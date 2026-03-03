Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Mám viac ako 18 rokov
Späť na hlavnú stránku

6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť

Ilustračné snímky týkajúce sa kriminálnych prípadov Colleen Stan a Maddie McCann, foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Bol izolovaný od priateľov a nedostávala sa mu ani lekárska starostlivosť. Vraj to bolo pre jeho dobro.

Život píše rôzne scenáre a dostávame sa počas neho do všelijakých nevyspytateľných situácií, ktorým musíme čeliť. V roku 2009 obletela médiá správa o chlapcovi, ktorý bol nezvestný dva roky. Hovorila o tom, že sa konečne našiel. Z nášho pohľadu to znie ako pozitívna informácia, záleží však na uhle pohľadu, pretože jeho vlastná mama sa z toho neradovala. Po celý čas ho totiž v tajnej miestnosti ukrývala práve ona.

Len v nedávnej histórii môžeme naraziť na množstvo smutných prípadov únosu detí. Asi najznámejší z nich sa týka Maddie McCann, ktorá zmizla večer 3. mája 2007 z dovolenkového apartmánu v Algarve a ktorý dodnes nie je objasnený. Únos amerického chlapca menom Richard „Ricky“ Chekevdia je z trochu iného súdka, a aj keď sa dočkal rozuzlenia, nie každý zo zainteresovaných bol rád.

Ukrytý v tajnej miestnosti v stene o veľkosti 3,6 x 1,5 metra

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • prečo mama uniesla svojho vlastného syna;
  • ako vyzeral stiesnený priestor, v ktorom bol zamknutý;
  • ako ho po dvoch rokoch objavili a v akom stave;
  • aká emotívna bola reakcia chlapca, keď sa dostal na slnečné svetlo;
  • či otec chlapca sexuálne zneužíval;
  • aký trest postihol jeho mamu a aj starú mamu.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac