SaS verí v pád „zločineckého režimu“, Šutaja Eštoka útoky mrzia. Politická scéna reaguje na nedávne udalosti

K aktuálnej situácii sa vyjadril rezort zahraničia, minister vnútra Šutaj Eštok, ale tiež opozičné strany ako KDH, PS či SaS.
PS hovorí o riziku destabilizácie
Zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu OSN a rešpektovania medzinárodného práva zvyšuje riziko širšej regionálnej destabilizácie. V reakcii na sobotňajšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe to uviedla strana PS.
„Kľúčové je trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN,“ deklaruje PS svoj postoj. Zároveň upozorňuje, že súčasný iránsky režim pravidlá medzinárodného práva nerešpektuje. „Jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jednými z hlavných zdrojov nestability v regióne,“ dodalo PS.
SaS chce pád režimu
Opozičná strana SaS dúfa, že dlhoočakávané útoky na Irán zo strany USA a Izraela povedú k pádu zločineckého teroristického režimu v Iráne a situácia nebude eskalovať. Uviedla to na sociálnej sieti.
SaS však tvrdí, že slovenskí diplomati sa naďalej nachádzajú v Teheráne. „Myslíme nielen na našich diplomatov, ale aj na všetkých ľudí v Iráne, ktorí si želajú oslobodenie od zločineckej teroristickej teokracie,“ uviedli liberáli.
Šutaja Eštoka situácia mrzí
Ministra vnútra SR a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka mrzí eskalácia napätia na Blízkom východe. „Je mi ľúto, že pred diplomatickými riešeniami opäť dostali prednosť zbrane,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti.
Upozornil, že každý vojenský konflikt prináša obrovské utrpenie nevinných ľudí. „Civilizovaný svet by mal vždy hľadať spôsoby, ako sa vojnám vyhnúť,“ zdôraznil šéf Hlasu.
Rezort zahraničia útoky odsudzuje
V súvislosti s novou vojenskou eskaláciou medzi Izraelom a Iránom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s poľutovaním konštatuje, že prednosť pred diplomaciou opäť dostali zbrane.
Tento krok slovenská diplomacia odsudzuje a apeluje na všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa za rokovací stôl. Vojnové akcie budú podľa rezortu diplomacie opäť viesť k utrpeniu civilistov na oboch stranách a môžu eskalovať už aj tak nestabilnú situáciu v celom regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
„Naše ministerstvo už od včerajšieho rána intenzívne pracuje na opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov SR a zamestnancov zastupiteľských úradov SR v regióne,“ ozrejmil rezort.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne, ktorých realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment ministerstva je s našimi úradmi v intenzívnom kontakte.
KDH má vážne obavy
Opozičné KDH s vážnymi obavami sleduje napätie na Blízkom východe, situáciu okolo Iránu a sobotnú vojenskú eskaláciu. Situácia na Blízkom východe je podľa hnutia mimoriadne citlivá a každý krok, ktorý zvyšuje napätie v regióne, predstavuje ďalšie riziko pre globálnu bezpečnosť. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH.
„Irán ovládaný teroristickými skupinami na čele s Iránskymi revolučnými gardami predstavuje vážnu hrozbu nielen pre regionálnu stabilitu, ale je aj bezpečnostným a ekonomickým rizikom pre Európu,“ konštatovali kresťanskí demokrati.
Celý svet podľa KDH dlhodobo sleduje iránske snahy o obohacovanie uránu. Pripomína, že medzinárodná agentúra pre atómovú energiu niekoľkokrát varovala pred existujúcimi zásobami vysoko obohateného uránu v Iráne a vyzvala predstaviteľov krajiny na spoluprácu a poskytnutie konkrétnych informácií, k čomu nikdy nedošlo.
Pellegrini volá po mieri
Blízky východ si podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zaslúži skutočný mier. Hlava štátu to deklarovala na sociálnej sieti v súvislosti so sobotným izraelsko-americkým útokom na Irán. Slovenská republika je podľa Pellegriniho pevne presvedčená, že medzinárodné spory musia byť riešené prostredníctvom diplomacie, dialógu a v rámci Organizácie Spojených národov.
„Je dôležité, aby na Blízkom východe existovali podmienky na mierový život – bez jadrovej hrozby, bez teroristických skupín, bez vyhrážok zničením a elimináciou krajín,“ apeluje slovenský prezident.
Vojenské kroky podľa jeho slov nesú riziko ďalšej eskalácie a utrpenia. Trvalý mier, založený na dôvere všetkých krajín Blízkeho východu, možno podľa Pellegriniho dosiahnuť len prostredníctvom diplomatických riešení.
