Obľúbené predajne v známom nákupnom centre skončili. Spoločnosť ich zatvorila po Vianociach

Ešte v závere roka sme vás informovali o tom, že známe bratislavské nákupné centurum VIVO!, ktoré mnohí poznajú ešte pod jeho pôvodným názvom Polus, čaká rozsiahla rekonštrukcia. Vďaka nej sa má shopping pretransformovať a čakajú ho rôzne zmeny. Niektoré už môžeme badať aj v týchto dňoch.
Nákupné centrum sa vlani stalo súčasťou portfólia finančnej skupiny WOOD & Company, pod ktorou by malo vstúpiť do novej éry.
„VIVO! Bratislava má po rekonštrukcii potenciál silného lokálneho centra, ktoré bude reagovať na potreby ľudí, ako aj na developerský rozvoj celej lokality. Veríme, že modernizácia prinesie hodnotu ako návštevníkom, tak aj našim investorom,“ uviedol nedávno v tlačovej správe Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.
Mení sa koncept, niektoré značky odchádzajú
Ako z dostupných informácií vyplýva, rekonštrukcia s plánovaným začiatkom v januári 2026 sa má týkať primárne priestorov na prízemí, ostatné časti centra budú aj naďalej otvorené a prístupné návštevníkom. V rámci modernizácie sa počíta s vylepšením foodcourtu, rozšírením gastro ponuky či otvorením nového fitnescentra.
Súčasťou má byť aj návrat k pôvodnému pôdorysu, ktorý v minulosti umožňoval zákazníkom jednoduchšiu orientáciu v centre. Pribudnú aj nové navigačné prvky. Zmeny sa tak dotknú nielen vzhľadu, ale aj funkčnosti priestorov. Ako už bolo uvedené, cieľom transformácie je priblíženie sa potrebám zákazníkov, najmä so zreteľom na bežné denné či týždenné nákupy.
S tým súvisí aj „prekopanie“ zloženia nájomcov, ktorí v nákupnom centre pôsobia. Ako sa nám ešte pred Vianocami podarilo zistiť, v bývalom Poluse to zabalila známa skupina LPP Slovakia, pod ktorú spadajú značky ako Reserved, Mohito, Cropp, House či Sinsay. Títo predajcovia donedávna pôsobili aj v shoppingu VIVO!, to už však neplatí.
Pred Vianocami sa na výkladoch jednotlivých prevádzok objavili oznamy, podľa ktorých sa majú 24. decembra zatvoriť. To bolo zrejmé už na prvý pohľad, nakoľko väčšina stojanov s oblečením bola prázdna. V niektorých prípadoch zatváranie sprevádzali aj veľké zľavy.
Uzatvorenie daných pobočiek nám potvrdila samotná spoločnosť LPP Slovakia, ako tiež zástupcovia nákupného centra. Dôvodom je práve spomínaná rekonštrukcia a s ňou súvisiace zmeny v obchodnom komplexe.
„Sťahovanie niektorých prevádzok aktuálne súvisí s pripravovanou rekonštrukciou VIVO! Bratislava, ktorá sa začne v januári 2026 a dotkne sa najmä priestorov na prízemí. Prevádzky Reserved, Cropp či House odchádzajú z dôvodu nadchádzajúcich stavebných prác,“ uviedla pre interez Sofia Kósová, Associate Center Manager VIVO! Bratislava.
Ako ďalej dodala, v súčasnosti prebiehajú rokovania o pôsobení vo vynovených priestoroch ako so súčasnými, tak aj s potenciálnymi nájomcami.
Značky nezapadajú do nového konceptu
Zástupcovia spoločnosti LPP Slovakia však nateraz návrat do nákupného centra VIVO! vylúčili. Minimálne teda pri väčšine značiek z ich portfólia.
„Dôvodom uzatvorenia všetkých piatich prevádzok a ich následnej likvidácie je rekonštrukcia obchodného centra. Značky ako Reserved, Cropp, House a Mohito nezapadajú do takzvaného tenant mixu, a preto sme neuvažovali o zmene umiestnenia prevádzok v rámci tohto obchodného centra po rozsiahlej rekonštrukcii,“ povedal Executive Director LPP Slovakia Patrik Čanecký.
Čanecký zároveň pre interez potvrdil, že pobočka Sinsay sa koncom aktuálneho roka otvorí na novom mieste.
