Upršané dni na Slovensku striedajú spaľujúce horúčavy. Pripravte sa na oteplenie aj tropické noci

Posledné dva týždne trápili Slovensko búrkové stavy sprevádzané výstrahami pred povodňami. Pôvodne sa pritom týkali len okresov Žarnovica a Zlaté Moravce, no počas nasledujúcich dní boli postihnuté aj okresy Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Poprad a Liptovský Mikuláš. Teraz si budú môcť ľudia konečne vydýchnuť a pripraviť sa na typické letné horúčavy.
Ako informoval portál iMeteo, v priebehu nasledujúceho obdobia meteorológovia očakávajú vlnu výrazného otepľovania. Tá so sebou prinesie nielen úmorné denné horúčavy, ale aj nepríjemné tropické noci, ktoré môžu potrápiť organizmus mnohých Slovákov.
Streda ešte v znamení mierneho a oblačného počasia
Počas stredy sa stredná Európa ocitne v nevýraznom poli vyššieho tlaku vzduchu. Naše územie však bude zároveň pod vplyvom okraja studeného frontu, ktorý je spojený s tlakovou nížou rozprestierajúcou sa nad severozápadným Ruskom. Z tohto dôvodu musíme počítať s premenlivou, miestami až so zväčšenou oblačnosťou.
Noc na stredu bude ešte patriť k tým chladnejším a znesiteľnejším. Obloha bude oblačná až zamračená a najmä v severných a severozápadných regiónoch sa vyskytne miestami dážď alebo prehánky. Najnižšie nočné teploty klesnú na +17 až +12 °C, pričom v údoliach sa môže ochladiť až na úroveň okolo +10 °C. Kvalita spánku tak zatiaľ neutrpí.
Cez deň bude prevládať polooblačné až oblačné počasie, prechodne až zamračené. Zrážky v podobe dažďa alebo prehánok sa objavia ojedinele, no v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku s nimi treba počítať na viacerých miestach. Výnimočne hrozia aj búrky. Denné maximá dosiahnu +18 až +24 °C, zatiaľ čo na juhu a západe krajiny vystúpia na príjemných +24 až +30 °C.
Očakávané zrážkové úhrny budú nízke – v noci aj cez deň väčšinou do 5 mm, iba lokálne pri búrkach môžu zrážky dosiahnuť 5 až 20 mm. Fúkať bude prevažne len slabý vietor, ktorý sa na juhozápade a postupne aj na iných miestach zmení na západný až severozápadný. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
Od štvrtka nastáva zmena: Horúci vzduch je na ceste
Cez víkend sa k nám priblížia mimoriadne teplé noci, no zmena v atmosfére nastane už vo štvrtok. Počasie u nás začne ovplyvňovať tlaková výš so stredom nad alpskou oblasťou. Po jej okraji k nám od západu prenikne horúca vzduchová hmota. Štvrtková noc bude s minimami +18 až +13 °C (v údoliach lokálne +12 až +7 °C) ešte príjemná, avšak cez deň už teplomer ukáže +27 až +32 °C.
V piatok sa rozsiahla tlaková výš udrží priamo nad vnútrozemím Európy. Obloha bude jasná až polooblačná. Len pri prechodne zväčšenej oblačnosti, najmä v horských polohách, sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Nočné teploty zostanú v rozmedzí +18 až +13 °C, v údoliach okolo +11 °C. Cez deň však už teploty vystrelia na +29 až +34 °C.
Skutočný zlom pocítime v noci na sobotu 20. júna. Najnižšia nočná teplota neklesne pod +20 až +15 °C, v údoliach ojedinele okolo +13 °C. V najteplejších nížinných oblastiach a vo veľkých mestách tak zaznamenáme prvé tropické noci, keď teplota neklesne pod hranicu +20 °C. Sobota bude extrémne teplá s minimálnou oblačnosťou, čo umožní prehrievanie vzduchu na +31 až +36 °C (na Orave a pod Tatrami okolo +29 °C). Ojedinele sa môžu objaviť búrky, no celkové ochladenie neprinesú.
Vyvrcholenie horúčav po nedeli 21. júna
Najnáročnejšie obdobie odštartuje v nedeľu 21. júna a potrvá minimálne do utorka. Dni budú teplotne silne nadnormálne s jasnou až polooblačnou oblohou a len s lokálnymi búrkami.
Najnižšie nočné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí +22 až +13 °C, zatiaľ čo denné maximá dosiahnu spaľujúcich +28 až +37 °C. Tropické noci sa stanú bežnou realitou v nížinách, v mestách a v teplejších dolinách.
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