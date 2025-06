V Sľube je najväčší záporák a diváci ho neznášajú. Herec prehovoril o tom, ako vníma svoju postavu on

Nie je hádam postava v seriáli, ktorá by mnohým divákom neležala tak v žalúdku, ako príslušník Milan Roháč. Ide o arogantného, povýšeneckého a pomstychtivého muža s manipulátorskými sklonmi, na ktorého nemajú fanúšikovia deja, odohrávajúceho sa v 80. rokoch, pekné slovo. A hoci naživo je to veľký sympaťák a z očí mu možno vyčítať, že je to dobrák od kosti, ľudia si už naňho vytvorili určitú mienku. Talentovaný herec z toho nie je nadšený, ako aj zo samotného hrania negatívnej postavy v seriáli.

Charizmatický umelec Peter Nádasdi prijal pozvanie do markizáckeho Telerána, v ktorom sa ukázal úplne inak, ako ho vnímajú diváci. Na televíznych obrazovkách sa správa veľmi zle a zákerne, no v skutočnosti ide o milého a priateľského muža.

Musel sa ospravedlňovať ostatným

Aj keď by sa zdalo, že sa mu na ulici prihovárajú ľudia s negatívnymi reakciami narážajúcimi na jeho postavu v Sľube, zatiaľ sa tak nestalo. Zrejme je to aj preto, lebo zvyčajne natrafia na herca v spoločnosti jeho ratolestí. „Je to rôzne, ale doteraz som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou. Ľudia sú veľmi milí. Keď ma zastavia vonku, tak väčšinou, keď som s deťmi a rodinou, takže vidia, že sa hráme spolu a pomyslia si, že ten človek nebude až taký zlý…“ prezradil Peter.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Dokonca aj Dorota Tóthová, ktorá stvárňuje Radku, teda jeho novú partnerku, ho v Teleráne vychválila do nebies a povedala, aký je vtipný, zábavný a ako ho ostatní majú radi. Keďže v súkromnom živote je úplne iný, pred kamerami sa musí prepnúť na agresora, čo mu zrovna nerobilo veľkú radosť. „Vôbec som si to neužíval. Nemal som z toho dobrý pocit. Po nakrúcaniach, teda po vážnejších scénach, som sa vždy musel ospravedlňovať aj deťom aj mojim kolegom, že to nemyslím vážne,“ vyšiel s pravdou von, ako sa mu hrala postava Milana.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Spomenul tiež konkrétnu scénu, z ktorej boli všetci naokolo vedľa. „Dokonca sme mali tú veľmi známu scénu, keď som buchol po stole, že keď poviem, že o šiestej bude večera, tak bude o šiestej. Počuli to až do kancelárie a už ma čakali moje zlaté kolegyne o šiestej. Zľakli sa aj deti, a keď bola stopka, hneď som povedal, že nemyslel som to tak, je to len žart. No musím sa prevteliť do tej roly…“ priznala herec.

Uverili mu to