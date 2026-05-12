Americkým veľvyslancom na Slovensku má byť známy konšpirátor: Tvrdí, že je väčší trumpovec ako Trump

Roland Brožkovič
TASR
Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov.

Biely dom v pondelok navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodarnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Vyplýva to zo zoznamu nominácií, ktoré Senátu Kongresu USA v pondelok zaslal Biely dom, informuje TASR.

„Nominácia prezidentom (Donaldom) Trumpom na post veľvyslanca USA na Slovensku je pre mňa veľkou cťou a zároveň ma napĺňa pokorou. Po potvrdení Senátom sa teším na to, že budem môcť zastupovať našu krajinu v zahraničí, posilňovať priateľstvo medzi našimi dvoma krajinami a presadzovať záujmy amerického ľudu,“ uviedol Mastriano v reakcii na Facebooku.

Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe Mastriano (62) pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Zúčastnil sa na operácii Púštna búrka a trikrát bol nasadený v Afganistane. Vojenskú kariéru ukončil na Vojenskej akadémii armády USA v Carlisle v Pensylvánii.

Spochybňoval víťazstvo Joea Bidena

Následne vstúpil do politiky. Od roku 2019 je senátorom v Pensylvánii za Republikánsku stranu. V roku 2022 neúspešne kandidoval za guvernéra tohto štátu. Podľa agentúry AP patrí Mastriano k podporovateľom prezidenta Trumpa. Po tom, ako Trump v roku 2020 prehral v prezidentských voľbách, sa Mastriano radil medzi politikov spochybňujúcich víťazstvo Joea Bidena.

Počas útoku na Kapitol 6. januára 2021 organizoval príchod autobusov s Trumpovým stúpencami a bol odfotografovaný v dave pred Kapitolom. Mastriano trvá na tom, že neporušil žiadne zákony a nebolo proti nemu vznesené žiadne obvinenie. V minulosti pritom šíril konšpiračné teórie o útoku na Dvojičky či vakcínach proti ochoreniu covid-19. Sám o sebe zároveň tvrdí, že je „ešte väčší trumpovec ako samotný Trump“.

Portál Politico naznačuje, že nominácia Mastriana na veľvyslanecký post môže mať vnútropolitický rozmer. Budúci utorok totiž v Pensylvánii začínajú republikánske primárky pred novembrovými voľbami nového guvernéra, v ktorých je favoritkou republikánov ministerka financií Pensylvánie Stacy Garrityová.

Napriek tomu, že Mastriano v primárkach nekandiduje, jeho podporovatelia spustili kampaň, v rámci ktorej sa usilujú o jeho zvolenie prostredníctvom dopísania jeho mena na kandidátku. Nominácia Mastriana na veľvyslanca by podľa Politico túto kampaň mohla podkopať. Mastrianovu nomináciu do funkcie veľvyslanca na Slovensku ešte musí schváli americký Senát. Ak sa tak stane, bude nástupcom Guatama Ranu, ktorý veľvyslanecký post opustil v januári tohto roka.

