V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu

Počas tohto týždňa naši redaktori reagovali na situáciu, ktorá sa momentálne deje vo svete. Preto si pre vás pripravili články o konflikte na Blízkom východe, ktorý naberá na obrátkach. Redaktorom sa taktiež podarilo spojiť sa so Slovákmi, ktorí neodleteli v piatom repatriačnom lete. Okrem toho si na odľahčenie môžete v rámci PREMIUM sekcie prečítať aj rôzne iné zaujímavé články. Napríklad rozhovor s Mirkou, ktorá sa vydala za Turka, či reportáž z reštaurácie Sandorf zo šou Na nože.
Anna Mária s partnerom bývajú vo fínskom zrube na východe Slovenska
Vytvorili si svoju vlastnú oázu pokoja. Ich netradičný dom a malý wellness svet vedľa neho pôsobia ako raj. Mladý pár z východného Slovenska je inšpiráciou, ako spomaliť v dnešnom uponáhľanom svete a vybudovať si skutočne harmonický domov.
Anna Mária spolu s partnerom žijú vo fínskom zrube na severovýchode Slovenska. V záhrade majú ohnisko, fínsku saunu aj prírodné jazierko, ktoré využívajú celoročne. V lete sa v ňom kúpu, na jeseň a na jar otužujú, no a v zime korčuľujú.
Svoj život v zrube s kúpacím jazierkom, záhradníčenie a jednoduchosť pomalého života dokumentuje na svojom instagramovom profile annmariemylife.
Anna Mária nám v rozhovore opísala, ako prebiehala výstavba fínskeho zrubu a prírodného kúpacieho jazierka, a tiež nám prezradila, koľko ich to stálo.
Prečo ste sa rozhodli pre fínsky zrub namiesto klasického domu?
K fínskym zrubom sme prišli úplne náhodne. Keď sme premýšľali nad stavbou domu, dostal sa nám do ruky katalóg s modelmi zrubov. Boli sme prekvapení aj očarení zároveň. Do toho momentu sme si zrubové bývanie predstavovali len ako to naše tradičné, slovenské, guľatinové. Fínske zrubové bývanie je však moderné a minimalistické.
Celá myšlienka bývania v drevenom dome nám učarovala dizajnom, použitím materiálu, udržateľnosťou aj ich filozofiou. Vo Fínsku využívajú drevo ako základný stavebný materiál nielen pre domy, ale aj pre školy či administratívne budovy. Je to časovo nenáročné, materiálovo dostupné a podľa Fínov aj zdravšie bývanie. Boli sme si pozrieť niekoľko fínskych drevených stavieb na Slovensku, aby sme si to mohli „ohmatať“, a to nás v našom rozhodnutí utvrdilo.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Dievča so zdeformovanými kolenami prezývali ťavou
Dostala nelichotivú prezývku „Ťavie dievča“ a verejnosť platila za to, aby sa na nej mohla zabávať. Stala sa súčasťou cirkusových predstavení, kde účinkovali ľudia s postihnutiami alebo deformáciami – zdroje zábavy. Niektorí uverili, že je napoly ťava a zarábala veľké peniaze. No ona chcela získať vzdelanie a zmeniť svoj život. Preto sa rozhodla, napriek svojmu ťažkému údelu, žiť normálne. Postihlo ju však množstvo nešťastia.
Ella Harper sa narodila 5. januára 1870 v meste Hendersonville v Severnej Karolíne, uvádza All That’s Interesting. Jej otec bol farmár a mama žena v domácnosti, ktorá sa starala o päť detí. Hovorí sa, že Ella prišla na svet s dvojčaťom, ktoré však zomrelo. Podľa dostupných informácií boli ostatní jej súrodenci zdravotne v poriadku a netrpeli žiadnym postihnutím.
Už od narodenia Elly ale bolo zrejmé, že to nebude mať v živote ľahké. Sužoval ju stav, ktorý bol spôsobený zriedkavou vrodenou anomáliou kolenného kĺbu, nazývanou „genu recurvatum“, čo vo voľnom preklade znamená „koleno ohýbajúce sa dozadu“, píše Medical Bag. Ako ukazujú aj zachované fotografie dievčaťa, mala problémy pri státí alebo pri chôdzi. Ella však napriek tomu našla spôsob, ako sa pohybovať.
Dala sa na štyri a ako vysvetľuje History Daily, takto jej chôdza išla jednoduchšie a bola rýchlejšia. Stála však za vznikom prezývky, ktorá je s Ellou spojená aj po rokoch, a vôbec nie je lichotivá. Preslávila sa ako „Ťavie dievča“ (The Camel Girl) a dnes ju mnohí poznajú práve takto.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
62-ročného sériového vraha sledovali na TikToku tisíce ľudí
Netflix opäť siahol po skutočnom príbehu, z ktorého mrazí. Nový dokument približuje zmiznutie 42-ročnej cestovateľky a temnú minulosť muža, ktorý ju videl ako posledný nažive. Prípad, v ktorom zohrali kľúčovú úlohu sociálne siete a digitálne stopy, odhaľuje desivý kontrast medzi verejným obrazom „motivačného“ cestovateľa a minulosťou odsúdeného vraha. Snímka tak neponúka len rekonštrukciu tragédie, ale aj znepokojivú otázku: ako dobre v skutočnosti poznáme ľudí, ktorých sledujeme online?
Obľúbenej streamovacej platforme Netflix sa za posledné roky osvedčili dokumentárne filmy, ktoré sa takmer vždy objavia na prvých priečkach najsledovanejších titulov. Každý mesiac tak divákom ponúka minimálne jeden dokument, či už o celosvetovo známej celebrite, napríklad o Charliem Sheenovi, ekologickej katastrofe alebo o sériových vrahoch.
V januári to bola dráma Dukla 61 o tragédii v bani v Českej republike, ktorá si vyžiadala 108 životov, minulý mesiac poľská miniséria s názvom Olovené deti, o ktorej si môžete prečítať na tomto odkaze. No a tento mesiac je to pátranie po nezvestnej žene, ktorá sa pravdepodobne stala obeťou sériového vraha.
V piatok 6. marca Netflix pridal do svojej ponuky nový dvojdielny dokument s názvom The TikTok Killer, ktorý pochádza zo španielskej produkcie. Snímka rozpráva o pátraní po 42-ročnej cestovateľke, ktorá sa v Španielsku stretla s hviezdou TikToku a následne sa po nej zľahla zem.
Keď Esther bez stopy zmizla, jej rodina poskladala jej posledné kroky vďaka Josému Juradovi Montillovi, ktorý cestoval po Španielsku a na svojom profile „Dynamita Montilla“ na sociálnej sieti TikTok zverejňoval dojímavé videá zo svojich ciest. José bol totiž posledný človek, ktorý Ester videl živú, navyše skrýval temnú minulosť.
Viac sa dočítate tu: 62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí
Vyspovedali sme realitného makléra Tomáša Havalu, ktorý nám prezradil viac zo zákulisia svojej práce, ale podelil sa aj s praktickými tipmi, ktoré môžu byť pre vás užitočné, ak zvažujete predaj alebo kúpu nehnuteľnosti.
„Aktuálne sa nedostatočná ponuka bytov odráža aj na cenách, 1 m² sa dokáže pohybovať aj v tisícoch eur, záleží od lokality. Nedostatok bytov tlačí ceny nahor a často sa stáva, že ľudia kúpia metrážne menší byt, ale v prepočte na 1 m² je drahší ako veľký,“ priblížil nám realitu trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku.
„Zhruba 2/3 bytov sa kupujú na hypotéku. Jedna vec je, že väčšina ľudí nemá na zaplatenie bývania v hotovosti a druhá, že množstvo ľudí využíva takzvaný pákový efekt, ktorý sa najviac opláca pri kúpe investičných nehnuteľností. Vzhľadom k trendu stúpania cien nehnuteľností sa v aktuálnom čase oplatí financovanie cez hypotéku,“ vysvetlil realitný maklér.
Čo je to pákový efekt, v akej lokalite sa u nás oplatí kupovať investičný byt, alebo ako dlho trvá samotný proces kúpy či predaja bytu, sa dozviete v našom rozhovore: Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines vzlietlo 8. marca 2014 presne o 0:41 miestneho času z medzinárodného letiska Kuala Lumpur. Približne o 50 minút neskôr prebehol posledný kontakt medzi zemou a strojom, ktorý sa v tej chvíli už nachádzal v letovej výške necelých 11 kilometrov. A od toho momentu sa rieši jedna z najväčších, ak nie najväčšia letecká záhada v histórii.
Denne na našej planéte vzlietne a pristane približne 100-tisíc lietadiel, ktoré až na minimálne výnimky dokážu absolvovať svoj let bezpečne a bez akýchkoľvek komplikácií. História letectva si však pamätá aj tragédie, pri ktorých prišli o život stovky ľudí, respektíve došlo k doteraz nevyriešeným záhadám. Jedna z nich sa udiala aj presne pred dvanástimi rokmi, keď z radarov zmizol let Malaysia Airlines 370 z Kualy Lumpuru do Pekingu. Bola sobota 8. marca a v meste Kuala Lumpur panovala pokojná a jasná noc.
Z miestneho medzinárodného letiska vzlietol Boeing 777-200ER, ktorý prevádzkovala Malaysia Airlines, teda spoločnosť, ktorá má vo svete silnú reputáciu a denne vysiela lety do viac ako 50 destinácií. Aj keď sa lietadlo pred pár mesiacmi opravovalo kvôli poškodenému krídlu, bolo schopné plnej prevádzky, ktorú odobrila aj celková kontrola z februára 2014.
Stroj mal na palube 227 pasažierov, 10 letušiek a dvoch pilotov. Riadenie 74-metrového lietadla mal v tú noc na starosti len 27-ročný prvý dôstojník Fariq Hamid, ktorý pomaly ukončoval svoj výcvik na plnú certifikáciu pilota Boeingu 777. Jeho trénerom bol veliaci pilot Zaharie Ahmad Shah, ktorý bol vo veku 53 rokov jedným z najvyšších kapitánov v Malaysia Airlines, píše The Atlantic.
Pasažieri, ktorých väčšinu tvorili Číňania, ale aj ľudia z Malajzie, Francúzska, Holandska, Ruska, Iránu či Austrálie, boli usadení a všetko bolo pripravené na štart. Lietadlo sa odpichlo od dráhy 41 minút po polnoci a let do hlavného mesta Číny bol naplánovaný približne na 6 hodín. Mal to byť let ako každý iný, zvlášť s takým skúseným pilotom v kokpite, no týmto vzletom sa postupne začala jedna veľká záhada.
Viac o desivej záhade si môžete prečítať v článku: Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním
Spoznávanie ľudí z iných kultúr a náboženstva dokáže búrať naše mylné predstavy o svete či predsudky, ktoré sú v nás zakorenené. Svoje o tom vie aj Slovenka Miroslava Şahan Vnenčák, ktorá sa v Turecku zamilovala a presťahovala sa do malého mestečka, o ktorom ste pravdepodobne nikdy nepočuli. Ak by ste si mysleli, že musí chodiť zahalená a dodržiavať prísne pravidlá, prekvapí vás, že žije zdanlivo úplne normálny život, aj keď na mieste, ktoré je pre nás veľkou neznámou.
„Postavenie žien je tu presne také ako u nás na Slovensku. Majú svoje právo rozhodnúť sa, čo budú robiť a nechodia zahalené, tak ako to bolo v minulosti. Tiež majú možnosť vybrať si svojho budúceho partnera,“ priblížila nám život žien na juhovýchode Turecka.
Ako nám prezradila, prijatie od manželovej rodiny bolo milé. „Ešte stále si na nich zvykám a oni na mňa. Je to o kompromisoch a tolerovaní sa navzájom. Predsa len, ja som viedla iný život ako oni a nedá sa všetko naraz.“
Či sa stretla s nejakými predsudkami kvôli manželovmu pôvodu, alebo či sa cíti ako žena v Turecku bezpečne, nám prezradila v rozhovore: Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
6-ročný chlapec žil v stene
Bol izolovaný od priateľov a nedostávala sa mu ani lekárska starostlivosť. Vraj to bolo pre jeho dobro a mama ho tak chcela chrániť. Pred čím?
Únos amerického chlapca menom Richard „Ricky“ Chekevdia sa dočkal rozuzlenia, nie každý zo zainteresovaných bol rád. V správach dostal Ricky prezývku „Chlapec za stenou“, v angličtine The Boy Behind the Wall. Dôvodom bolo, že ho našli ukrytého pred svetom v stene – konkrétne v malom vybudovanom podkrovnom priestore, odkiaľ nemohol vychádzať a ktorého rozmery boli iba 3,6 x 1,5 metra
K únosu chlapca predchádzal spor o jeho opatrovníctvo. Rickyho mama Shannon Wilfong s jeho otcom Mikom Chekevdiaom podľa všetkého nemali medzi sebou najlepšie vzťahy. Najprv mali chlapca v striedavej starostlivosti, no keď súd zveril Rickyho do opatrovníctva otca, Shannon sa rozhodla vyrovnať so situáciou po svojom – zobrala chlapca a vyparila sa.
Z čoho obviňovala chlapcova mama jeho otca a v akom stave ho za stenou objavili, sa dozviete v našom článku: 6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky
Letec Charles Lindbergh je jednou z najvýznamnejších osobností nielen histórie USA, ale aj celého sveta. 20. mája 1927 sa mu podarilo to, čo predtým ešte nikomu. Za 33,5 hodiny sám preletel cez Atlantický oceán bez medzipristátia. Týmto činom sa zapísal do histórie lietania a stala sa z neho vážená a obľúbená osobnosť. Jeho život by bol priam idylický, nebyť osudného 1. marca 1932.
Prvorodený syn Charlesa Lindbergha a jeho manželky, americkej pilotky Anne Morrowej, dostal meno po svojom slávnom otcovi. Osudného 1. marca 1932 mal ich syn Charles junior iba 20 mesiacov, píše FBI. V ten večer fúkal silný vietor a v dome Lindberghovcov sa okrem Charlesa, jeho manželky a syna nachádzala aj pestúnka. Ich dom stál na samote, s cieľom, aby ich nikto nerušil. Aj to bola jedna z okolností, ktorá únoscovi hrala do kariet.
O desiatej večer Charlesova pestúnka takmer zažila infarkt. Charles junior sa nenachádzal vo svojej postieľke. Zburcovala rodičov, ktorí tiež nevedeli, kde sa ich syn nachádza. Otec v izbe našiel list od únoscu, v ktorom bolo zlou gramatikou okrem iného napísané:
„Drahý pane! Pripravte si 50-tisíc dolárov, a to 25-tisíc v dvadsaťdolárovkách, 15-tisíc v desaťdolárovkách a 10-tisíc v päťdolárovkách. Po dvoch až štyroch dňoch vás budeme kontaktovať, kam máte peniaze doručiť.“
Viac si môžete prečítať v našom článku: Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Inšpiratívny podnikateľský príbeh
Podnikateľské prostredie na Slovensku nezažíva najľahšie časy. Na biznis vplýva množstvo externých, ale tiež legislatívnych faktorov, ktoré sa už stali pre mnohé značky osudné. Napriek tomu existuje niekoľko inšpiratívnych ľudí, ktorí svoje podnikanie budujú hlavne cez vytrvalosť a víziu, ktorej veria. To je aj prípad Tonky a Mima zo Spišskej Novej Vsi.
Ich spoločná značka nesie názov AMC (skratka pozostávajúca z ich mien a pridaného slovíčka „company“). Na Spiši išlo donedávna hlavne o známu kaviareň, ktorú v uplynulom období majitelia doplnili o raňajkáreň. V spoločnom rozhovore sme sa rozprávali o tom, ako sa im podarilo vybudovať značku, ktorú dnes poznajú tisíce ľudí naprieč celým regiónom, ale aj o aktuálnej situácii a ich budúcich plánoch.
Viac sa dozviete v článku: Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou.
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Petra nám porozprávali o tom, prečo vo štvrtok neodleteli na Slovensko.
Situácia na Blízkom východe je stále kritická a letecká doprava je paralyzovaná. Niektorí Slováci, ktorí v regióne uviazli, sa už úspešne dostali domov, iní ostávajú a ďalší stále hľadajú cesty, ako ísť čo najskôr do bezpečia. Nám sa podarilo skontaktovať sa so Slovákmi, ktorí vo štvrtok neodleteli v piatom repatriačnom lete.
Napriek odporúčaniam sa Noro s priateľkou Petrou rozhodli, že sa z Dubaja presunú do Maskatu v Ománe a skúsia sa dostať na zoznam do repatriačného letu. To sa im aj podarilo, no vo štvrtok napokon nikam neodleteli, z celej situácie boli sklamaní a na letisku uviazla približne stovka nahnevaných Slovákov.
Zrejme poslednou kvapkou bola informácia o luxusnom malom lietadle Bombardier Global 5000 asi pre 15 ľudí, ktoré odlietalo v čase, keď mal letieť ich repatriačný let. Tú sme si overili a také lietadlo naozaj pristálo v Maskate a na Slovensko letelo o 18:20. S otázkami k tomuto letu sme sa obrátili aj na rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka. Odpovedali nám, že Bombardier dostal povolenie, preto tam letel. Ďalej nás odporučili na ministerstvo zahraničných vecí.
Celý rozhovor s Norom a jeho priateľkou Petrou si môžete prečítať tu: Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Izrael spustil najväčšiu leteckú operáciu v histórii, USA sa pridali.
Blízky východ čelí bezprecedentnej eskalácii. Izrael spustil rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty americké. Súčasne izraelská armáda útočí aj na ciele v Libanone. Konflikt si už vyžiadal desiatky obetí a otriasol bezpečnostnou situáciou v celom regióne.
K situácii sa na sociálnej sieti vyjadril okrem slovenskej politickej scény aj bývalý slovenský diplomat Peter Bátor, ktorý pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri NATO. Prostredníctvom príbehov na Instagrame odpovedal na najčastejšie otázky ľudí, ktoré mu tam kládli.
Vzhľadom na stále zhoršovanie bezpečnostnej situácie zverejnil na sociálnej sieti aj praktický manuál pre Slovákov, ktorí sa nachádzajú v krajinách Blízkeho východu alebo tam uviazli po zrušení letov.
Všetky jeho odporúčania si môžete prečítať tu: Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Najväčšia a najdrahšia lietadlová loď na svete má problémy
Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán pokračovali aj v nedeľu večer. Hlásia desiatky mŕtvych, ale aj ranených, pričom USA prehovorili aj o úmrtí niekoľkých mužov z radov amerických vojakov. Medzi inými vyslala americká armáda do vôd pri pobreží Izraela lietadlovú loď USS Gerald R. Ford. Nie je to však hocaká lietadlová loď, je najväčšia a najdrahšia svojho druhu na svete.
Pasuje sa však s problémami. Kanalizačný systém sa kazí a nestíha. Námorníci musia v rade na toaletu čakať aj 45 minút a údajne sa objavili zábery, na ktorých majú po lodi tiecť splašky. Problémom je aj fakt, že sa misia neustále predlžuje a morálka na palube je na tom čoraz horšie.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Vladislava je robotníčka na stavbe
Keď padne zmienka o práci na stavbe, nejeden človek si zrejme predstaví najmä partiu chlapov. Češka Vladislava je však jasným dôkazom toho, že aj ženy dokážu na stavbe odviesť kus dobrej roboty. Či prší, sneží alebo svieti slnko, zvládnuť musí všetko. Prezradila nám, ako sa vyrovnáva s predsudkami, čo ju na stavebníctve najviac baví a ako zvláda neraz nepríjemné podmienky.
Dozvedeli sme sa aj to, čo si myslí o platových podmienkach v odbore, a čo ju na tejto práci baví najviac.
Ak chcete vedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože
Populárna televízna šou Na nože má aktuálne v plnom prúde už piatu sériu. Diváci si počas uplynulej stredy mohli vychutnať 6. epizódu, ktorá sa odohrávala v malej obci Prievaly. Ústredným bodom je prevádzka s názvom Sandorf, ktorá okrem reštaurácie zlučuje aj malý pivovar či wellness. Ako najslabší článok sa javila podľa slov hlavných protagonistov práve reštaurácia.
My sme sa do Prieval vybrali cez týždeň s očakávaniami, akým spôsobom sa reštaurácia posunula. Slnečné počasie nám v malej obci na úpätí Karpát navodilo príjemnú náladu a za zvuku kostolných zvonov sme dorazili pred prevádzku. Po vstupe nás prekvapila tichá, ba až komorná atmosféra malej reštaurácie. Nachádzalo sa v nej iba niečo málo cez desať stolov, približne polovica z nich bola obsadená.
Ak vás zaujíma, aké dojmy na nás reštaurácia urobila, prečítajte si článok: Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00.
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Konflikt na Blízkom východe eskaluje. Napätie na Blízkom východe sa na konci februára dramaticky vyostrilo. Prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty sa spolu s Izraelom zapojili do rozsiahlej vojenskej operácie proti Iránu.
Washington tvrdí, že cieľom zásahu je odstrániť bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty a ich spojencov a zároveň zničiť iránsky raketový a jadrový program.
Konflikt medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom vyvoláva množstvo otázok. Týkajú sa nielen bezpečnostnej situácie na Blízkom východe, ale aj medzinárodného práva, reakcií vlád a možných dôsledkov pre Európu.
V čase, keď eskalácia napätia vyvoláva obavy z ďalšieho rozšírenia konfliktu, sme sa na situáciu pýtali Petra Weisenbachera, výkonného riaditeľa Inštitútu ľudských práv. V rozhovore hovorí o tom, ako vníma útok USA a Izraela na Irán z pohľadu medzinárodného práva, hodnotí komunikáciu slovenskej vlády smerom k občanom uviaznutým v regióne a približuje aj možné scenáre ďalšieho vývoja konfliktu.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
