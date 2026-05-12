Žiaci boli vo vytržení, prázdniny však napokon nebudú dlhšie: Návrh sa stretol s obrovskou kritikou

Ilustračná foto: Unsplash/TASR (František Iván)

Roland Brožkovič
TASR
Žiaci sa pôvodne tešili, že si vďaka futbalu poriadne predĺžia voľno.

Mexická vláda sa rozhodla ustúpiť od svojho zámeru skrátiť školský rok pre majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa v krajine začnú o mesiac. Návrh sa stretol s rozsiahlou kritikou rodičov, think tankov aj miestnych orgánov. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z mexickej vlády, píše TASR.

Mexický minister školstva Mario Delgado v piatok nečakane oznámil, že školský rok skončí pre majstrovstvá sveta namiesto 15. júla už 5. júna, teda o 40 dní skôr. Tento plán už odmietli dva mexické štáty. Pochybnosti vyjadrili aj mnohí rodičia a think tank Mexico Evalua upozornil, že žiaci zaostanú vo vzdelávaní.

Rodičia im to zatrhli

Prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok uviedla, že predstavitelia rezortu školstva a ďalší vládni činitelia sa stretnú, aby si vypočuli názory rodičov a zvážili možné riešenia „Zámerom je zachovať dĺžku prázdnin šesť týždňov, tak ako to bolo doteraz, a možno niektorí študenti začnú skôr, zatiaľ čo iní budú pokračovať podľa doterajšieho rozvrhu,“ uviedla.

Majstrovstvá sveta vo futbale sa začnú 11. júna. Spolu s Mexikom budú hostiteľskými krajinami aj Spojené štáty a Kanada.

