Putinova paranoja zachádza čoraz ďalej: Ruský prezident sa vraj bojí aj hodiniek, zaviedol nové prísne opatrenie

Stretnúť sa osobne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je vraj dnes komplikovanejšie než kedykoľvek predtým. Nestačí odovzdať mobilný telefón. Najnovšie musia návštevníci podľa zdrojov z Kremľa nechať pri ochrankároch aj hodinky, a to bez ohľadu na to, či ide o klasický model alebo smart zariadenie.
O sprísnených opatreniach informoval portál Novinky s odvolaním sa na nezávislý telegramový kanál Môžem objasniť. Podľa jeho zdrojov zaviedla ruská Federálna ochranná služba nové pravidlá približne v polovici apríla. Každý, kto sa chce s Putinom osobne stretnúť, musí pred vstupom odovzdať elektroniku vrátane hodiniek.
Dôvodom majú byť rastúce obavy z odpočúvania a sledovania. Moderné hodinky totiž dokážu zaznamenávať zvuk, polohu aj ďalšie dáta, čo ochranka považuje za možné bezpečnostné riziko.
Bez hodiniek sa už podľa dostupných informácií objavili viacerí ruskí predstavitelia. Dočasný gubernátor Tambovskej oblasti Jevgenij Pervyšov ich počas stretnutia s Putinom nemal, hoci pri iných vystúpeniach ich nosí bežne. Rovnako dopadol aj šéf automobilky Kamaz Sergej Kogogin. Pri rokovaní s premiérom Michailom Mišustinom hodinky mal, v Kremli však nie.
Najbližší ľudia majú výnimku
Pravidlá sa vraj netýkajú všetkých rovnako. Výnimku majú mať Putinovi najbližší spojenci, ktorí sa s ním poznajú dlhé roky. Mobilné telefóny síce odovzdávajú aj oni, no hodinky si podľa zdrojov zatiaľ môžu ponechať.
Patrí medzi nich napríklad šéf zbrojárskeho gigantu Rostec Sergej Čemezov, ktorý je s Putinom blízky priateľ viac než 40 rokov. Počas spoločného stretnutia mal hodinky normálne na ruke. Menej významní predstavitelia však podobnú výnimku údajne nedostanú.
Bez hodiniek sa začal počas rokovaní objavovať aj samotný Vladimir Putin. Pri nedávnom stretnutí s čečenským vodcom Ramzanom Kadyrovom ich ešte mal, no na ďalších záberoch už nie. Na májovej schôdzke so šéfom Mordvinska Arťjomom Zdunovom boli bez hodiniek obaja.
Putin vraj obmedzil pohyb a viac sa skrýva
Za sprísnenými opatreniami majú byť obavy z možného atentátu. Portál Važnyje istorii tvrdí, že Putin trávi čoraz viac času v modernizovaných bunkroch, najmä v Krasnodarskom kraji. Na verejnosti sa objavuje menej a ruské médiá často používajú vopred pripravené zábery jeho aktivít.
Výrazne sa mal zúžiť aj zoznam miest, ktoré prezident navštevuje. Od začiatku roka vraj nenavštívil žiadny vojenský objekt, hoci ešte minulý rok boli podobné cesty pravidelné. Prísne pravidlá platia aj pre ľudí, ktorí s prezidentom pracujú každý deň. Kuchári, fotografi či členovia ochranky nesmú používať verejnú dopravu a denne prechádzajú dvojitou kontrolou vrátane preverovania agentmi Federálnej ochrannej služby.
Zamestnanci v Putinovom okolí navyše používajú telefóny bez prístupu na internet. Podľa portálu hliadkujú agenti Federálnej ochrannej služby so psami aj pri rieke Moskva, kde monitorujú možné útoky dronov. Kremeľská tlačová služba mala zároveň už od novembra 2024 odstraňovať metadáta zo zverejnených videí s Putinom, aby nebolo možné analyzovať upravené zábery.
