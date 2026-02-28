Odpovede na najčastejšie otázky: Bude to zrejme trvať dlhšie, USA majú v Iráne jasný plán

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Svet sleduje, či pôjde o krátku operáciu, alebo o dlhú vojnu.

Napätie medzi Izraelom a Iránom prerástlo do otvorenej vojenskej konfrontácie. Sobotňajšie údery na Irán vykonal Izrael za účasti Spojených štátov, pričom cieľmi mali byť sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády. Informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva aj TASR, podľa ktorej Irán pripravuje odvetu.

Účasť Spojených štátov potvrdili aj zdroje agentúry AP a Reuters. Výbuchy bolo podľa iránskych médií počuť po celej krajine. Okrem metropoly Teherán hlásili zásahy aj z ďalších miest vrátane Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Podľa Reuters pripravoval Izrael spoločnú operáciu so Spojenými štátmi niekoľko mesiacov a konečné rozhodnutie padlo už pred niekoľkými týždňami.

Štyri dni „počiatočnej fázy“

Zdroj izraelskej televízie Channel 12 uviedol, že počiatočná fáza spoločného útoku má trvať štyri dni. Ide teda o koordinovanú operáciu, ktorá nebola improvizovaným zásahom, ale dlhodobo pripravovaným vojenským plánom. Podľa nemenovaného predstaviteľa Spojené štáty útočili zo vzduchu aj z mora.

Foto: TASR/AP

To naznačuje širší rozsah operácie a zapojenie viacerých zložiek ozbrojených síl. Izraelský minister obrany Jisrael Kac označil útok za preventívny úder. Izrael zároveň vyhlásil výnimočný stav a uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety.

Irán odpovedá raketami

Krátko po izraelsko-americkom zásahu zaznamenala izraelská armáda vypálenie striel z Iránu. Izrael vydal varovanie pred raketovým útokom pre celé územie krajiny. Na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku zásahov protivzdušnej obrany. Iránske Revolučné gardy potvrdili prvú vlnu odvetného útoku, v rámci ktorej vypustili rakety aj drony. Bezprostredne neboli hlásené obete ani rozsiahle škody, obyvateľstvo však dostalo pokyn ukryť sa počas poplachu do bezpečia.

Cieľom je oslabiť režim, tvrdí Peter Bátor

K situácii sa na sociálnej sieti vyjadril okrem slovenskej politickej scény aj bývalý slovenský diplomat Peter Bátor, ktorý pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri NATO. Prostredníctvom príbehov na Instagrame odpovedal na najčastejšie otázky ľudí, ktoré mu tam kládli. Na otázku, či má režim v Iráne padnúť, odpovedal jednoznačne: „To je cieľ operácie.“

Podľa neho pôjde minimálne krátkodobo o výrazné zvýšenie napätia. „Krátkodobo zvýšené napätie, dlhodobo, ak sa zmení režim, ďaleko viac mieru na Blízkom východe.“ Na otázku, či je čas obávať sa tretej svetovej vojny, reagoval: „Je to vojna a jeden v nej nikdy nevie, ale na tretiu svetovú to nie je.“

Jadrový program a vojenské kapacity

Bátor odmieta, že by Irán disponoval jadrovými zbraňami. „Nemá, len stále má materiál na pokračovanie jadrového programu. Zo zbraní má už len rakety, ktoré môžu zasiahnuť vojenské základne USA v regióne.“

Naznačil aj možné pokračovanie operácie. „Vyzerá to, že operácia bude trvať dlhšie a budú snahy najskôr vojensky úplne poraziť Irán a oslabiť režim tak, že bude pre ľudí ľahšia jeho zmena. Nevylučujem aj priame útoky na štruktúry režimu.“ K otázke, či by sa k moci mohol vrátiť Reza Pahlaví, uviedol: „To sa teraz nedá povedať. Tipoval by som, že skôr nie.“

Iné než Irak a Afganistan

Obavy z chaosu podobného situácii v Iraku po páde režimu odmieta jednoduchým porovnaním: „Iná história vládnutia, iná skladba obyvateľstva, iné okolnosti.“ Zároveň zdôrazňuje, že prípadná politická transformácia nemá byť diktovaná zvonka. „Toto by malo byť na iránskom ľude. Nadiktované zvonku nikdy nevydrží.“

Na otázku, či ide o dobro iránskeho ľudu, odpovedal: „Irán dlhodobo predstavuje ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti a najmä, bez súčasného režimu bude šanca na mier na Blízkom východe neporovnateľne vyššia.“

Dosahy na civilistov a dopravu

Konflikt už zasiahol aj leteckú dopravu. Na otázku týkajúcu sa letu z Budapešti do Dubaja uviedol: „Podľa aktuálnych správ sú minimálne do nedele lety zastavené. Sledujte aerolinky.“

Celá situácia tak vstupuje do novej, nepredvídateľnej fázy. Prvá etapa operácie má podľa izraelských zdrojov trvať štyri dni, no samotný diplomat pripúšťa, že zásah môže byť dlhší a smerovať k systematickému oslabeniu režimu. Najbližšie hodiny a dni rozhodnú o tom, či pôjde o krátku, intenzívnu operáciu, alebo o širší konflikt s dlhodobými regionálnymi dôsledkami.

