Koalícia sa chystá zrušiť kritizované opatrenie: Blíži sa definitívny koniec transakčnej dane

Vládna koalícia sa chystá zrušiť jedno zo svojich mimoriadne nepopulárnych opatrení. Minister školstva Tomáš Drucker dnes potvrdil, že transakčná daň, zavedená v apríli 2025, má skončiť.
Potvrdiť by to mala štvrtková koaličná rada, ktorá sa bude venovať prorastovým opatreniam. Minister si však zároveň uvedomuje, že Smer upozorňuje na výpadok 400 miliónov eur ročne, ktorý by zrušením dane nastal.
„Ja si myslím, že sa na tom dohodneme,“ povedal Drucker. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ dodal minister. V prvej fáze by sa ale koalícia mala zaoberať napríklad administratívnymi opatreniami.
Znižovanie daňového zaťaženia
Drucker nevylúčil ani znižovanie daňového či odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia sa ale podľa neho nedajú urobiť okamžite. „Tú cestu treba pripraviť, aj čo by malo byť v roku 2027, 2028, 2029, proste ukázať aj tomu podnikateľskému sektoru a investorom, toto je cesta,“ dodal minister. Transakčnú daň zaviedla vládna koalícia od mája 2025 napriek kritike podnikateľov. Neskôr vláda od tejto dane od začiatku tohto roka oslobodila živnostníkov.
