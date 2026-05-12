Na Slovensku sa stalo niečo nezvyčajné: Obyvatelia mesta dostali od NDS nečakane dobrú správu

Na ceste I/16 medzi košickými mestskými časťami Pereš a Poľov pokračujú opravy vozovky. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila práce v smere na Rožňavu za polovicu pôvodne plánovaného času, a to aj vďaka nočným prácam. Úsek je už bez dopravných obmedzení. Ako informovali z mediálnej komunikácie NDS, mechanizmy a dočasné dopravné značenie sa presúvajú na opačnú stranu cesty pri obci Poľov.
Nový asfaltový povrch pribudne na úseku pravého jazdného pásu. Práce sa začnú vo štvrtok (14. 5.) v skorých ranných hodinách a potrvajú necelý týždeň. Oprava bude spočívať vo výmene asfaltového koberca. Po odfrézovaní pôvodného povrchu budú položené nové asfaltové vrstvy.
„Ide síce o krátky úsek, no technologický postup opravy nie je možné urýchliť – po odfrézovaní pôvodnej vozovky sa nanesie vrstva asfaltu, ktorá musí najskôr vychladnúť a vytvrdnúť, až potom sa môže položiť obrusná asfaltová vrstva,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Ďalšie obmedzenia
Oprava sa dotkne celej šírky vozovky vrátane krajnice. Doprava bude vedená v jazdnom pruhu, v ktorom sa aktuálne nebude pracovať. Počas opráv v rýchlom jazdnom pruhu nebude možné odbočenie vľavo na obec Poľov, premávka bude vedená cez obchádzkovú trasu cez križovatku Košice – Pereš.
Podľa Droppu sa NDS pri opravách snaží minimalizovať dopravné obmedzenia. „Preto sme pri poslednej košickej oprave pristúpili aj k nočným prácam, vďaka ktorým sa významne skrátilo trvanie prác. To v prípade najbližšej opravy nebude možné, keďže opravovaný ťah sa nachádza len pár stoviek metrov od obývanej oblasti,“ doplnil Droppa.
