V známom nákupnom centre skončila celá módna skupina, ale aj tradičná predajňa. Ľudí chodilo menej, otvárať plánujú inde

Ešte v januári sme vás informovali o tom, že v nákupnom centre Vivo! (bývalý Polus, pozn. red.), ukončila svoje pôsobenie celá módna skupina LPP. Dôvodom mala byť nadchádzajúca rekonštrukcia interiéru centra a celková zmena konceptu. Popri známych menách brány zatvorila aj ďalšia niekoľkoročná súčasť shoppingu.
Ide o projekt s názvom BBALLTOWN, ktorý sa v rámci svojho pôsobenia zameriava na streetwearovú módu a športové oblečenie, ktoré oceňujú fanúšikovia popredných líg ako NBA, NFL či NHL. Táto značka je na trhu už 20 rokov a od covidu bola súčasťou obchodného centra Vivo!.
Zmena majiteľa
Jej pôsobenie v kedysi najznámejšom slovenskom nákupnom centre sa začalo pomerne nešťastne, iba pár dní pred vypuknutím pandémie. Do komplexu prišla značka po šiestich rokoch v Shopping Palace na Zlatých Pieskoch. Aj napriek nie najlepšiemu úvodu vydržal BBALLTOWN vo Vivo! päť rokov, no od konca januára už medzi prevádzkami nefiguruje.
O zatvorení pobočky informovala firma na svojom webe s tým, že prevádzku končí k 31. januáru. „V obchodom centre Vivo! sme pôsobili 5 rokov – na toto obdobie sme mali aj podpísanú nájomnú zmluvu. Situácia s centrom sa však nevyvíjala podľa predstáv pôvodného majiteľa a centrum začalo do určitej miery upadať,“ priblížil pre interez zástupca značky Viliam Schrojf.
Popísaný stav vyvrcholil predajom shoppingu novému majiteľovi, ktorým sa stala spoločnosť WOOD & Company. Tá už od začiatku deklarovala, že chce z Viva urobiť silné lokálne centrum s tým, že komplex čaká prestavba do jeho pôvodných parametrov. V rámci modernizácie sa počíta s vylepšením foodcourtu, rozšírením gastroponuky či otvorením nového fitnescentra.
S tým súvisí aj „prekopanie“ zloženia nájomcov, ktorí v nákupnom centre pôsobia. Ako sa nám ešte pred Vianocami podarilo zistiť, v bývalom Poluse to zabalila známa skupina LPP Slovakia, pod ktorú spadajú značky ako Reserved, Mohito, Cropp, House či Sinsay.
Návštevnosť klesala
Spolu s obľúbenými značkami odišiel začiatkom roka aj spomínaný BBALLTOWN. „O plánoch nového majiteľa sa v centre rozprávalo dlhšie. Posledný rok sme vnímali výrazné zhoršovanie stavu, čo sa týka štruktúry klientely a výrazný pokles návštevnosti centra,“ uviedol na margo zmien Schrojf.
Ako dodal, aktuálne sa firma sústredí na predaj cez internetový obchod, na ktorom prebiehajú aj likvidačné zľavy. Predajca športového oblečenia a streetwearu to však nezabalil úplne a zákazníkom by chcel byť opäť k dispozícii vo forme kamennej prevádzky. Kde by mala byť, známe zatiaľ nie je.
„Pripravujeme znovuotvorenie našej predajne BBALLTOWN v niektorom z nákupných centier v Bratislave. Aktuálne finalizujeme detaily a sme tesne pred podpisom novej zmluvy, tak aby sme mohli otvoriť v najbližšej dobe,“ povedal začiatkom marca Schrojf.
