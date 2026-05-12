„Ospravedlňujem sa. Bol som ožratý“: Muž po krádeži kvetov dostal výčitky svedomia, pred podnikom nechal odkaz

Reštaurácia Rosso Italian Restaurant v Michalovciach riešila počas víkendu kuriózny prípad. Z terasy na Kostolnom námestí jej zmizli kvety, pričom bezpečnostné kamery zachytili muža priamo pri čine. Podnik následne zverejnil video na sociálnej sieti a požiadal ľudí o pomoc s jeho identifikáciou.
O deň neskôr však prišlo nečakané pokračovanie. Reštaurácia Rosso Michalovce informovala, že pred podnikom sa objavil jeden z kvetináčov spolu s ručne napísaným odkazom.
Muž sa v odkaze ospravedlnil
Na papieri stálo: „Ospravedlňujem sa. Bol som ožratý. Mrzí ma to. Prepáčte.“ Podnik na situáciu reagoval s humorom. „Takže dobre… kvetináč je späť. Ale kvety kde sú?“ napísala reštaurácia v príspevku na sociálnej sieti.
Príspevok začal okamžite kolovať internetom a získal množstvo reakcií. Ľudí pobavila nielen samotná krádež, ale aj nečakané ospravedlnenie, ktoré sa pred prevádzkou objavilo na druhý deň.
Niektorí dokonca špekulovali, kde mohli ukradnuté kvety skončiť. „Kvety išli ako ospravedlnenie pre manželku, že bol ožratý “ napísala jedna z komentujúcich. Ďalší si robili žarty z toho, že muž si po prebdenej noci zrejme ani nepamätá, kde kvety nechal. „Podľa mňa kvety ani on nevie kde sú, len sa ráno zobudil s kvetináčom,“ objavilo sa v komentároch. Viacerí zároveň ocenili, že sa aspoň pokúsil ospravedlniť a časť vecí vrátil späť.
Podľa reštaurácie zmizli kvety počas noci z terasy na adrese Kostolné námestie 6. Podnik už v pôvodnom príspevku s nadhľadom napísal, že verí, že „michalovský lupič“ urobí správnu vec a kvety sa vrátia späť tak, ako sa v minulosti vrátili aj stoličky.
Nahlásiť chybu v článku