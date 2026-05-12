Čo robiť, ak vám v obchode nedovolia zaplatiť bezhotovostne? Finančná správa vysvetlila, ako postupovať

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Týka sa to aj reštaurácií či kaderníctiev.

Od začiatku mája tohto roka platí pre predávajúcich, ktorí musia evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, nová povinnosť umožniť kupujúcim pri nákupe nad jedno euro aspoň jednu formu bezhotovostnej platby.

Finančná správa (FS) v tejto súvislosti sprístupnila špeciálny formulár na anonymné nahlásenie prevádzok, ktoré túto zákonnú povinnosť nerešpektujú, informoval v utorok hovorca FS Daniel Kováč.

Kupujúci môžu podať anonymný podnet

„Ak predávajúci kupujúcemu neumožní zaplatiť bezhotovostne, či už platobnou kartou, QR kódom, prevodom na účet alebo inou formou bezhotovostnej platby, kupujúci môže podať podnet prostredníctvom formulára Bezhotovostná platba – oznámenie, ktorý je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii Kontakty,“ priblížil hovorca.

Oznámenie môžu kupujúci podať anonymne, pričom je podstatné uviesť názov alebo identifikáciu predávajúceho, miesto a dátum predaja. Pridať je možné aj sken alebo fotografiu pokladničného dokladu, nejde však o povinnú prílohu. Finančná správa bude doručené podnety priebežne vyhodnocovať a v odôvodnených prípadoch preverovať, avizoval Kováč.

Pri opakovanom porušení hrozia vysoké pokuty

„Bezhotovostné platby sú dnes prirodzenou súčasťou každodenného života. Väčšina občanov očakáva možnosť zaplatiť kartou, mobilom alebo QR kódom rovnako samozrejme ako zaplatiť v hotovosti. Naším cieľom preto nie je predávajúcich okamžite sankcionovať, ale najmä im pomôcť zvládnuť nové pravidlá v praxi. Preto sme sa rozhodli, že v úvodnom období budeme k pochybeniam pristupovať citlivo. Pri prvom zistení nedostatkov sa zameriame predovšetkým na edukáciu, upozornenia a metodickú pomoc pre predávajúcich,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.

Ilustračná foto: Pexels

Pri druhom zistení porušenia už dôjde k uloženiu pokuty od 500 do 15 000 eur. Pri každom ďalšom zistení hrozí pokuta v rozpätí od 3000 do 40 000 eur a uloženie zákazu predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste.

Povinnosť sa vzťahuje na všetkých predávajúcich, ktorí majú podľa zákona povinnosť evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, bez ohľadu na to, či ide o obchod, trhový predaj, reštauráciu, kaderníctvo, autoservis alebo zdravotnícku ambulanciu, pripomenula FS.

