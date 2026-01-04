V pizzeriách v okolí Pentagónu bolo v noci opäť rušno: Podľa ľudí je to signál, že sa niečo deje

Spomínate si ešte na útok Izraela na Irán, ktorý sprevádzal nezvyčajný jav v podobe nárastu objednávok pizze do Pentagónu? Vyzerá to tak, že sa tento scenár mohol zopakovať.
Na sociálnej sieti X sa šíria zábery, podľa ktorých mali pizzerie v blízkosti Pentagónu v noci rušno. Podelil sa s nimi kanál s príznačným názvom „Pentagon Pizza Report“. Reagovali stovky ľudí.
Pizzato Pizza, a late night pizzeria nearby the Pentagon, continues to report high activity.
As of 3:05am ET pic.twitter.com/IbjHq44Q1x
— Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 3, 2026
Niektorí sa týmto príspevkom len vysmiali, že ide o nezmysel, no ďalší podotkli, že to nie je dobrá správa pre Venezuelu. No našli sa aj reakcie, v ktorých ľudia v tejto náročnej dobe popustili uzdu svojej fantázie. „Zaujímalo by ma, či majú v Pentagóne radi ananás na pizzi,“ opýtal sa jeden z mnohých komentujúcich.
Both Papa Johns locations nearby the Pentagon are reporting high traffic.
Pizzato Pizza also reporting high traffic.
As of 11:47am ET pic.twitter.com/nlz1SjdxSr
— Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 3, 2026
Keď pizza prezradila viac, ako mala
Načasovanie júnového izraelského útoku na Irán bolo síce prísne tajné, no prudký nárast objednávok pizze v reštauráciách v okolí Pentagónu mohol zasväteným naznačiť blížiacu sa vojenskú operáciu. Správu o tom priniesla agentúra AFP, ktorá sa odvolala na virálny účet s názvom Pentagon Pizza Report fungujúci na sociálnej sieti X.
AFP pripomenula, že teória takzvaného „pizzového indexu“ sa sporadicky objavuje už niekoľko rokov – vždy počas geopolitických kríz, ktoré generujú výraznú vojenskú aktivitu. Práve preto je zaujímavé, že k nárastu objednávok došlo v pizzériách aj v uplynulých hodinách, kedy došlo k zadržaniu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
