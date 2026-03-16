V známom nákupnom centre skončila celá módna skupina, ale aj tradičná predajňa. Ľudí chodilo menej, otvárať plánujú inde

Jakub Baláž
Značka, ktorá je na trhu už 20 rokov, v bratislavskom shoppingu zatvorila svoju jedinú predajňu. Zástupcovia spoločnosti priblížili detaily, ale aj ich ďalšie plány.

Ešte v januári sme vás informovali o tom, že v nákupnom centre Vivo! (bývalý Polus, pozn. red.), ukončila svoje pôsobenie celá módna skupina LPP. Dôvodom mala byť nadchádzajúca rekonštrukcia interiéru centra a celková zmena konceptu. Popri známych menách brány zatvorila aj ďalšia niekoľkoročná súčasť shoppingu.

Ide o projekt s názvom BBALLTOWN, ktorý sa v rámci svojho pôsobenia zameriava na streetwearovú módu a športové oblečenie, ktoré oceňujú fanúšikovia popredných líg ako NBA, NFL či NHL. Táto značka je na trhu už 20 rokov a od covidu bola súčasťou obchodného centra Vivo!.

Zmena majiteľa

Jej pôsobenie v kedysi najznámejšom slovenskom nákupnom centre sa začalo pomerne nešťastne, iba pár dní pred vypuknutím pandémie. Do komplexu prišla značka po šiestich rokoch v Shopping Palace na Zlatých Pieskoch. Aj napriek nie najlepšiemu úvodu vydržal BBALLTOWN vo Vivo! päť rokov, no od konca januára už medzi prevádzkami nefiguruje.

O zatvorení pobočky informovala firma na svojom webe s tým, že prevádzku končí k 31. januáru. „V obchodom centre Vivo! sme pôsobili 5 rokov – na toto obdobie sme mali aj podpísanú nájomnú zmluvu. Situácia s centrom sa však nevyvíjala podľa predstáv pôvodného majiteľa a centrum začalo do určitej miery upadať,“ priblížil pre interez zástupca značky Viliam Schrojf.

Popísaný stav vyvrcholil predajom shoppingu novému majiteľovi, ktorým sa stala spoločnosť WOOD & Company. Tá už od začiatku deklarovala, že chce z Viva urobiť silné lokálne centrum s tým, že komplex čaká prestavba do jeho pôvodných parametrov. V rámci modernizácie sa počíta s vylepšením foodcourtu, rozšírením gastroponuky či otvorením nového fitnescentra.

S tým súvisí aj „prekopanie“ zloženia nájomcov, ktorí v nákupnom centre pôsobia. Ako sa nám ešte pred Vianocami podarilo zistiť, v bývalom Poluse to zabalila známa skupina LPP Slovakia, pod ktorú spadajú značky ako Reserved, Mohito, Cropp, House či Sinsay.

Sťahovanie niektorých prevádzok aktuálne súvisí s pripravovanou rekonštrukciou VIVO! Bratislava, ktorá sa začne v januári 2026 a dotkne sa najmä priestorov na prízemí. Prevádzky Reserved, Cropp či House odchádzajú z dôvodu nadchádzajúcich stavebných prác,“ uviedla v januári pre interez Sofia Kósová, Associate Center Manager VIVO! Bratislava.

Návštevnosť klesala

Spolu s obľúbenými značkami odišiel začiatkom roka aj spomínaný BBALLTOWN. „O plánoch nového majiteľa sa v centre rozprávalo dlhšie. Posledný rok sme vnímali výrazné zhoršovanie stavu, čo sa týka štruktúry klientely a výrazný pokles návštevnosti centra,“ uviedol na margo zmien Schrojf.

Ako dodal, aktuálne sa firma sústredí na predaj cez internetový obchod, na ktorom prebiehajú aj likvidačné zľavy. Predajca športového oblečenia a streetwearu to však nezabalil úplne a zákazníkom by chcel byť opäť k dispozícii vo forme kamennej prevádzky. Kde by mala byť, známe zatiaľ nie je.

Pripravujeme znovuotvorenie našej predajne BBALLTOWN v niektorom z nákupných centier v Bratislave. Aktuálne finalizujeme detaily a sme tesne pred podpisom novej zmluvy, tak aby sme mohli otvoriť v najbližšej dobe,“ povedal začiatkom marca Schrojf.

