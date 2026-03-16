Na Slovensku vyrastie nové obchodné centrum. Je o krok bližšie k realizácii, v lokalite doplní Action či Kaufland

Reprofoto: Google Maps

Jakub Baláž
Rozvíjajúca sa zóna vo frekventovanej lokalite dostane ďalšie nové prevádzky.

Retailové parky si v posledných rokoch podmanili domácich spotrebiteľov a podobných projektov ďalej pribúda. Nedeje sa tak iba v najväčších mestách – nové obchodné zóny už dnes rastú aj v satelitoch či pri frekventovaných dopravných trasách. Dôkazom je napríklad aj pripravovaný nákupný areál v Šamoríne.

O šamorínskom projekte sme vás prvý raz informovali ešte počas februára, keď bol zámer predložený na posudzovanie EIA. Po viac ako mesiaci je zo zisťovacieho konania zrejmé, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Investor tak teraz môže žiadať o ďalšie potrebné povolenia a projekt by mohol v najbližších mesiacoch začať naberať reálnejšie kontúry.

Rozvíjajúca sa lokalita

Ako sa uvádza v predloženej dokumentácii, predmetom navrhovanej činnosti je výstavba obchodného areálu, ktorý zahŕňa novostavbu jednopodlažného, nepodpivničeného hlavného objektu pre obchod a služby a vybudovanie príslušných objektov dopravnej a technickej infraštruktúry.

Šamorínska nákupná zóna by mala vyrásť na parcelách pri mestskom hlavnom ťahu, ktorý je priamo napojený na cestu R7 a Bratislavu. V jeho blízkosti sa v súčasnosti nachádza kasíno (vzniklo po prerobení zatvoreného obchodného centra Vega) a tiež relatívne nový obchodný areál, ktorého primárnym prvkom je Kaufland. Prevádzky tu majú napríklad aj Action, Sinsay či dm drogerie.

Reprofoto: EIA

Podľa dostupného dokumentu bude v novom objekte osem nájomných jednotiek – tie budú určené na potreby obchodných prevádzok. Všetky budúce predajne budú mať samostatné vstupy priamo z exteriéru – tento formát je typický pre retailové parky.

Mená konkrétnych značiek, ktoré do šamorínskej obchodnej zóny zavítajú, v tejto fáze ešte nie sú známe. Predkladateľ zámeru však predpokladá, že pôjde o kombináciu elektra, hračiek, drogérie a odevov. Ide takpovediac o klasickú zostavu retailového parku, často doplnenú o potraviny, chovateľské potreby či lekáreň. Nový projekt tak doplní občiansku vybavenosť, rozšíri nákupné možnosti Šamorínčanov a tiež tranzitujúcich obyvateľov okolitých obcí.

Nové obchodné centrum aj v Nitre

Retailový park v Šamoríne však nebude ani zďaleka jediný. Ako sme vás ešte v januári informovali, nové projekty vo veľkom pripravuje aj azda najaktívnejší developer v tomto segmente – KLM Real Estate. Jeden z nich sa bude nachádzať v Nitre, kde sme sa boli pozrieť aj osobne.

Foto: Interez.sk

Nový retailový park vyrastie na pozemku v blízkosti stanice technickej kontroly v Nitre, v časti Dolné Krškany, pričom prístup pre motoristov bude zabezpečený z Novozámockej ulice. Ide o jednu z najfrekventovanejších dopravných tepien v meste, ktorou denne prechádza tisíce áut. V lokalite podobný projekt absentuje, výrazne sa tak zlepší komfort miestnych obyvateľov.

Viac ako polovica plochy, približne 2000 metrov štvorcových, bude pritom patriť reťazcu Tesco. Ďalších nájomcov zatiaľ prezradiť nemôžeme,“ vyjadril sa pre interez generálny manažér KLM Real Estate Matúš Klima.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové obchodné centrum rastie ako z vody. Ľudia v ňom budú môcť nakupovať už počas…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac