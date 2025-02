Diváci Sľubu si nevedia vynachváliť výkon tejto herečky. Píšu, že sa najviac zžila s postavou, poriadne ich vytáča

Dobový seriál preniesol divákov do 80. rokov a priniesol im poriadnu dávku nostalgie. Vybavenie bytov, farebné outfity, či vyčesané objemné účesy – to všetko im pripomenulo, ako kedysi žili a čo sa odvtedy zmenilo. K celkovému dojmu však prispeli aj herecké výkony postáv.

Nedávno sme vás v článku informovali, že Sľubu chvíľkovo klesla sledovanosť. Predminulý piatok totiž seriál prišiel oproti predošlým dňom o takmer štvrtinu publika. Ponúkla sa tak otázka, čo divákov na seriáli odradilo a ako sme vtedy zisťovali z komentárov na sociálnej sieti, mnohí označovali seriál za prehnaný. Písali, že sa tam napríklad príliš „súdružkuje“. Najnovšie však diváci zaplavili seriál komentármi chvály.

Reakcie divákov

V seriáli Sľub sa objavili nové „neopozerané“ tváre, na ktoré sa diváci tešili a čakali, ako sa zhostia svojich úloh, ale tiež známe osobnosti, ktoré už v iných seriáloch videli. Z Mamy na prenájom sem napríklad prišli Vladimír Kobielsky a Adam Bardy. Z Dunaja, k vašim službám zas Jakub Švec a Marek Rozkoš.

Nie sú to však práve spomínaní známi seriáloví herci, ktorí si získali od divákov najviac pochvál. Pomyselnú cenu za najlepší výkon od nich totiž získala Gabriela Dzuríková, ktorá v seriáli stvárňuje Zdenu.

Hoci herečka nezobrazuje práve príjemnú postavu a je to ona, ktorá ostatným rada komplikuje životy, diváci ocenili zapálenie, ktoré Dzuríková do tejto roly dala, aby bola autentická. O tom, ako jej postava Zdeny sadla, fanúšikovia seriálu písali v komentároch vo veľkom.

„Hovorí sa, že herec je vtedy kvalitným hercom, keď mu tú úlohu uveríte. A toto je tak presvedčivo zahrané, že tomu veríte. Perfektné,“ odkázala diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Gabika to hrá super. Záporná postava a ešte do toho jej drsne sfarbený hlas. Hrá to výborne. Absolútne. Vždy som ju mala rada. Aj ako Pipinu z Mafstory.“

„Úžasne to hrá. Júj, ale ma vytáča,“ priznala tretia. „Veru, také potvory boli. Ale herecký výkon je úžasný. Veľmi dobrý seriál,“ skonštatovala štvrtá. „Úžasne to hrá, presne vystihuje dobu,“ chváli ďalšia.