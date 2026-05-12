„Ospravedlňujem sa. Bol som ožratý“: Muž po krádeži kvetov dostal výčitky svedomia, pred podnikom nechal odkaz

Reprofoto: Facebook/Rosso Michalovce

Nina Malovcová
Kamery ho prichytili pri čine, o deň neskôr sa vrátil.

Reštaurácia Rosso Italian Restaurant v Michalovciach riešila počas víkendu kuriózny prípad. Z terasy na Kostolnom námestí jej zmizli kvety, pričom bezpečnostné kamery zachytili muža priamo pri čine. Podnik následne zverejnil video na sociálnej sieti a požiadal ľudí o pomoc s jeho identifikáciou.

O deň neskôr však prišlo nečakané pokračovanie. Reštaurácia Rosso Michalovce informovala, že pred podnikom sa objavil jeden z kvetináčov spolu s ručne napísaným odkazom.

Muž sa v odkaze ospravedlnil

Na papieri stálo: „Ospravedlňujem sa. Bol som ožratý. Mrzí ma to. Prepáčte.“ Podnik na situáciu reagoval s humorom. „Takže dobre… kvetináč je späť. Ale kvety kde sú?“ napísala reštaurácia v príspevku na sociálnej sieti.

Príspevok začal okamžite kolovať internetom a získal množstvo reakcií. Ľudí pobavila nielen samotná krádež, ale aj nečakané ospravedlnenie, ktoré sa pred prevádzkou objavilo na druhý deň.

Niektorí dokonca špekulovali, kde mohli ukradnuté kvety skončiť. „Kvety išli ako ospravedlnenie pre manželku, že bol ožratý “ napísala jedna z komentujúcich. Ďalší si robili žarty z toho, že muž si po prebdenej noci zrejme ani nepamätá, kde kvety nechal. „Podľa mňa kvety ani on nevie kde sú, len sa ráno zobudil s kvetináčom,“ objavilo sa v komentároch.  Viacerí zároveň ocenili, že sa aspoň pokúsil ospravedlniť a časť vecí vrátil späť.

Podľa reštaurácie zmizli kvety počas noci z terasy na adrese Kostolné námestie 6. Podnik už v pôvodnom príspevku s nadhľadom napísal, že verí, že „michalovský lupič“ urobí správnu vec a kvety sa vrátia späť tak, ako sa v minulosti vrátili aj stoličky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac