Zabudnite na samé jednotky. Simona Krainová opísala, čo je pre ňu pri výchove synov prioritou

Materstvo sa často spája s obrovskými očakávaniami, tlakom na dokonalosť aj neustálym porovnávaním.
Na svojom Instagrame sa rozpísala česká modelka Simona Krainová, ktorá pri príležitosti Dňa matiek zverejnila osobný a emotívny odkaz venovaný materstvu. V príspevku sa zamyslela nad tým, čo pre ňu znamená byť mamou, ako sa časom zmenil jej pohľad na výchovu detí aj nad tým, čo dnes považuje za skutočne dôležité.
Nie dokonalosť, ale dobré srdce
Simona naznačila, že materstvo pre ňu časom prestalo byť spojené s predstavou dokonalosti. Namiesto výkonu, úspechu či neustáleho porovnávania dnes kladie dôraz skôr na hodnoty, ktoré si deti nesú do života. Ako priznala, od svojich detí už neočakáva bezchybnú dokonalosť.
„Ja už dnes vôbec netúžim po tom mať deti dokonalé. Nepotrebujem, aby boli vo všetkom najlepšie, najrýchlejšie alebo najúspešnejšie. Svet na ne bude tlačiť dosť aj bez nás,“ napísala. Dôležité je pre ňu najmä to, aby jej synovia vyrastali s citlivosťou voči druhým a dokázali si zachovať vnútornú pevnosť aj v náročnom svete.
Ešte väčšiu váhu prikladá tomu, akými ľuďmi sa raz stanú. „Omnoho viac si prajem, aby z nich vyrástli slušní ľudia. Aby mali dobré srdce. Aby vedeli milovať, objať, pomôcť druhému, postaviť sa za slabšieho,“ odkázala svojim sledovateľom.
