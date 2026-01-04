V pizzeriách v okolí Pentagónu bolo v noci opäť rušno: Podľa ľudí je to signál, že sa niečo deje

Foto: X (Pentagon Pizza Report)

Zuzana Veslíková
Zadržanie prezidenta Madura
Nech to znie akokoľvek bizarne, niekto skutočne sleduje zaneprázdnenosť pizzerií v okolí Pentagónu.

Spomínate si ešte na útok Izraela na Irán, ktorý sprevádzal nezvyčajný jav v podobe nárastu objednávok pizze do Pentagónu? Vyzerá to tak, že sa tento scenár mohol zopakovať. 

Na sociálnej sieti X sa šíria zábery, podľa ktorých mali pizzerie v blízkosti Pentagónu v noci rušno. Podelil sa s nimi kanál s príznačným názvom „Pentagon Pizza Report“. Reagovali stovky ľudí.

Viac z témy Zadržanie prezidenta Madura:
1.
Pápež má obavy: Vyzval na rešpektovanie suverenity Venezuely, žiada mier
2.
Trump si ide po poklad: Ropné firmy z USA budú vo Venezuele investovať miliardy
3.
O čo majú Američania záujem vo Venezuele? Majú najviac overených zásob ropy na svete, viac ako USA či Rusko
Zobraziť všetky články (17)

Niektorí sa týmto príspevkom len vysmiali, že ide o nezmysel, no ďalší podotkli, že to nie je dobrá správa pre Venezuelu. No našli sa aj reakcie, v ktorých ľudia v tejto náročnej dobe popustili uzdu svojej fantázie. „Zaujímalo by ma, či majú v Pentagóne radi ananás na pizzi,“ opýtal sa jeden z mnohých komentujúcich.

Keď pizza prezradila viac, ako mala

Načasovanie júnového izraelského útoku na Irán bolo síce prísne tajné, no prudký nárast objednávok pizze v reštauráciách v okolí Pentagónu mohol zasväteným naznačiť blížiacu sa vojenskú operáciu. Správu o tom priniesla agentúra AFP, ktorá sa odvolala na virálny účet s názvom Pentagon Pizza Report fungujúci na sociálnej sieti X.

AFP pripomenula, že teória takzvaného „pizzového indexu“ sa sporadicky objavuje už niekoľko rokov – vždy počas geopolitických kríz, ktoré generujú výraznú vojenskú aktivitu. Práve preto je zaujímavé, že k nárastu objednávok došlo v pizzériách aj v uplynulých hodinách, kedy došlo k zadržaniu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac