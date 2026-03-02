Čo robiť, ak sa ocitnete blízko vojenského konfliktu: Ubytujte sa na prízemí, pláž je bezpečné miesto

Nina Malovcová
Útok na Irán
Izrael spustil najväčšiu leteckú operáciu v histórii, USA sa pridali.

Blízky východ čelí bezprecedentnej eskalácii. Izrael spustil rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu, do ktorej sa zapojili aj Spojené štáty americké. Súčasne izraelská armáda útočí aj na ciele v Libanone. Konflikt si už vyžiadal desiatky obetí a otriasol bezpečnostnou situáciou v celom regióne.

O útokoch, zapojení USA, výbuchoch v iránskych mestách aj o obetiach v Libanone informovala agentúra TASR na základe správ AP, AFP, NBC News, The New York Times a Times of Israel.

Najväčšia operácia izraelského letectva

Izraelská armáda uviedla, že do útoku na Irán sa zapojilo približne 200 stíhačiek. Podľa jej vyhlásenia išlo o najväčšiu operáciu izraelského letectva v jeho histórii. Lietadlá zhodili stovky kusov munície na približne 500 vojenských cieľov v západnom a strednom Iráne.

Údery boli zamerané na odpaľovacie zariadenia balistických rakiet, systémy protivzdušnej obrany a ďalšiu vojenskú infraštruktúru. Výbuchy hlásili z Teheránu, Isfahánu, Komu aj Kermánšáhu. Podľa amerických médií a vyjadrení prezidenta Donalda Trumpa zahynul pri útokoch aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.

Foto: SITA/AP

Trump jeho smrť označil za „najväčšiu šancu“ pre Iráncov získať späť svoju krajinu. Teherán túto informáciu oficiálne nepotvrdil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že cieľom operácie je odstrániť „existenčnú hrozbu“ a zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň.

Desiatky obetí v Libanone

Konflikt sa rozšíril aj na územie Libanonu. Najmenej 31 ľudí zomrelo a 149 ďalších utrpelo zranenia v dôsledku izraelských útokov, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Rezort uviedol, že „izraelské nepriateľské nálety“ na južné predmestia Bejrútu a južné časti Libanonu „podľa počiatočných údajov viedli k zabitiu 31 občanov a zraneniu 149 občanov“.

Izraelská armáda v noci na pondelok oznámila, že útočí na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh po celom Libanone. K útokom došlo po tom, ako boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela. Libanon a Izrael uzavreli v novembri 2024 prímerie, ktoré ukončilo viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a Hizballáhom. Obe strany sa však odvtedy vzájomne obviňujú z jeho porušovania.

Reakcia slovenskej diplomacie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravuje repatriačné lety z jordánskeho Ammánu a Akaby, ak to bezpečnostná situácia umožní. Slovensko už požiadalo o povolenia na prelet a čaká na súhlas. Minister Juraj Blanár aktivoval evakuačné plány na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch.

Rezort zatiaľ neeviduje žiadneho zraneného občana SR. Pre Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty platí odporúčanie necestovať. Pre Irán, Irak a Izrael odporúčanie krajinu opustiť. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, ktoré je k dispozícii nepretržite. Situácia zostáva nestabilná a ďalší vývoj môže priniesť nové bezpečnostné riziká.

Cieľom je oslabiť režim, tvrdí Peter Bátor

K situácii sa na sociálnej sieti vyjadril okrem slovenskej politickej scény aj bývalý slovenský diplomat Peter Bátor, ktorý pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri NATO. Prostredníctvom príbehov na Instagrame odpovedal na najčastejšie otázky ľudí, ktoré mu tam kládli.

Foto: Facebook/Peter Bátor – verejný profil

Na otázku, či má režim v Iráne padnúť, odpovedal jednoznačne: „To je cieľ operácie.“ Podľa neho pôjde minimálne krátkodobo o výrazné zvýšenie napätia. „Krátkodobo zvýšené napätie, dlhodobo, ak sa zmení režim, ďaleko viac mieru na Blízkom východe.“

Na otázku, či je čas obávať sa tretej svetovej vojny, reagoval: „Je to vojna a jeden v nej nikdy nevie, ale na tretiu svetovú to nie je.“

Vzhľadom na stále zhoršovanie bezpečnostnej situácie zverejnil na sociálnej sieti aj praktický manuál pre Slovákov, ktorí sa nachádzajú v krajinách Blízkeho východu alebo tam uviazli po zrušení letov.

Manuál čo robiť, ak ste v krízovej oblasti

Bátor odporúča v prípade zrušeného letu nepresúvať sa chaoticky medzi mestami. „Ak bol váš let zrušený, zostaňte v meste, z ktorého ste mali odletieť a od aeroliniek žiadajte čo najskoršiu náhradu.“ Upozorňuje aj na víza. „Ak vám končia víza, kvôli zrušenému letu to nie je problém.“

Zároveň odporúča sledovať vývoj leteckej dopravy. „Monitorujte weby sledujúce leteckú premávku, napríklad Flightradar, či sa neuvoľní vzdušný priestor nad iným mestom.“ Ak sa objaví možnosť odletu, netreba váhať. „Ak máte možnosť odletieť kdekoľvek do Európy, využite to.“

Vyhýbajte sa rizikovým miestam a davom

Pri pohybe po meste radí minimalizovať riziko. „V rámci pohybu po meste sa vyhýbajte vojenským alebo vládnym objektom, miestam s vysokou koncentráciou ľudí.“ Odporúča zistiť si najbližšie podzemné priestory, napríklad stanice metra, ktoré môžu poslúžiť ako úkryt.

Ak je to bezpečné, vhodnejšie je zdržiavať sa v rezidenčných štvrtiach, na pláži alebo mimo hlavných turistických centier. Zároveň odporúča sledovať sociálne siete ministerstiev zahraničných vecí iných krajín, napríklad Česka, Rakúska, Poľska či Spojeného kráľovstva, ktoré môžu prinášať aktuálne varovania.

Ubytovanie, výpadky elektriny a základná výbava

Bátor upozorňuje na výber ubytovania. „Snažte sa ubytovať na čo najnižšom poschodí.“ Dôležité je poznať evakuačný plán budovy. „Pozrite si bezpečnostné inštrukcie hotela alebo zariadenia, v ktorom bývate. Nie je hanba sa na to spýtať.“ Pri možných výpadkoch elektriny radí šetriť batériu.

„Ak dôjde k výpadku elektriny a ste v skupine, používajte na nevyhnutné účely len jeden mobilný telefón.“ Odporúča vypnúť Wi Fi, GPS a nepotrebné aplikácie. K základnej výbave podľa neho patria doklady, nevyhnutné lieky, hotovosť, powerbanka s nabíjačkou a aspoň 2 litre vody. S nadhľadom dodáva: „Majte so sebou čokoládu pre lepšiu náladu.“ Manuál uzatvára vetou: „Bude to okej.“

Registrácia, poistenie a tiesňové linky

Bátor odporúča zaregistrovať sa do systému dobrovoľnej registrácie ministerstva zahraničných vecí, aby o vás rezort vedel a mohol vás kontaktovať. Zároveň si treba uložiť číslo krízového centra MZV aj číslo asistenčnej služby poisťovne. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravuje repatriačné lety z jordánskeho Ammánu a Akaby po otvorení vzdušného priestoru.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Prvý repatriačný let z Ammánu je plánovaný na 3. marca, ak to bezpečnostná situácia umožní. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Linka je k dispozícii nepretržite. Tiesňové linky v regióne sú napríklad 112 v Kuvajte, 999 v Katare a Bahrajne, 112 alebo 999 v Saudskej Arábii a 999 v Spojených arabských emirátoch.

Pozor na trosky a neznáme predmety

Ministerstvo zároveň upozorňuje, aby sa ľudia nedotýkali neznámych predmetov alebo trosiek, ktoré môžu obsahovať nevybuchnutú muníciu alebo nebezpečné látky. V prípade poplachu sa majú presunúť do najbližšej budovy, zdržiavať sa mimo okien a otvorených priestranstiev a podozrivé predmety hlásiť miestnym záchranným zložkám. Situácia na Blízkom východe zostáva nestabilná a odporúčania sa môžu meniť podľa ďalšieho vývoja.

Eskalácia konfliktu na Blízkom východe prináša otázky, ako sa správať v prípade vojnového ohrozenia. Zahraničné bezpečnostné príručky zdôrazňujú, že kľúčom k prežitiu nie je panika, ale pripravenosť a znalosť základných postupov. Odporúčania vychádzajú aj zo zásad civilnej ochrany spracovaných v príručke pre krízové situácie vydanej Národným úradom pre krízové a katastrofické riadenie Spojených arabských emirátov.

Tie sa dajú uplatniť všeobecne v prípade vojnového stavu alebo leteckých útokov.

Počúvajte varovný systém a reagujte okamžite

Súčasťou civilnej ochrany je verejný varovný systém so sirénami. Signál varovania znamená, že je potrebné okamžite sa presunúť do úkrytu alebo do vopred zvoleného bezpečného priestoru. Signál o ukončení nebezpečenstva umožňuje návrat domov. Ak zaznie oznámenie o dôležitej správe, treba bezodkladne zapnúť rádio alebo iný dostupný informačný kanál a riadiť sa pokynmi úradov.

Ak sa nachádzate doma v čase vyhlásenia poplachu, odporúča sa zostať na mieste a využiť domáci alebo podlažný úkryt, ak je k dispozícii. Pred presunom do úkrytu je potrebné zavrieť prívody plynu a vody, uzatvoriť vetracie otvory a vziať so sebou základné nevyhnutnosti, najmä vodu, lieky, doklady, baterku na batérie a komunikačné zariadenie. V úkryte sa treba zdržiavať mimo dverí a stien, neopierať sa o ne a sledovať oficiálne informácie prostredníctvom rádia alebo televízie.

Ak ste vonku, hľadajte podzemné priestory

Ak vás varovný signál zastihne mimo domova, treba sa čo najrýchlejšie presunúť do najbližšieho verejného úkrytu. Ak taký nie je dostupný, odporúča sa vyhľadať podzemné priestory, napríklad vestibul budovy, podchod, tunel alebo iný krytý priestor mimo okien a sklenených plôch. Ak nie je možné dostať sa do úkrytu v priebehu niekoľkých minút, odporúča sa ukryť v terénnych preliačinách, odvodňovacích kanáloch alebo v inom zníženom priestore, ktorý môže poskytnúť aspoň základnú ochranu.

Foto: SITA/AP

Pri presune do úkrytu je dôležité nepanikáriť, netlačiť sa a neblokovať vstupy či únikové cesty. Po vstupe do úkrytu treba zostať na mieste, neprechádzať sa bezdôvodne a riadiť sa pokynmi zodpovedných osôb alebo civilnej ochrany. Úkryt je možné opustiť až po oficiálnom pokyne príslušných orgánov.

Pripravte sa na výpadky vody, plynu a potravín

Vojnové situácie môžu viesť k narušeniu zásobovania. V prípade výpadku vody sa zriaďujú distribučné miesta, kam si obyvatelia prinášajú vlastné nádoby. Pri obmedzení potravín alebo plynu sa zavádza systém registrácie a vydávania kariet na kontrolovaný odber základných komodít. Základom je mať pri sebe osobné doklady a dokumenty všetkých členov domácnosti.

Pri riziku výbuchov sa odporúča zabezpečiť sklenené plochy, napríklad prelepiť ich lepiacou páskou, aby sa minimalizovalo trieštenie. Z políc, parapetov a zo stien je vhodné odstrániť voľne položené predmety, ktoré by sa mohli uvoľniť. V prípade zatemnenia je potrebné vypnúť vonkajšie osvetlenie, zatieniť okná a obmedziť viditeľnosť svetla smerom von. Pri jazde autom sa odporúča stlmiť svetlá.

Základným princípom pri vojnovom ohrození je zachovať pokoj, sledovať oficiálne zdroje informácií a riadiť sa pokynmi civilnej ochrany a štátnych orgánov. Pripravenosť, znalosť úkrytov vo svojom okolí a základná výbava môžu výrazne zvýšiť šance na bezpečné zvládnutie krízovej situácie.
