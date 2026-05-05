Moment v Sľube, ktorý diváci nečakali. Z postavy sa náhle stane trojnásobný otec, ako zareaguje?

Seriál Sľub je známy svojimi povestnými ľúbostnými trojuholníkmi. Nie je séria, v ktorej by sa neobjavil nejaký nový, pričom ním celý seriál rovno začal, keď sa Zuzana vydala za Michala, ale chodila s Igorom. Teraz sa však netýka hlavnej dvojice, hoci aj tam momentálne jeden prebieha vďaka Kamile.
Najnovšie diváci uvidia, ako sa skomplikuje situácia pre Dávida Sklenára, ktorého stvárňuje Filip Tůma. Tomu sa nedávno pokazil vzťah s manželkou Ivanou, ktorá ho nachytala s Natáliou v ich vlastnom byte. Tá sa pritom v minulosti pokúšala o viacerých mužov, no nakoniec si Kubkova teta, ktorá pricestovala z Lýbie, vybrala práve tohto ženatého muža.
Rovno trojnásobný otec
Zdá sa pritom, že ich vzťah z mileneckej aféry len kvitne, pričom čoskoro môžu byť naplno rodina. Ako totiž prezradila Markíza vopred, Natália sa u gynekológa dozvedá tú najkrajšiu správu – je tehotná. Nie je pritom pochýb, že otcom dieťaťa je práve Dávid. Ako sa však k tomu postaví, je zatiaľ otázne. Tehotná s ním totiž nie je len Natália, ale tiež Ivana.
Rozhodne tak ide o najvýraznejší ľúbostný trojuholník seriálu, keďže niečo také diváci Sľubu ešte nezažili. Dávid pritom už jedno dieťa má, keďže s Ivanou vychovávajú dcéru Alžbetku. Takto sa z neho lusknutím prstov stal trojnásobný otec. Čo však na to povedia ženy jeho života, bude ešte zaujímavé sledovať.
