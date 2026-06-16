Kazaam sa po rokoch vrátil v novom Scary Movie. Režisér nečakal, že sa z filmu stane vtip

Niektoré filmy sa do popkultúry zapíšu úplne inak, než ich tvorcovia pôvodne zamýšľali. Platí to aj o filme Kazaam so Shaquilleom O’Nealom, ktorý dnes žije vlastným životom a po rokoch sa opäť dostal do pozornosti divákov.
Ako napísal magazín People, režisér filmu Paul Michael Glaser nedávno reagoval na narážku, ktorá sa objavila v novom Scary Movie. Hororová paródia sa vrátila do kín po dlhých 13 rokoch a na Slovensku si napriek rozporuplným reakciám rýchlo získala pozornosť divákov.
Jej tržby u nás už presiahli 217-tisíc eur, no nie všetci odchádzali zo sály spokojní. Časť divákov film označila za sklamanie a podľa niektorých reakcií pôsobilo premietanie skôr rozpačito než ako očakávaný návrat obľúbenej komediálnej série.
Práve v tomto filme sa objavil aj vtip smerovaný na Kazaam, snímku z roku 1996, v ktorej si basketbalová legenda Shaquille O’Neal zahrala džina. Glaser pritom priznal, že o odkaze vopred vôbec netušil. Hoci ho potešilo, že sa na jeho film stále spomína, samotný význam vtipu ho nechal skôr rozpačitým.
Narážka na Kazaam v Scary Movie režiséra prekvapila
Paul Michael Glaser sa o odkaze na svoj film dozvedel až pri rozhovore pre The Hollywood Reporter. Nový Scary Movie si v jednej zo scén vystrelil zo snímky Kazaam, ktorá patrí k najznámejším filmovým kuriozitám deväťdesiatych rokov.
Vtip je postavený na postave Shortyho Meeksa, ktorého hrá Marlon Wayans. Ten sa v scéne objaví ako dnešný Shaquille O’Neal v úlohe komentátora NBA. Následne zamumle vetu: „Nikdy som sa nepreniesol cez Kazaam,“ a potom O’Neala vo filme zabije. Glaser priznal, že o narážke v novom Scary Movie dopredu nevedel.
Prekvapilo ho, že sa film Kazaam aj po rokoch stále vracia do verejnej debaty, hoci tentoraz skôr cez ironický vtip než nostalgickú spomienku. Keď mu vysvetlili scénu, v ktorej zaznie narážka na Shaquillea O’Neala a jeho úlohu džina, nevnímal ju iba ako nevinné pripomenutie staršej rodinnej komédie.
Skôr mal pocit, že tvorcovia pracovali s povesťou, ktorá sa s Kazaamom dlhodobo spája. Film pôvodne vznikol ako hravý príbeh s hudobnými prvkami, no časom sa z neho stala jedna z tých zvláštnych popkultúrnych spomienok na deväťdesiate roky.
Režisér Kazaamu nesúhlasí s tým, že išlo o hrozný film
Glaser priznal, že vtip podľa neho naznačuje, akoby bol Kazaam vyslovene zlým filmom. S takýmto výkladom sa však nestotožňuje. Keď mu scénu vysvetlili, Glaser nadobudol pocit, že vtip nemal film iba pripomenúť, ale skôr si uťahoval z jeho povesti.
„Znie mi to tak, že keď povedali: ‚Nikdy som sa nepreniesol cez Kazaam‘ a potom ho zabili, bolo to preto, že Kazaam bol taký hrozný film,“ poznamenal s tým, že on s tým nesúhlasí.
Režisér si uvedomuje, že výsledok nemusel dopadnúť presne podľa pôvodných predstáv, za samotnou myšlienkou si však stále stojí. Nevidel v nej iba bláznivý nápad obsadiť slávneho basketbalistu do úlohy džina. Príbeh podľa neho niesol tému priateľstva, dôvery a znovuobjavenia vlastnej sily.
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Na Kazaam sa preto nepozerá len ako na zvláštnu kapitolu svojej kariéry. Vníma ho skôr ako projekt s dobrým základom, ktorý napokon nedostal takú podobu, akú si zaslúžil. S odstupom rokov priznáva, že sa nie všetko podarilo, no nechce, aby z filmu zostala iba jednoduchá pointa vtipu.
Shaquille O’Neal ako džin vznikol z náhodnej poznámky
Zaujímavý je aj samotný vznik filmu. Glaser si zaspomínal, že ho v tom čase rodinný priateľ prepojil s manažérskym tímom Shaquillea O’Neala. Basketbalová hviezda mala pred návratom do tréningového režimu priestor na filmový projekt a hľadala sa vhodná úloha.
„Povedali mi: ‚Medzitým, kým sa Shaq na konci leta vráti do basketbalového kempu, neviete o nejakej dobrej filmovej úlohe preňho?‘ Odpovedal som: ‚Nie, mal by hrať džina,‘ a zložil som telefón,“ prezradil.
Pôvodne to nemala byť vážna ponuka ani pripravený filmový koncept. Glaser to povedal skôr spontánne, no predstava basketbalistu ako džina mu napokon začala dávať zmysel. Z obyčajnej poznámky sa postupne stal príbeh o nadprirodzenej bytosti, ktorá stratila svoju moc.
„Prišiel som s myšlienkou džina, ktorý stratil svoju moc a vďaka starostlivosti a láske dobrého priateľstva ju znovu objaví. Stále verím, že to bol naozaj dobrý nápad. Nemyslím si však, že sme ho spracovali tak dobre, ako sme mohli,“ priznal.
Po rokoch sa na Kazaam nepozerá iba cez jeho zlú povesť. Nesnaží sa obhajovať každé tvorivé rozhodnutie, no za základným nápadom si stále stojí. Podľa režiséra mal film v sebe silnejší príbeh, než aký sa napokon podarilo dostať na plátno.
Kazaam mal byť rapovým muzikálom
Film vznikal v období, keď bol Shaquille O’Neal nielen jednou z najväčších športových hviezd, ale skúšal preraziť aj v hudbe. Glaser preto príbeh prispôsobil aj tejto časti jeho verejného obrazu. „V tom čase sa Shaq videl aj ako rapový hudobník, takže som to napísal ako rapový muzikál. Bol však veľmi milý a výborne sa s ním pracovalo,“ vysvetlil režisér.
Na spoluprácu so Shaquilleom O’Nealom nespomína v zlom. Hovorí o ňom ako o príjemnom človeku, s ktorým sa mu pracovalo dobre. Slabinu filmu preto nevidí v samotnom obsadení, ale skôr v tom, že sa pôvodný nápad nepodarilo rozvinúť tak, ako mohol.
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