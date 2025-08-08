Fico žiada tender na záchranky zrušiť: Komunikácia ministerstva je amatérska, Šaško musí zakročiť čo najskôr

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Minister má konať už v pondelok, inak hrozia následky.

„Tender na záchranky musí byť zrušený,“ napísal premiér Robert Fico v statuse na sociálnej sieti. Reaguje tak na stupňujúci sa tlak verejnosti aj opozície, ktorá kritizuje možné netransparentnosti vo výberovom konaní na prevádzkovateľov záchrannej zdravotnej služby. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má podľa predsedu vlády konať najneskôr v pondelok.

Fico vo vyhlásení priznal, že tender sprevádzajú viaceré nejasnosti. Ako premiér preto očakáva, že minister zareaguje adekvátne. „Netreba hľadať žiadne komplikované slovné formulácie. S tendrom na záchranky sú spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti a preto ho treba zrušiť,“ napísal.

Tender stroskotal na zlej komunikácii

„Očakávam od ministra zdravotníctva, že v tomto duchu urobí všetky potrebné kroky.“ Podľa jeho slov tender stroskotal na zlej komunikácii. „Tender na záchranky sa dostal do tejto situácie vďaka amatérskej komunikácii zo strany MZ SR a jeho podriadených zložiek,“ konštatuje premiér.

Namiesto ofenzívy čelí koalícia útokom

Fico zároveň pripomenul, že kvôli tejto kauze sa strana Hlas-SD a celá vládna koalícia dostali pod paľbu kritiky, hoci by sa podľa neho mali nachádzať v úplne inej politickej pozícii. „Namiesto toho, aby dnes Hlas a celá vládna koalícia boli v politickej ofenzíve voči opozícii najmä pre britský škandál, táto koaličná strana čelí vážnym útokom zo strany opozície a médií a návrhom na odvolanie ministra,“ napísal.

Premiér medzi riadkami naznačil, že zrušenie tendra môže ministrovi zachrániť funkciu. „Ak minister zdravotníctva nominovaný Hlasom urobí v pondelok všetky potrebné kroky vedúce k zrušeniu tendra, nie je žiadny dôvod vyvodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby,“ uzatvára Robert Fico.

Hlas súhlasí so Saškom

Koaličná strana Hlas-SD súhlasí so stanoviskom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že všetky podozrenia v tendri na záchranky musia byť preverené. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia strany.

„Ak sa potvrdí čo i len najmenšia nezrovnalosť, tender sa musí buď zrušiť, alebo urobiť odznovu. V zdravotníctve musí byť nielen adekvátna starostlivosť, ale aj úplná transparentnosť,“ priblížili z tlačového oddelenia.

