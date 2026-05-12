Nový realitný raj pre Slovákov? V krajine na juhu môžete za 80-tisíc získať apartmán pri mori

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Do investičných nehnuteľností sa podľa spoločnosti môžu zapojiť malí aj veľkí investori. Niektorí investujú už od niekoľkých desiatok eur.

Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti TANZÁNIA Development môže byť Tanzánia atraktívnou lokalitou pre záujemcov o investovanie do nehnuteľností. Slováci by ju dokonca mohli časom uprednostniť pred krajinami ako Chorvátsko či mestami ako Dubaj. 

O mieste, ktoré má potenciál na to stať sa novým realitným rajom pre Slovákov, informoval portál Pravda s odvolaním sa na reláciu Ekonomika+ televízie TA3, v ktorej vystúpil generálny riaditeľ spoločnosti TANZÁNIA Development Július Szaráz.

Krajina má veľký potenciál

Szaráz prezradil, že spoločnosť aktuálne investuje v siedmich oblastiach nenápadnej africkej krajiny. Tvrdí, že je to preto, že Tanzánia má veľký potenciál aj výnimočné čaro.

Európanov podľa neho priťahujú „v podstate všetky vodné zdroje Afriky“, ktoré tu majú prameniť, ale aj miesta ako Kilimandžáro, Viktóriino jazero, Tanganika či jazero Malawi.

Tanzánia je podľa neho pritom „veľmi sebestačná, má dostatok vodných zdrojov a naozaj je to krajina, kde, ako sa hovorí, hodíte semienko za hlavu a vyrastie vám tam strom“.

Ilustračná foto: Pexels

Dodal, že preto láka aj agroturistikou. Návštevníci tu podľa neho môžu vidieť spracovanie kávy, kakaa, kešu či tropického ovocia, a zároveň si naplno vychutnať miestne destinácie.

Podľa generálneho riaditeľa je preto zaujímavou formou spolupráce s krajinou aj investovanie do tanzánijských komodít. Spomínané produkty ako kešu orechy, káva či kakao, sú podľa neho nedostatkové.

Politická stabilita, rozvoj a prírodné krásy

