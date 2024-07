Nela Pocisková prehovorila o tom, ako ľudia na ulici reagujú na Filipa Tůmu. Odkedy hrá Holubca, stále dostáva túto otázku

Niektorí ľudia majú problém rozlišovať medzi hercami a postavami, ktoré hrajú. Je to pritom dôkaz, že tieto postavy hrajú naozaj dobre a že majú skutočný talent. Môže sa to však spájať s negatívnymi skúsenosťami, ktoré herci zažívajú napríklad pri stretnutiach na ulici. A netýka sa to len ich, ale tiež členov ich rodiny. Nela je toho dôkazom.

Herečka a speváčka Nela Pocisková prijala pozvanie do Bekimovho horúceho kresla, kde sa s Bekimom porozprávala o svojej hudobnej kariére, materstve, najväčších strachoch, ale tiež o tom, aké otázky dostáva, odkedy jej priateľ Filip Tůma hrá v seriáli Dunaj, k vašim službám.

Diváci ho nemajú radi

V rozhovore Nela priznala strach z výšok, porozprávala o zlom zážitku z Francúzska, kde s ňou nik nechcel komunikovať po anglicky a potom sa konverzácia otočila na jej priateľa Filipa.

„V Dunaji má inak dobrú rolu. Ľudia ho milujú,“ spomenul Bekim a z Nelinho výrazu bolo jasné, že hneď zachytila iróniu pri slovku „milujú“. „Ale zas dobré, nie? Tak asi to dobre hrá,“ obhájila si partnera.

„Ľudia ho neznášajú. Mňa sa novinári pýtajú, kde on čerpá inšpiráciu. Tak hovorím: zatiaľ ma doma nebije, zatiaľ ma neznásilnil, neviem. Ja neviem, čo sú to za otázky,“ pokračovala Nela. Tak sa spoločne s Bekimom dostali k téme toho, ako je možné, že ľudia neznášajú hercov na základe toho, že hrá zápornú postavu.

„Ja na toto nemám odpoveď. Ja som zažila časy ešte Búrlivého vína, kde hrala Henrieta Mičkovicová zlú postavu a jej nechceli rožky predať v potravinách,“ zaspomínala si Nela.

„Vôbec tomu nerozumiem. Ja sa na tom vlastne iba smejem,“ priznala a potom napodobnila otázky, ktoré dostáva na Filipovu osobu: „Bože, on je tam taký zlý. On je hrozný. To on taký je? Vravím nie je, on to hrá. Je to proste jeho postava.“