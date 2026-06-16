Upršané dni na Slovensku striedajú spaľujúce horúčavy. Pripravte sa na oteplenie aj tropické noci

Žena počas horúčav

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Teploty vyvrcholia počas víkendu a budú pokračovať aj budúci týždeň.

Posledné dva týždne trápili Slovensko búrkové stavy sprevádzané výstrahami pred povodňami. Pôvodne sa pritom týkali len okresov Žarnovica a Zlaté Moravce, no počas nasledujúcich dní boli postihnuté aj okresy Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Poprad a Liptovský Mikuláš. Teraz si budú môcť ľudia konečne vydýchnuť a pripraviť sa na typické letné horúčavy.

Ako informoval portál iMeteo, v priebehu nasledujúceho obdobia meteorológovia očakávajú vlnu výrazného otepľovania. Tá so sebou prinesie nielen úmorné denné horúčavy, ale aj nepríjemné tropické noci, ktoré môžu potrápiť organizmus mnohých Slovákov.

Streda ešte v znamení mierneho a oblačného počasia

Počas stredy sa stredná Európa ocitne v nevýraznom poli vyššieho tlaku vzduchu. Naše územie však bude zároveň pod vplyvom okraja studeného frontu, ktorý je spojený s tlakovou nížou rozprestierajúcou sa nad severozápadným Ruskom. Z tohto dôvodu musíme počítať s premenlivou, miestami až so zväčšenou oblačnosťou.

Slnko na oblohe
Foto: Pexels

Noc na stredu bude ešte patriť k tým chladnejším a znesiteľnejším. Obloha bude oblačná až zamračená a najmä v severných a severozápadných regiónoch sa vyskytne miestami dážď alebo prehánky. Najnižšie nočné teploty klesnú na +17 až +12 °C, pričom v údoliach sa môže ochladiť až na úroveň okolo +10 °C. Kvalita spánku tak zatiaľ neutrpí.

Cez deň bude prevládať polooblačné až oblačné počasie, prechodne až zamračené. Zrážky v podobe dažďa alebo prehánok sa objavia ojedinele, no v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku s nimi treba počítať na viacerých miestach. Výnimočne hrozia aj búrky. Denné maximá dosiahnu +18 až +24 °C, zatiaľ čo na juhu a západe krajiny vystúpia na príjemných +24 až +30 °C.

Vonkajší teplomer
Foto: Pixabay

Očakávané zrážkové úhrny budú nízke – v noci aj cez deň väčšinou do 5 mm, iba lokálne pri búrkach môžu zrážky dosiahnuť 5 až 20 mm. Fúkať bude prevažne len slabý vietor, ktorý sa na juhozápade a postupne aj na iných miestach zmení na západný až severozápadný. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

Od štvrtka nastáva zmena: Horúci vzduch je na ceste

Cez víkend sa k nám priblížia mimoriadne teplé noci, no zmena v atmosfére nastane už vo štvrtok. Počasie u nás začne ovplyvňovať tlaková výš so stredom nad alpskou oblasťou. Po jej okraji k nám od západu prenikne horúca vzduchová hmota. Štvrtková noc bude s minimami +18 až +13 °C (v údoliach lokálne +12 +7 °C) ešte príjemná, avšak cez deň už teplomer ukáže +27 až +32 °C.

Potiaca sa žena
Foto: Profimedia

V piatok sa rozsiahla tlaková výš udrží priamo nad vnútrozemím Európy. Obloha bude jasná až polooblačná. Len pri prechodne zväčšenej oblačnosti, najmä v horských polohách, sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Nočné teploty zostanú v rozmedzí +18 až +13 °C, v údoliach okolo +11 °C. Cez deň však už teploty vystrelia na +29 až +34 °C.

Skutočný zlom pocítime v noci na sobotu 20. júna. Najnižšia nočná teplota neklesne pod +20 až +15 °C, v údoliach ojedinele okolo +13 °C. V najteplejších nížinných oblastiach a vo veľkých mestách tak zaznamenáme prvé tropické noci, keď teplota neklesne pod hranicu +20 °C. Sobota bude extrémne teplá s minimálnou oblačnosťou, čo umožní prehrievanie vzduchu na +31 až +36 °C (na Orave a pod Tatrami okolo +29 °C). Ojedinele sa môžu objaviť búrky, no celkové ochladenie neprinesú.

Vyvrcholenie horúčav po nedeli 21. júna

Najnáročnejšie obdobie odštartuje v nedeľu 21. júna a potrvá minimálne do utorka. Dni budú teplotne silne nadnormálne s jasnou až polooblačnou oblohou a len s lokálnymi búrkami.

Najnižšie nočné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí +22 až +13 °C, zatiaľ čo denné maximá dosiahnu spaľujúcich +28 až +37 °C. Tropické noci sa stanú bežnou realitou v nížinách, v mestách a v teplejších dolinách.

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