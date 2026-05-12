Obrovská zmena, ktorú nikto nečakal: Monika Hilmerová sa rozhodla pre radikálnu zmenu vizáže

Niekedy stačí malá zmena na hlave, aby sa človek začal cítiť vo svojej koži oveľa slobodnejšie a sebavedomejšie.
Herečka Monika Hilmerová, ktorá si získala divákov v mnohých úspešných seriáloch, vyvolala na svojom Instagrame poriadny rozruch. Fanúšikov prekvapila radikálnou premenou imidžu, keď sa rozhodla pre odvážny krátky zostrih, ktorým podčiarkla svoju charizmu. Vo svojom príspevku vysvetľuje, že hoci jej vizáž často podlieha požiadavkám scenára, v súkromí sa riadi predovšetkým vlastným pocitom a momentálnou náladou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Život je zmena a vlasy dorastú
Monika sa netají tým, že striedanie imidžu si užíva a vníma ho ako prirodzenú súčasť života. Napriek tomu, že sa občas stretáva aj s komentármi k svojmu vzhľadu, zostáva verná tomu, čo sa páči najmä jej samotnej. „Konečne mám zase krátke vlasy!“ napísala herečka svojim sledovateľom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Následne vysvetlila, že zmena účesu u nej nie je ničím výnimočným. „Rada mám niekedy dlhé vlasy, niekedy rovné, inokedy natočené. Striedam si účesy podľa toho, aké postavy natáčam, alebo podľa toho, na čo mám náladu,“ uviedla Monika. Priznala tiež, že reakcie ľudí bývajú rôzne. „Občas mi niektorí napíšete, napríklad: Toto vám nesvedčí, alebo naopak, že mi to pristane,“ pokračovala.
Odkázala však, že pri vzhľade by mal mať podľa nej každý najmä slobodu rozhodnúť sa sám za seba. „Myslím si, že by mal mať každý slobodu a odvahu nosiť to, čo sa mu páči a v čom sa dobre cíti,“ dodala. Svoj postoj uzavrela jednoducho a hlavne s nadhľadom. „Vlasy narastú, život je zmena! Teraz ma bavia zase takéto krátke a úprimne, takto sa cítim najlepšie,“ uzavrela herečka.
Nahlásiť chybu v článku