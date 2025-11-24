Ľudia odmietli asistovanú samovraždu: Referendum v tejto európskej krajine bolo tesné, konzervatívci boli zásadne proti

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Implementácia zákona bude pozastavená na najmenej jeden rok.

Občania Slovinska v nedeľňajšom v referende odmietli návrh zákona o legalizácii asistovanej samovraždy, ktorý parlament schválil ešte v júli. Proti nadobudnutiu účinnosti zákona hlasovalo 53,4 percenta zúčastnených voličov, opačný názor malo 47 percent voličov. Účasť voličov dosiahla podľa takmer konečných údajov zverejnených volebnou komisiou 40,9 percenta, informovala agentúra STA.

Výsledok plebiscitu znamená, že implementácia zákona bude pozastavená na najmenej jeden rok. Návrh zákona poslanci schválili po tom, ako 55 percent voličov hlasovalo za jeho prijatie v konzultačnom referende, ktoré sa konalo júni 2024 spolu s voľbami do Európskeho parlamentu.

Polarizujúca kampaň

Referendum bolo zavŕšením polarizujúcej kampane, v ktorej proti sebe stáli zástancovia zákona argumentujúci dôstojnosťou a osobnou autonómiou, a ich oponenti, ktorí varovali, že nedostatočná paliatívna starostlivosť by mohla zraniteľných ľudí prinútiť ukončiť svoj život zo zúfalstva a nie na základe slobodnej voľby.

„Súcit zvíťazil,“ vyhlásil Aleš Primc, prominentný konzervatívny aktivista, ktorý inicioval referendum a viedol kampaň. „Slovinsko odmietlo vládnu reformu zdravotníctva, dôchodkov a sociálnej starostlivosti založenú na smrti otrávením.“ Zástancovia zákona boli s výsledkom hlasovania sklamaní, no poukázali na to, že neznamená koniec úsilia pre zavedenie asistovanej samovraždy.

„Takéto riešenie budeme mať skôr alebo neskôr, ale je škoda, že sa odkladá, najmä pre ľudí, ktorí by tento zákon potrebovali teraz,“ povedala Tereza Novaková, poslankyňa vládnuceho Hnutia Sloboda. Ide o druhý návrh zákona, ktorý voliči tento rok zamietli. V máji nepodporili vládou predložený návrh zákona o osobitných dôchodkoch pre špičkových umelcov.

