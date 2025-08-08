Vážila len 30 kíl, mučili ju a jej telo zohavili: V Kyjeve pochovali ukrajinskú novinárku, ktorá zomrela vo väzbe v Rusku

Foto: X (@Tsihanouskaya)

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
V Kyjeve pochovali novinárku, ktorá zomrela v ruskom zajatí.

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev pochovali v piatok novinárku Viktoriju Roščynovú, ktorá vlani zomrela v zajatí v Rusku. Na poslednej rozlúčke v Katedrále svätého Michala a potom na Námestí nezávislosti sa zúčastnili desiatky príbuzných, priateľov a kolegov novinárky.

Telesné pozostatky Roščynovej boli následne pochované na Bajkovom cintoríne, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil Roščynovej 2. augusta posmrtne Rad slobody.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko a USA pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, tvrdí Bloomberg. Má to ale háčik, výhody chce Rusko
2.
Putin sa chce dohodnúť s Trumpom a Zelenského postaviť pred hotovú vec. Biely dom predtým tvrdil niečo iné
3.
Je to potvrdené: Putin sa stretne s Trumpom v najbližších dňoch. Mohli by prizvať aj Zelenského
Zobraziť všetky články (1103)

Posledné známky života z augusta 2023

Roščynová 25. júla 2023 odišla z Ukrajiny do Poľska, odkiaľ sa chcela cez Rusko dostať do okupovanej časti Záporožskej oblasti na východe Ukrajiny a mienila tam zostať niekoľko dní. Svojej rodine 3. augusta oznámila, že prešla cez hraničné kontroly a bolo to poslednýkrát, čo o nej jej blízki počuli.

V apríli 2024 dostal Roščynovej otec list od ruského ministerstva obrany s potvrdením, že jeho dcéra sa nachádza vo väzbe na území Ruskej federácie. Jej smrť oznámil 10. októbra Petro Jacenko z Koordinačného štábu pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. V liste rodine ruskí predstavitelia uviedli, že zomrela 19. septembra 2024 bez uvedenia konkrétnej príčiny smrti.

Roščynovej telo bolo na Ukrajinu vrátené až vo februári tohto roku. Podľa ukrajinskej prokuratúry chýbali niektoré orgány a nieslo viditeľné známky mučenia. Vyšetrovanie organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) a ukrajinskej investigatívnej platformy Slidstvo dospelo k záveru, že Roščynovú zatkli v meste Enerhodar.

Prevoz medzi väznicami a zhoršovanie zdravotného stavu

Potom ju niekoľko týždňov držali v okupovanom meste Melitopol. Odtiaľ ju previezli do väzenia v ruskom prístavnom meste Taganrog. Po príchode mala podľa spoluväzenkyne na tele jazvy a „rany od noža“. V Taganrogu prestala prijímať potravu a bola umiestnená na samotku.

Ukrajinská prokuratúra oznámila, že na riaditeľa väznice v Taganrogu podá trestné oznámenie, keďže Roščynová bola vystavená „systematickému mučeniu, bitiu, ponižovaniu a vyhrážaniu“ a mala obmedzený prístup k lekárskej starostlivosti, pitnej vode a jedlu. Jej smrť označil Kyjev za „premyslenú vraždu“ a obvinil Rusko z vojnového zločinu. Pred smrťou mala vážiť len 30 kíl, uviedla to jej spoluväzenkyňa.

Už v marci 2022 Roščynovú zadržali ruské sily a držali ju desať dní v okupovanom meste Berďansk. V roku 2022 jej organizácia International Women’s Media Foundation (IWMF) so sídlom vo Washingtone udelila za jej spravodajstvo z východnej Ukrajiny cenu za odvahu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico žiada tender na záchranky zrušiť: Komunikácia ministerstva je amatérska, Šaško musí zakročiť čo najskôr

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac