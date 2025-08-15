Vedci bijú na poplach: V oceáne sa deje niečo zlé. Ohroziť to môže celú planétu

V hlbinách vládne znepokojivé ticho, ktoré je volaním o pomoc. Modré veľryby sú, ako hovoria vedci, „strážcovia oceánu“. A keď strážcovia stíchnu, znamená to, že sa deje niečo veľmi zlé.
V hlbinách oceánu, kde sa kedysi niesol mocný spev modrých veľrýb, dnes panuje nezvyčajné ticho, píše Mail Online. Vedci pri pobreží Monterey Bay v Kalifornii totiž zaznamenali, že spev týchto majestátnych tvorov klesol za posledných šesť rokov takmer o 40 %. Dôvodom môže byť otepľujúci sa oceán, nedostatok potravy a klimatická kríza, ktorá mení podmorský svet.
Podobné ticho vedci zaznamenali aj pri Novom Zélande či v Južnom oceáne, to znamená, že problém nie je lokálny, ale globálny, tvrdí štúdia.
Veľrybám chýba potrava
Podľa vedcov je hlavným vinníkom morská vlna horúčav prezývaná „The Blob“, ktorá od roku 2013 do 2016 pokryla tisíce kilometrov oceánu nezvyčajne teplou vodou. Teplota tak stúpla o viac než 2 stupne Celzia, čo viedlo k masívnemu úbytku krillu – drobných kôrovcov, ktoré tvoria základ jedálnička modrých veľrýb.
Bez potravy sa veľryby ocitli v energetickej kríze, preto sa musia sústrediť výlučne na prežitie a nie na spev, ktorý im pri navigácii, hľadaní partnera a udržiavaní kontaktu so skupinou pomáha.
Vedci zároveň dodali, že ohrozené sú nielen veľryby, ale celý ekosystém. Pretože krill je potravou pre viaceré morské druhy.
Navyše, tento nedostatok potravy bol sprevádzaný rozkvetom toxických rias a najrozsiahlejšou otravou morských cicavcov, aká bola doposiaľ zaznamenaná. „Boli to ťažké časy pre veľryby,“ povedal pre National Geographic John Ryan, biologický oceánograf z Výskumného ústavu akvária Monterey Bay.
