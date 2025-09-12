Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Pred pár rokmi sľúbil, že s týmito vecami sa zdôverí len svojmu terapeutovi. No našiel odvahu a otvoril sa celému svetu.

O Charliem Sheenovi sa popísalo mnoho. Titulky médií v minulosti plnili predovšetkým rôzne škandály, ktoré súviseli s jeho bohémskym životným štýlom. Holdoval alkoholu a drogám a zašlo to až tak ďaleko, že dostal padáka zo sitkomu Dva a pol chlapa, vďaka ktorému si získal obrovské množstvo fanúšikov a ktorý mu priniesol aj veľa peňazí. Teraz sa rozhodol prehovoriť o tom, čo sa dialo mimo kamier, a vyrozprával celý príbeh po svojom. 

Ako sme vás informovali, v týchto dňoch uzreli svetlo sveta memoáre Charlieho Sheena s názvom The Book of Sheen a na Netflixe pristál dokument Alias Charlie Sheen (Aka Charlie Sheen). Niekdajší najlepšie platený herec vo svojom odbore v nich priniesol aj šokujúce odhalenia, o ktorých sme doteraz nevedeli.

V novom dokumente Sheen, ktorý nedávno oslávil 60 rokov, opísal, že svoj život delí na tri časti – obdobie, keď si užíval, ďalej obdobie užívania si s problémami a napokon už len obdobie problémov. Videli sme ho a toto je 10 vecí, ktoré v ňom rezonovali najviac.

Opitý mal moc nad lietadlom s 300 ľuďmi na palube

Dokument Alias Charlie Sheen začína herec zdanlivo vtipnou historkou, ktorá však mohla skončiť katastrofálne, ak by sa niečo zvrtlo. V roku 1995 práve letel so svojou prvou manželkou na svadobnú cestu. Keďže palubný personál bol jeho fanúšikom, dostal pozvanie do kokpitu, aby sa s nimi odfotil. Bez problémov mu požičali uniformu a dokonca si sadol na kapitánovo miesto. Po celý čas bol opitý.

Lietadlo letelo na autopilotovi, keď zrazu kopilot prepol tlačidlo a Sheen si uvedomil, že osud lietadla je v jeho rukách, priznal. Zatočil kormidlom a stroj s 300 ľuďmi na palube sa zatočil. V tom momente si uvedomoval, akú má moc.

Pri narodení takmer prišiel o život

Po zdanlivo odľahčenom úvode sa Charlie so svojimi spomienkami vrátil tam, kde to celé začalo, k svojmu narodeniu. Opísal, že jeho príchod na svet nebol ružový – mal okolo hlavy omotanú pupočnú šnúru a nejavil známky života.

Jeho otec vraj už hľadal kňaza, aby mu udelil posledné pomazanie, no, našťastie, prítomný lekár sa nevzdal a oživoval ho, kým sa mu to nepodarilo. Stredné meno Irwin dostal práve po ňom. A áno, ak ste o tom náhodou doteraz nepočuli, skutočné meno Charlieho Sheena je Carlos Irwin Estévez.

Mal 15 rokov a za svoj prvý sex zaplatil

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • na čo upozornil Jona Cryera na prvom natáčaní Dva a pol chlapa;
  • kedy sa dostal na mizinu a nemal z čoho platiť účty;
  • ako zistil, že má HIV;
  • koľko peňazí platil za jeho utajenie;
  • že mu odľahlo, keď priznal sexuálne skúsenosti s mužmi;
  • kedy si povedal dosť a ako dlho je už triezvy.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
