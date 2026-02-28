SaS verí v pád „zločineckého režimu“, Šutaja Eštoka útoky mrzia. Politická scéna reaguje na nedávne udalosti

Foto: TASR/Pavol Zachar

Jakub Baláž
TASR
Útok na Irán
Slovenské politické strany, rezorty či predstavitelia reagujú na eskaláciu napätia v regióne Blízkeho východu.

K aktuálnej situácii sa vyjadril rezort zahraničia, minister vnútra Šutaj Eštok, ale tiež opozičné strany ako KDH, PS či SaS.

PS hovorí o riziku destabilizácie

Zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu OSN a rešpektovania medzinárodného práva zvyšuje riziko širšej regionálnej destabilizácie. V reakcii na sobotňajšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe to uviedla strana PS.

Kľúčové je trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN,“ deklaruje PS svoj postoj. Zároveň upozorňuje, že súčasný iránsky režim pravidlá medzinárodného práva nerešpektuje. „Jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jednými z hlavných zdrojov nestability v regióne,“ dodalo PS.

SaS chce pád režimu

Opozičná strana SaS dúfa, že dlhoočakávané útoky na Irán zo strany USA a Izraela povedú k pádu zločineckého teroristického režimu v Iráne a situácia nebude eskalovať. Uviedla to na sociálnej sieti.

SaS však tvrdí, že slovenskí diplomati sa naďalej nachádzajú v Teheráne. „Myslíme nielen na našich diplomatov, ale aj na všetkých ľudí v Iráne, ktorí si želajú oslobodenie od zločineckej teroristickej teokracie,“ uviedli liberáli.

Šutaja Eštoka situácia mrzí

Ministra vnútra SR a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka mrzí eskalácia napätia na Blízkom východe. „Je mi ľúto, že pred diplomatickými riešeniami opäť dostali prednosť zbrane,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Upozornil, že každý vojenský konflikt prináša obrovské utrpenie nevinných ľudí. „Civilizovaný svet by mal vždy hľadať spôsoby, ako sa vojnám vyhnúť,“ zdôraznil šéf Hlasu.

Rezort zahraničia útoky odsudzuje

V súvislosti s novou vojenskou eskaláciou medzi Izraelom a Iránom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s poľutovaním konštatuje, že prednosť pred diplomaciou opäť dostali zbrane.

Tento krok slovenská diplomacia odsudzuje a apeluje na všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa za rokovací stôl. Vojnové akcie budú podľa rezortu diplomacie opäť viesť k utrpeniu civilistov na oboch stranách a môžu eskalovať už aj tak nestabilnú situáciu v celom regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.

Naše ministerstvo už od včerajšieho rána intenzívne pracuje na opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov SR a zamestnancov zastupiteľských úradov SR v regióne,“ ozrejmil rezort.

Juraj Blanár vedie rezort diplomacie, ktorý je v kontakte s dvomi Slovákmi uviaznutými na ostrove Sokotra
Foto: SITA/Kancelária MZVaEZ

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne, ktorých realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment ministerstva je s našimi úradmi v intenzívnom kontakte.

KDH má vážne obavy

Opozičné KDH s vážnymi obavami sleduje napätie na Blízkom východe, situáciu okolo Iránu a sobotnú vojenskú eskaláciu. Situácia na Blízkom východe je podľa hnutia mimoriadne citlivá a každý krok, ktorý zvyšuje napätie v regióne, predstavuje ďalšie riziko pre globálnu bezpečnosť. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.

Irán ovládaný teroristickými skupinami na čele s Iránskymi revolučnými gardami predstavuje vážnu hrozbu nielen pre regionálnu stabilitu, ale je aj bezpečnostným a ekonomickým rizikom pre Európu,“ konštatovali kresťanskí demokrati.

Celý svet podľa KDH dlhodobo sleduje iránske snahy o obohacovanie uránu. Pripomína, že medzinárodná agentúra pre atómovú energiu niekoľkokrát varovala pred existujúcimi zásobami vysoko obohateného uránu v Iráne a vyzvala predstaviteľov krajiny na spoluprácu a poskytnutie konkrétnych informácií, k čomu nikdy nedošlo.

Pellegrini volá po mieri

Blízky východ si podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zaslúži skutočný mier. Hlava štátu to deklarovala na sociálnej sieti v súvislosti so sobotným izraelsko-americkým útokom na Irán. Slovenská republika je podľa Pellegriniho pevne presvedčená, že medzinárodné spory musia byť riešené prostredníctvom diplomacie, dialógu a v rámci Organizácie Spojených národov.

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Je dôležité, aby na Blízkom východe existovali podmienky na mierový život – bez jadrovej hrozby, bez teroristických skupín, bez vyhrážok zničením a elimináciou krajín,“ apeluje slovenský prezident.

Vojenské kroky podľa jeho slov nesú riziko ďalšej eskalácie a utrpenia. Trvalý mier, založený na dôvere všetkých krajín Blízkeho východu, možno podľa Pellegriniho dosiahnuť len prostredníctvom diplomatických riešení.

