samcov rovnako ako u samíc.

Nevýhodný evolučný pozostatok

Iná hypotéza ale hovorí, že takto sa žralok vyrovnáva s tým, ak na neho vplýva príliš veľa podnetov. Ani jedna z týchto hypotéz však nedokáže s istotou objasniť, prečo sa daný jav u žralokov vyskytuje.

Neexistuje žiaden dôkaz ani o tom, že by pre žraloky bolo užitočné takpovediac „zamrznúť“, ak dôjde k stretu s predátorom. Práve naopak, kosatky to môžu využiť vo svoj prospech a žraloka obrátiť, aby sa dostali k jeho pečeni bohatej na živiny.

Podľa niektorých odborníkov môže ísť o akýsi evolučný pozostatok, ktorý sa u viacerých druhov časom vytratil. Kedysi bol možno užitočný, no dnes už, zdá sa, opodstatnenie nemá. Evolúcia sa však zatiaľ nepostarala o jeho úplné vymiznutie u žralokov.