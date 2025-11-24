Vážna dopravná nehoda: Došlo k čelnej zrážke áut, zranených je 7 ľudí. Zasahujú všetky zložky, cesta je uzavretá

Aktuálna správa
Nina Malovcová
Úsek je úplne uzavretý.

V okolí Košíc došlo v pondelok ráno k vážnej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala niekoľko zranených. Podľa prvotných informácií sa dve osobné vozidlá mali stretnúť v protismere, čo viedlo k prudkému nárazu a okamžitému nasadeniu všetkých dostupných záchranných zložiek.

Podľa informácií TV Markíza sa nehoda stala medzi obcami Nižná Myšľa a Ždaňa v okrese Košice okolie.

Sedem zranených a intenzívny zásah záchranárov

V automobile značky Škoda sa nachádzali traja cestujúci. Dvaja z nich utrpeli zranenia, ktoré si vyžadovali okamžitú lekársku pomoc. Druhé vozidlo, Toyota, prepravovalo päť ľudí. Predbežné správy hovoria o tom, že všetci utrpeli skôr ľahšie poranenia.

Celkovo si tak čelná zrážka vyžiadala sedem zranených osôb.

Alkohol u vodičov nezistili, polícia úsek uzavrela

Dychové skúšky oboch vodičov boli podľa dostupných správ negatívne.

Polícia v záujme bezpečnosti okamžite uzavrela celý úsek cesty a vyzýva vodičov, aby rešpektovali pokyny hliadok. Odporúča sa tomuto miestu úplne sa vyhnúť, keďže odstraňovanie následkov nehody si vyžaduje čas a koordináciu viacerých zložiek.

