Zabudnite na samé jednotky. Simona Krainová opísala, čo je pre ňu pri výchove synov prioritou

Foto: Instagram (simonakrainova)

Frederika Lyžičiar
Ukázala, že materstvo nestojí na dokonalosti, ale na tom, čo si dieťa odnesie do života.

Materstvo sa často spája s obrovskými očakávaniami, tlakom na dokonalosť aj neustálym porovnávaním.

Na svojom Instagrame sa rozpísala česká modelka Simona Krainová, ktorá pri príležitosti Dňa matiek zverejnila osobný a emotívny odkaz venovaný materstvu. V príspevku sa zamyslela nad tým, čo pre ňu znamená byť mamou, ako sa časom zmenil jej pohľad na výchovu detí aj nad tým, čo dnes považuje za skutočne dôležité.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)

Nie dokonalosť, ale dobré srdce

Simona naznačila, že materstvo pre ňu časom prestalo byť spojené s predstavou dokonalosti. Namiesto výkonu, úspechu či neustáleho porovnávania dnes kladie dôraz skôr na hodnoty, ktoré si deti nesú do života. Ako priznala, od svojich detí už neočakáva bezchybnú dokonalosť.

„Ja už dnes vôbec netúžim po tom mať deti dokonalé. Nepotrebujem, aby boli vo všetkom najlepšie, najrýchlejšie alebo najúspešnejšie. Svet na ne bude tlačiť dosť aj bez nás,“ napísala. Dôležité je pre ňu najmä to, aby jej synovia vyrastali s citlivosťou voči druhým a dokázali si zachovať vnútornú pevnosť aj v náročnom svete.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)


Ešte väčšiu váhu prikladá tomu, akými ľuďmi sa raz stanú. „Omnoho viac si prajem, aby z nich vyrástli slušní ľudia. Aby mali dobré srdce. Aby vedeli milovať, objať, pomôcť druhému, postaviť sa za slabšieho,“ odkázala svojim sledovateľom.

Deti si najviac nesú pocit domova

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac