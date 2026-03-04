Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Letec Charles Lindbergh je jednou z najvýznamnejších osobností nielen histórie USA, ale aj celého sveta. 20. mája 1927 sa mu podarilo to, čo predtým ešte nikomu. Za 33,5 hodiny sám preletel cez Atlantický oceán bez medzipristátia. Týmto činom sa zapísal do histórie lietania a stala sa z neho vážená a obľúbená osobnosť. Jeho život by bol priam idylický nebyť osudného 1. marca 1932.
Bežný večer sa zmenil na horor
Prvorodený syn Charlesa Lindbergha a jeho manželky, americkej pilotky Anne Morrowej, dostal meno po svojom slávnom otcovi. Osudného 1. marca 1932 mal ich syn Charles junior iba 20 mesiacov, píše FBI.
V ten večer fúkal silný vietor a v dome Lindberghovcov sa okrem Charlesa, jeho manželky a syna nachádzala aj pestúnka. Ich dom stál na samote, s cieľom, aby ich nikto nerušil. Aj to bola jedna z okolností, ktorá únoscovi hrala do kariet.
O desiatej večer Charlesova pestúnka takmer zažila infarkt. Charles junior sa nenachádzal vo svojej postieľke. Zburcovala rodičov, ktorí tiež nevedeli, kde sa ich syn nachádza. Otec v izbe našiel list od únoscu, v ktorom bolo zlou gramatikou okrem iného napísané:
„Drahý pane! Pripravte si 50-tisíc dolárov, a to 25-tisíc v dvadsaťdolárovkách, 15-tisíc v desaťdolárovkách a 10-tisíc v päťdolárovkách. Po dvoch až štyroch dňoch vás budeme kontaktovať, kam máte peniaze doručiť.“
Keď dorazila polícia, objavili podomácky vyrobený rebrík, ktorým sa únosca dostal do izby. Britannica uvádza, že na ňom našli zlomené priečky. V izbe nenašli žiadne podozrivé odtlačky prstov, ale našli blato z obuvi, no nedalo sa na základe neho nič identifikovať.
Pomoc ponúkol aj Al Capone
Z únosu sa rýchlo stala mediálna senzácia. Lindbergh bol váženým človekom s politickými ambíciami, v roku 1932 sa dokonca uvažovalo, že ak by mal dostatočný vek, mohol by kandidovať na prezidenta USA.
Médiá aj ľudia obkolesili dom Linberghovcov, čo bolo v konečnom dôsledku na škodu, keďže tak zničili všetky možné dôkazy, ktoré únosca, resp. únoscovia mohli zanechať.
Na druhý deň po únose bol informovaný o zločine aj prezident Herbert Hoover a únos bol klasifikovaný ako štátny zločin. Svoju pomoc pri vyšetrovaní ponúkal aj Al Capone, v tom čase už vo väzení s tým, že ak ho prepustia, tak vypátra únoscu. To ale úrady rázne odmietli.
Odovzdanie výkupného
