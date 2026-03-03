Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou

Podnikateľské prostredie na Slovensku nezažíva najľahšie časy. Na biznis vplýva množstvo externých, ale tiež legislatívnych faktorov, ktoré sa už stali pre mnohé značky osudné. Napriek tomu existuje niekoľko inšpiratívnych ľudí, ktorí svoje podnikanie budujú hlavne cez vytrvalosť a víziu, ktorej veria. To je aj prípad Tonky a Mima zo Spišskej Novej Vsi.
Ich spoločná značka nesie názov AMC (skratka pozostávajúca z ich mien a pridaného slovíčka „company“). Na Spiši išlo donedávna hlavne o známu kaviareň, ktorú v uplynulom období majitelia doplnili o raňajkáreň.
„My sme prvé tri roky prakticky nežili, boli sme celý čas tu. Budovali sme to postupne, 90 % klientely sme poznali po mene a títo ľudia sem stále chodia. Ak je teda niečo, čo sa od nás nedá úplne skopírovať, je to výdrž,“ uviedla na margo terajšieho úspechu spolumajiteľka Antónia Zamišková.
V spoločnom rozhovore sme sa tiež rozprávali o tom, ako sa im podarilo vybudovať značku, ktorú dnes poznajú tisíce ľudí naprieč celým regiónom, ale aj o aktuálnej situácii a ich budúcich plánoch.
Kedy ste s podnikaním začali a čo bol hlavný impulz, kvôli ktorému ste sa rozhodli začať biznis v gastre?
M: S gastrom som brigádne začal ako prvý približne v 16 rokoch. Z brigády to prešlo do rodinného podniku v Slovenskom raji. Tonka sa ku mne pripojila po niekoľkých rokoch. Neskôr, zhruba po štyroch rokoch, sme si povedali, že si dáme na rok pauzu a niekde sa zamestnáme. Mne to vydržalo pár mesiacov, Tonke zhruba rok.
T: Mysleli sme si, že budeme mať viac času a viac peňazí, ale ani jedno z toho neprišlo. Hlavným impulzom, prečo sme sa rozhodli ísť do vlastnej kaviarne, bolo to, že sme milovali kávu so sebou. Tu v Spišskej nič také nebolo. Konceptuálne nám bolo od začiatku jasné, že chceme urobiť niečo, čo tu chýba.
V akom veľkom priestore ste začínali?
M: Náš prvý priestor mal presne 23 metrov štvorcových. Kúpili sme starý zelovoc, ku ktorému sme urobili malú nadstavbu – na kanceláriu a toalety.
T: Začali sme v auguste 2015 predajom výlučne “cez okienko”. Veľmi rýchlo sme ale pochopili, že zima bude náročná a neskôr, v roku 2017, sme zrealizovali kontajnerovú prístavbu, ktorú máme v podstate dodnes.
Ktoré obdobie považujete za “zlomové” v pozitívnom slova zmysle?
T: Asi to vyznie divne, ale nám veľmi v tomto smere pomohla korona. Keď sme začínali, nemali sme ďalšie financie na marketing a ľudia sa o nás dovtedy dozvedali iba na základe osobných referencií. Tým, že cez covid boli prevádzky zatvorené a povolený bol iba okienkový predaj, s ktorým sme začínali, začalo k nám chodiť viac ľudí.
M: Ak sa bavíme o tom, kedy začal byť okolo AMC väčší boom, ten podľa mňa začal v druhom roku po otvorení kaviarne. Ľudia nás už viac poznali, rozbiehali sa vtedy aj sociálne siete a tým, že nešlo o úplne tradičnú stavbu, tak to prirodzene vzbudilo záujem.
Načali sme už tému covidu. Čo znamenal pre váš biznis?
