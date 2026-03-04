Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Foto: Public domain/Profimedia

Matej Mensatoris
Únos Charlesa Lindbergha juniora svojho času otriasol celou Amerikou.

Letec Charles Lindbergh je jednou z najvýznamnejších osobností nielen histórie USA, ale aj celého sveta. 20. mája 1927 sa mu podarilo to, čo predtým ešte nikomu. Za 33,5 hodiny sám preletel cez Atlantický oceán bez medzipristátia. Týmto činom sa zapísal do histórie lietania a stala sa z neho vážená a obľúbená osobnosť. Jeho život by bol priam idylický nebyť osudného 1. marca 1932.

Bežný večer sa zmenil na horor

Prvorodený syn Charlesa Lindbergha a jeho manželky, americkej pilotky Anne Morrowej, dostal meno po svojom slávnom otcovi. Osudného 1. marca 1932 mal ich syn Charles junior iba 20 mesiacov, píše FBI.

V ten večer fúkal silný vietor a v dome Lindberghovcov sa okrem Charlesa, jeho manželky a syna nachádzala aj pestúnka. Ich dom stál na samote, s cieľom, aby ich nikto nerušil. Aj to bola jedna z okolností, ktorá únoscovi hrala do kariet.

Archív SITA

O desiatej večer Charlesova pestúnka takmer zažila infarkt. Charles junior sa nenachádzal vo svojej postieľke. Zburcovala rodičov, ktorí tiež nevedeli, kde sa ich syn nachádza. Otec v izbe našiel list od únoscu, v ktorom bolo zlou gramatikou okrem iného napísané:

Drahý pane! Pripravte si 50-tisíc dolárov, a to 25-tisíc v dvadsaťdolárovkách, 15-tisíc v desaťdolárovkách a 10-tisíc v päťdolárovkách. Po dvoch až štyroch dňoch vás budeme kontaktovať, kam máte peniaze doručiť.

List od únoscu. Foto: Lindbergh Kidnapper/Public domain

Keď dorazila polícia, objavili podomácky vyrobený rebrík, ktorým sa únosca dostal do izby. Britannica uvádza, že na ňom našli zlomené priečky. V izbe nenašli žiadne podozrivé odtlačky prstov, ale našli blato z obuvi, no nedalo sa na základe neho nič identifikovať.

Foto: Profimedia

Pomoc ponúkol aj Al Capone

Z únosu sa rýchlo stala mediálna senzácia. Lindbergh bol váženým človekom s politickými ambíciami, v roku 1932 sa dokonca uvažovalo, že ak by mal dostatočný vek, mohol by kandidovať na prezidenta USA.

Médiá aj ľudia obkolesili dom Linberghovcov, čo bolo v konečnom dôsledku na škodu, keďže tak zničili všetky možné dôkazy, ktoré únosca, resp. únoscovia mohli zanechať.

Foto: Profimedia

Na druhý deň po únose bol informovaný o zločine aj prezident Herbert Hoover a únos bol klasifikovaný ako štátny zločin. Svoju pomoc pri vyšetrovaní ponúkal aj Al Capone, v tom čase už vo väzení s tým, že ak ho prepustia, tak vypátra únoscu. To ale úrady rázne odmietli.

Odovzdanie výkupného

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké vysoké výkupné sa napokon požadovalo;
  • ako prebiehalo jeho odovzdanie;
  • prečo dieťa neodovzdali a čo našiel kamionista;
  • ako našli únoscu;
  • ako prebiehal súd a aký trest dostal.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac