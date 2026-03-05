Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

Populárna televízna šou Na nože má aktuálne v plnom prúde už piatu sériu. Diváci si počas uplynulej stredy mohli vychutnať 6. epizódu, ktorá sa odohrávala v malej obci Prievaly. Ústredným bodom je prevádzka s názvom Sandorf, ktorá okrem reštaurácie zlučuje aj malý pivovar či wellness. Ako najslabší článok sa javila podľa slov hlavných protagonistov práve reštaurácia.
Martin Novák už tradične identifikoval problémy prevádzky, pričom mu opäť pomohli jeho inkognito známi, ktorí sa do reštaurácie vybrali pred ním. Ako to býva zvykom, išlo o kombináciu viacerých faktorov.
Jedlo a obsluha
Pri prvom kontakte s reštauráciou dostal populárny šéfkuchár na dvakrát vlažnú polievku, očarený nebol ani kvalitou ďalších pokrmov. Azda najhorším bodom testovania bol burger, ktorý Novákovi už pri objednávke neodporúčala ani obsluha.
Potvrdili sa tak informácie, ktoré Martin dostal od svojich známych. Navyše boli zamestnanci prevádzky v obci Prievaly konfrontovaní s recenziami od zákazníkov, ktoré poukazovali, okrem iného, na neprofesionálne a nie príliš príjemné správanie čašníka.
Šéfkuchár dokonca pri bilancovaní počas prvého dňa pozval do reštaurácie aj ľudí, ktorí sa tu počas predošlých dní boli najesť. Kritizovali kvalitu jedla, dlhú čakaciu dobu a opäť, správanie obsluhy. Išlo o zrkadlo, ktoré podnik potreboval vidieť a v nasledujúcich dňoch začali kompetentní v spolupráci s Novákom pracovať na zmene.
Tá spočívala predovšetkým v stanovení identity prevádzky, ktorá mala nadväzovať na priľahlý pivovar. Zmenilo sa tak hlavne menu podávané zákazníkom a druhý dych chytil aj kuchár zo Sandorfu. Finálový večer sa napokon skončil – až na menšie nedostatky – úspešne a návšteva po mesiaci zariadila podniku tri nože.
Naša návšteva
My sme sa do Prieval vybrali cez týždeň s očakávaniami, akým spôsobom sa reštaurácia posunula. Slnečné počasie nám v malej obci na úpätí Karpát navodilo príjemnú náladu a za zvuku kostolných zvonov sme dorazili pred prevádzku. Po vstupe nás prekvapila tichá, ba až komorná atmosféra malej reštaurácie. Nachádzalo sa v nej iba niečo málo cez desať stolov, približne polovica z nich bola obsadená.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sme si objednali;
- ktoré veci hodnotíme pozitívne;
- s čím sme až takí spokojní neboli;
- či sa ešte do reštaurácie vrátime.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku