Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme

O Charliem Sheenovi sa popísalo mnoho. Titulky médií v minulosti plnili predovšetkým rôzne škandály, ktoré súviseli s jeho bohémskym životným štýlom. Holdoval alkoholu a drogám a zašlo to až tak ďaleko, že dostal padáka zo sitkomu Dva a pol chlapa, vďaka ktorému si získal obrovské množstvo fanúšikov a ktorý mu priniesol aj veľa peňazí. Teraz sa rozhodol prehovoriť o tom, čo sa dialo mimo kamier, a vyrozprával celý príbeh po svojom.
Ako sme vás informovali, v týchto dňoch uzreli svetlo sveta memoáre Charlieho Sheena s názvom The Book of Sheen a na Netflixe pristál dokument Alias Charlie Sheen (Aka Charlie Sheen). Niekdajší najlepšie platený herec vo svojom odbore v nich priniesol aj šokujúce odhalenia, o ktorých sme doteraz nevedeli.
V novom dokumente Sheen, ktorý nedávno oslávil 60 rokov, opísal, že svoj život delí na tri časti – obdobie, keď si užíval, ďalej obdobie užívania si s problémami a napokon už len obdobie problémov. Videli sme ho a toto je 10 vecí, ktoré v ňom rezonovali najviac.
Opitý mal moc nad lietadlom s 300 ľuďmi na palube
Dokument Alias Charlie Sheen začína herec zdanlivo vtipnou historkou, ktorá však mohla skončiť katastrofálne, ak by sa niečo zvrtlo. V roku 1995 práve letel so svojou prvou manželkou na svadobnú cestu. Keďže palubný personál bol jeho fanúšikom, dostal pozvanie do kokpitu, aby sa s nimi odfotil. Bez problémov mu požičali uniformu a dokonca si sadol na kapitánovo miesto. Po celý čas bol opitý.
Lietadlo letelo na autopilotovi, keď zrazu kopilot prepol tlačidlo a Sheen si uvedomil, že osud lietadla je v jeho rukách, priznal. Zatočil kormidlom a stroj s 300 ľuďmi na palube sa zatočil. V tom momente si uvedomoval, akú má moc.
Pri narodení takmer prišiel o život
Po zdanlivo odľahčenom úvode sa Charlie so svojimi spomienkami vrátil tam, kde to celé začalo, k svojmu narodeniu. Opísal, že jeho príchod na svet nebol ružový – mal okolo hlavy omotanú pupočnú šnúru a nejavil známky života.
Jeho otec vraj už hľadal kňaza, aby mu udelil posledné pomazanie, no, našťastie, prítomný lekár sa nevzdal a oživoval ho, kým sa mu to nepodarilo. Stredné meno Irwin dostal práve po ňom. A áno, ak ste o tom náhodou doteraz nepočuli, skutočné meno Charlieho Sheena je Carlos Irwin Estévez.
Mal 15 rokov a za svoj prvý sex zaplatil
